Köd miatt inti óvatosságra az autósokat az Operatív Törzs

A meteorológiai előrejelzések szerint az ország jelentős területén borult, ködös idő lesz. Ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 Celsius-fok között alakul, este -5, +2 fok valószínű – közölte friss jelentésében az Operatív Törzs.

Köd nehezíti az autós közlekedést, figyelmeztet az Operatív Törzs Fotó: Unsplash

Elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben.

Az Operatív Törzs jelentése a csütörtöki napról

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 82 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották a csütörtöki nap folyamán. 19:04 órakor Gyula határátkelőhelyen, a kilépő oldalon a tető megrogyott a hó súlya alatt. Az érintett szakaszt a tűzoltók körbekordonozták, a tetőn felgyülemlett havat a látási viszonyok miatt a mai napon távolítják el. Az eset a határátkelő forgalmát nem akadályozza. A rendőrséget 199 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel jár. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2161 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 845 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 9 embert kellett figyelmeztetni. A mentőszolgálat 4207 mentési esethez vonult csütörtökön.

A honvédség a rendőrséggel közösen a tűzifa rászorulóknak szállításában vett részt 161 fővel és 47 teherautóval.

Csütörtökön 13 településen, illetve Budapest XIV. és XVI. kerületének egyes részein, összesen 7813 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatást mindenhol helyreállították. Az egészséges ivóvízellátás tegnap 14 településen szünetelt részlegesen, 4908 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. A hulladékszállításban 15 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít.

A kórházakban a betegellátás folyamatos. A betegforgalom a megszokotthoz képest 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 147 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 59 819 tonna útszóró só és 1 977 311 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A vasútvonalakon váltók takarítását folyamatosan végzik, ennek ellenére előfordulnak váltóállítási problémák, ami miatt a személyforgalomban 5-15 perces késések lehetnek. Tatabánya és Almásfüzitő között csütörtök délelőtt csak egy vágányon jártak a vonatok, mert Tatán egy eltört sínt javítottak. Tíz járat maradt ki, az utasok pótlóbusszal utazhattak. Hatvan és Hort-Csány állomások között, illetve Debrecen és Nyírábrány között délután szintén síntörés helyreállítása miatt egy vágányon közlekedtek a vonatok, emiatt késések fordultak elő.