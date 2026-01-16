Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Köd miatt inti óvatosságra az autósokat az Operatív Törzs

köd
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 11:20
havazásoperatív törzs
A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás, az ország jelentős területén ködös időre kell számítani. Az Operatív Törzs minden autóst óvatosságra int.

A meteorológiai előrejelzések szerint az ország jelentős területén borult, ködös idő lesz. Ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 Celsius-fok között alakul, este -5, +2 fok valószínű – közölte friss jelentésében az Operatív Törzs

Köd nehezíti az autós közlekedést, figyelmeztet az Operatív Törzs
Köd nehezíti az autós közlekedést, figyelmeztet az Operatív Törzs   Fotó:  Unsplash

Elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben.

Az Operatív Törzs jelentése a csütörtöki napról

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 82 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották a csütörtöki nap folyamán. 19:04 órakor Gyula határátkelőhelyen, a kilépő oldalon a tető megrogyott a hó súlya alatt. Az érintett szakaszt a tűzoltók körbekordonozták, a tetőn felgyülemlett havat a látási viszonyok miatt a mai napon távolítják el. Az eset a határátkelő forgalmát nem akadályozza. A rendőrséget 199 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel jár. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2161 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 845 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 9 embert kellett figyelmeztetni. A mentőszolgálat 4207 mentési esethez vonult csütörtökön.

A honvédség a rendőrséggel közösen a tűzifa rászorulóknak szállításában vett részt 161 fővel és 47 teherautóval.

Csütörtökön 13 településen, illetve Budapest XIV. és XVI. kerületének egyes részein, összesen 7813 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatást mindenhol helyreállították. Az egészséges ivóvízellátás tegnap 14 településen szünetelt részlegesen, 4908 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. A hulladékszállításban 15 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít. 

A kórházakban a betegellátás folyamatos. A betegforgalom a megszokotthoz képest 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 147 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 59 819 tonna útszóró só és 1 977 311 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A vasútvonalakon váltók takarítását folyamatosan végzik, ennek ellenére előfordulnak váltóállítási problémák, ami miatt a személyforgalomban 5-15 perces késések lehetnek. Tatabánya és Almásfüzitő között csütörtök délelőtt csak egy vágányon jártak a vonatok, mert Tatán egy eltört sínt javítottak. Tíz járat maradt ki, az utasok pótlóbusszal utazhattak. Hatvan és Hort-Csány állomások között, illetve Debrecen és Nyírábrány között délután szintén síntörés helyreállítása miatt egy vágányon közlekedtek a vonatok, emiatt késések fordultak elő.

Péntek reggel sehol sincs fennakadás, valamennyi vasútvonalon zavartalan a közlekedés.

A közösségi buszközlekedésben a menetrendszerinti autóbuszok minden települést érintenek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több településen 30-60 perces, Kecskemét térségében 20-30 perces késésekre lehet számítani. Debrecen környékén reggel több járat kimaradt. Bács-Kiskun, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas és Veszprém vármegyékben egyes helyi buszjáratok néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon.

 A légiközlekedés zavartalan.

 A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. Csütörtök este fél nyolckor Kiskunlacháza közelében, a Ráckevei-Dunán a hajózási tilalom ellenére ketten egy csónakkal kimentek a vízre. A csónak motorja meghibásodott, utasai a vízen rekedtek. A tűzoltók vontatták partra a bajba kerülteket. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen áradás. Eddig a gönyűi, kiskörei kikötőben és a budapesti szabadkikötőben volt szükség jégtörésre.

A köznevelésben 32 intézményben tapasztaltak lokális fűtési problémát, ezek javítása folyamatban van, az oktatást nem veszélyeztetik. Rendkívüli szünetet nem kellett sehol elrendelni. A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást. Csütörtök délelőtt a Ragályi Balassi Bálint Általános Iskolában egy gázvezeték szivárgott. 76 diák és 13 felnőtt hagyta el az épületet. A gázszolgáltató a hibát két óra alatt kijavította, a tegnapi napon szünetelt a tanítás. Ma zavartalanul folytatódik az oktatás.

A tapasztalatok szerint rendkívül sok magára hagyott és műszaki hiba miatt álló jármű van útjainkon. Ez esetenként akadályozza a hókotrást, síkosságmentesítést és a forgalmat. Kérjük, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói gondoskodjanak a járművek elszállításáról.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu