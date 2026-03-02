Gyászolnak a Beatles-rajongók, elhunyt a zenészlegenda

Gyászolnak a rockzene rajongói, elhunyt a legendás zenész, Len Garry, akivel John Lennon és Paul McCartney is együtt játszott még a Beatles megalapítása előtt.

Len Garry március 2-án hunyt el Fotó: Northfoto

Elhunyt Len Garry, a The Quarrymen zenésze

84 éves korában vesztette életét a brit gitáros-énekes. Garry nemrég tüdőgyulladást kapott, miután feltételezett mellkasi fertőzéssel szállították kórházba. Halálát lánya, Jane jelentette be.

"Apám, Len Garry, ma kora reggel otthon hunyt el. Az orvos azt mondta, hogy már csak órák vannak hátra, én pedig azonnal azt mondtam, haza kell jönnie. Az orvos ezt meg is engedte" - kezdte Jane a beszámolót, hozzátéve: édesapja így a saját otthonában, szeretteivel körülvéve hunyhatta le a szemét.

Szeretlek apa, és hiányozni fogsz életem végéig

- búcsúzott a legendától.

Garry és a The Quarrymen jelentősége túlmutat önmagán és a zenekaron, ugyanis mondhatni ez a csapat volt, amiből kialakult a Beatles, azaz ha a The Quarrymen nincs, akkor John, Paul, Ringo és George négyese sem lett volna. Épp ezért érthető módon a Beatles rajongói is összeszorult szívvel vettek tudomást az idős muzsikus március másodikai haláláról.