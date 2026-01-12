Ónos eső – itt a bejelentés: hétfő éjszakától ezek a korlátozások lépnek életbe a magyar utakon

A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén hétfő éjszakától - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.
Mukics Dániel tájékoztatása szerint hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán, valamint az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán, továbbá kedd éjszaka 2 órától előreláthatóan 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, valamint az M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.