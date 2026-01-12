Ónos eső – itt a bejelentés: hétfő éjszakától ezek a korlátozások lépnek életbe a magyar utakon

A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén hétfő éjszakától - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán, valamint az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán, továbbá kedd éjszaka 2 órától előreláthatóan 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, valamint az M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.