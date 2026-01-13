Most jött: súlyos vonatbaleset történt, mentők és tűzoltók mindenütt, lezárták a Dózsa György úti vasúti átjárót

Személyvonattal karambolozott egy kisteherautó Mezőtárkányban, a Dózsa György úti vasúti átjárónál. Az autóban csak a vezetője utazott, a vonaton tizenketten tartózkodtak. A füzesabonyi hivatásos és a mezőtárkányi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a kisteherautót, valamint a mentőket kérték a balesethez. Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - tájékoztatott a katasztrófavédelem.