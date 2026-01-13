Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Most jött: súlyos vonatbaleset történt, mentők és tűzoltók mindenütt, lezárták a Dózsa György úti vasúti átjárót

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 15:13
Több mentőegység is a helyszínen van.
Személyvonattal karambolozott egy kisteherautó Mezőtárkányban, a Dózsa György úti vasúti átjárónál. Az autóban csak a vezetője utazott, a vonaton tizenketten tartózkodtak. A füzesabonyi hivatásos és a mezőtárkányi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a kisteherautót, valamint a mentőket kérték a balesethez. Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - tájékoztatott a katasztrófavédelem

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu