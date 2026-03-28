Nem kell többé vagyonokat költened – Így fogyj le fillérekből ezzel az ízletes diétával

Manapság rengeteg diétázó kezd bele szélsőséges étrendekbe, amelyek amellett, hogy egészségtelenek, gyorsan kudarcba fulladnak. Ezért, ha egy sokáig fenntartható fogyókúrát szeretnél követni, amire nem kell vagyonokat költened, akkor a fehérjediéta lesz a legjobb barátod!

A fehérjediéta tartós fogyással kecsegtet.

Fotó: Shutterstock

Ez a diéta támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását is.

A fehérjedús étrend képes hosszabb ideig fenntartani a jóllakottság érzését.

Vannak olyan megfizethető alternatívák, amelyek segíthetnek a fehérjebevitel növelésében anélkül, hogy a gatyádat is rájuk költenéd.

Mit is jelent pontosan a fehérjediéta?

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert a fehérje, ami amellett, hogy támogatja az izomépítést és az izommegtartást, fontos szerepet játszik a fogyási célok elérésében is, hiszen sokáig képes fenntartani a jóllakottság érzését. Így nem véletlen, hogy hihetetlenül felkapottá vált a fehérjediéta is, ami alapvetően egy magas fehérjebevitelre építő étrendet takar a másik két makrotápanyaggal, a szénhidráttal és a zsírral szemben. Ha pedig szeretnél tartós fogyást elérni és vékonyabb alakra szert tenni, alkalmazd az alábbi trükköket, és add le a pluszkilókat ezekkel a filléres, fehérjedús ételekkel.

Válassz növényi alapú fehérjéket

Általánosságban elmondható, hogy a növényi fehérjék olcsóbbak, mint az állati eredetűek, ezért tedd le a voksodat különféle hüvelyesek mellett, amelyekből nagy kiszerelések is kaphatóak. Válassz például babot, ami rendkívül sokoldalú, és számtalan módon elkészíthető. Add hozzá salátákhoz vagy alacsony kalóriatartalmú levesekhez, és élvezd a pozitív hatását.

A hüvelyesekkel igazán megdobhatod a fehérje- és rostbeviteledet.

Fotó: Shutterstock

Kombináld az állati fehérjéket babbal vagy lencsével

Ha állati fehérjét is szeretnél beilleszteni az étrendedbe, akkor kombináld babbal és lencsével, így az étel gazdag lesz növényi és állati fehérjékben, illetve rostban, továbbá olcsóbban kijössz majd, mintha csak húst fogyasztanál. Emellett Anne VanBeber dietetikus azt tanácsolja, hogy adj sovány tejport a tejet tartalmazó receptekhez, például a levesekhez, a zabkásához vagy a krumplipüréhez.