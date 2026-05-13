„Beveheted a répámat” – T. Danny kíméletlenül kiosztotta Dzsúdlót!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 19:45
Vége a finomkodásnak és a jópofizásnak, Dzsúdló arénás beszólogatása után most visszakézből csattant a pofon. T. Danny nem teketóriázott, az új dalában olyan kíméletlen rímekkel küldte padlóra riválisát, amiből ember legyen a talpán, aki feláll.

A magyar zenei elitben véget ért a jópofizás korszaka: T. Danny és Dzsúdló között immár nyílt sisakos háború zajlik, ahol a fegyvernem a rím, a lőszer pedig a színtiszta arrogancia. Aki eddig azt hitte, a hazai popcsillagok csak a backstage-ben, suttogva rivalizálnak, az most nézhet: a Megasztár leendő mestere, Telegdy Dániel ugyanis olyan verbális gyomrost vitt be, ami után Dzsúdlónak nemcsak a levegője fogyott el, de a hitele is megremegett.A feszültség a KIEZASRÁC című dallal robbant be, ami nemes egyszerűséggel ledózerolta azt a narratívát, amit Dzsúdló hónapok óta építgetett.

T. Danny maszkos énje nem finomkodik, Dzsúdlónak sem kegyelmezett (Fotó: Bors)

Elszabadult a "lepel-gate" botrány: T. Danny kiosztotta Dzsúdlót

A konfliktus gyújtózsinórját Dzsúdló (Juhász Márton) gyújtotta meg, amikor egy gúnyos megjegyzéssel próbálta jelentéktelenné tenni Dani Aréna-koncertjét. A vád? Hogy a nézőtér jelentős részét fekete lepellel kellett eltakarni az eladatlan jegyek miatt: „Tele arénád van, de a fele fekete lepel.” T. Danny nem kezdett el védekezni vagy statisztikákat mutogatni – helyette kivárta a sorát, és beleírta a válaszát a pimasz új dalába. A KIEZASRÁC szövege nem kér bocsánatot. Dani pontról pontra szedi szét Dzsúdló imázsát, és a saját képére formálja a „lepel” metaforát:

Hú, de gyenge, mert jobb vagyok azért támad / Töltsd a tárad, te bánat, ha van még nálad / Akkora pózer vagy, otthon kitapétázlak / Hiába kóstolgatsz engem, ha szétráglak / Egyszer eljövök érted, de ma még várhat / Jól érzem magamat, beveheted a répámat / Fekete lepellel borítom az Arénádat

A Reddit fóruma, amely híresen kíméletlen a hazai sztárokkal, ezúttal is őszinte volt. Egy hozzászóló azt feszegette, hogy Dzsúdló művészieskedő stílusa mögött egyre kevesebb a friss tartalom: „Dzsúdló is a 2020-as zenéiből él, alkothatna lassan valamit megint, mert kezd Gáspár Laci szintre kerülni, aki szintén egy albumból él meg tizenöt éve.” – írta egy kommentelő. Egy másik felhasználó szerint a szintkülönbség már most behozhatatlan: „Dani sokkal nagyobb szinten mozog, mint Dzsúdló. Karizmában és jelenlétben is lemosta a pályáról.”

Hamarosan a Megasztárban láthatjuk

T. Danny hamarosan a Megasztár mestereként adhatja át szakmai tudását, és ez a szám bizonyítja: nemcsak elméletben tudja, mitől működik egy zenei projekt. Míg Dzsúdló a múltjából él, Dani a jelen ura, aki nem fél beleállni a legmélyebb konfliktusokba sem. Dzsúdlónak bizony fel kell kötnie a nadrágot, mert ha csak a régi slágereire és a beszólogatásra alapozza a jövőjét, akkor Dani jóslata beigazolódik, és tényleg eljön érte a „fekete lepel”.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
