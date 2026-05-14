„Térden állva könyörögtem, hogy jöjjenek” – előkerült az utolsó kamerafelvétel a meggyilkolt 18 éves magyar lányról, romokban a család

A 18 éves gyönyörű Alisia az utolsó leheletéig küzdött az életéért, támadója azonban erősebb volt nála. Ahogyan azt a Bors is megírta, a romániai Párhida közelében megöltek egy fiatal magyar lányt. Hamar kiderült, hogy Alisia testét találták meg, akinek elvágták a torkát. Gyilkosa, B. J. Zsolt elmenekült, de hajtóvadászat indult ellene, mely során a tragédia másnapján megtalálták és elfogták. Most nyilvánosságra hozták a lányról készült utolsó kamerafelvételt.

Alisia egy farmon dolgozott, ott ismerte meg Zsoltot Fotó: Facebook

Alisia utolsó sétáját rögzítette a kamera

Alisia egy farmon dolgozott, itt szemelte ki az egyik állatgondozó, B. J. Zsolt. A fiatal lány ezen a helyen töltötte a szakmai gyakorlatát. A tragédia napján a férfi egy bicskával támadt rá a lányra, aki mindent megtett, hogy szabaduljon a támadó karjaiból. Viszont Zsolt nem engedte el, több alkalommal nyakon szúrta és elvágta a torkát. Tette után a férfi elmenekült és egy repceföldön elrejtőzött. A rendőrség hőkamerákat bevetve kutatott utána és a gyilkosság másnapján rá is találtak körülbelül egy kilométerre a tetthelytől.

A helyi hatóságok jelenleg is nyomoznak az ügyben, most pedig nyilvánosságra hozták az Alisiáról készült utolsó felvételt. A térfigyelő kamera felvételén az látszik, hogy a fiatal magyar lány vélhetően a farmra sétál éppen, ahol a szörnyű tragédia történt.

A lányról készült utolsó kamerafelvételt is nyilvánosságra hozták Fotó: Román rendőrség

A fiatal lány megölése miatt hatalmas a közfelháborodás. Alisiát családja és szerettei eltemették és közölték a nyilvánossággal, hogy sosem fogják hagyni a lány igazságát, a végsőkig küzdeni fognak érte. Most a meggyilkolt lány édesapja is megszólalt a közösségi oldalán:

Egy összetört család vagyunk! Erőt kell gyűjtenünk a kislányunknak, Lorettának, aki 7 éves. Csak az igazságot akarjuk, és azt, hogy a bűnösöket vonják felelősségre. Mindenkit, akinek köze volt ehhez. Illetve a 112 is, akiknek térden állva könyörögtem, hogy jöjjenek, de csak 40 perc múlva érkeztek meg.

- írta az apa.

A férfi azt mondta, féltékenységből ölt Fotó: Román rendőrség

Korábban felreppentek olyan hírek, hogy Alisia kapcsolatban állt Zsolttal, de ezt az édesanyja cáfolta a közösségi oldalán.

Azt terjesztik, hogy a lányommal kapcsolatban volt, viszont ez nem igaz. Erre bizonyítékaink is vannak! A másik bizonyíték az, hogy Alisia védekezett, összekarmolta, összeharapta. Az orvosi eredmények is az mutatják, hogy ártatlan volt még. Érintetlen. Amíg élek a gyerekem igazságáért fogok harcolni. Nyugodj békében!

- írta.