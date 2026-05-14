Hoppá! Nem csak egy baba érkezik Szabó Zsófi családjába, nagy az öröm

Mint azt megírtuk, nemrég Szabó Zsófi bejelentette várandósságát, azóta pedig az is kiderült, hogy titokban férjhez ment szír kedveséhez, aki a baba édesapja. És ez még nem minden!
Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban
- tudatta a csinos tévés bejelentésében. Ezután persze beindultak a találgatások, hogy ki lehet a kicsi apukája. Bár Zsófi keveset posztol magánéletéről, lapértesülések szerint Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot, újdonsült férje luxusékszerekkel és méregdrága karórákkal foglalkozik, a családja által alapított vállalkozás, az Abou Watfa Est. 1960 óta Szíria első számú óra- és luxusékszer-kereskedője. A párról először 2023 nyarán hallhattunk, és azóta csak elmélyült a kapcsolat. Ráadásul úgy tűnik, a családjában még mindezek mellett is bőven akad ok a boldogságra!
A hírek szerint Zsófi választottját szerettei is kedvelik, rendszeresek a közös, családi programok, ha Bassam Budapesten van. Ez különösen jó hír annak fényében, hogy a Story értesülései szerint dupla gyermekáldás közeleg a Szabó családban, ugyanis Zsófi öccsének, Gyulának első gyermeke is úton van.
