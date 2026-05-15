Hajdú Péter nem hitt a fülének: Brutális, amire Varga Viktor készül

Varga Viktor a hazai művészpaletta legszínesebb alakja, aki éppen színessége okán lett az egyik legmegosztóbb karaktere is a honi művészvilágnak. Szabadelvűsége egyszerre irigylésreméltó, ijesztő és helyenként már az őrület határát súrolja. És amikor azt gondolnánk., hogy Viktor elérte a saját határait, tesz vagy mond valamit, amiből rá kell jönnünk, hogy ettől ő olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Korunk magyar polihisztora most a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor soron következő epizódjában borzolja a kedélyeket. Lapunk pedig Hajdú Pétert kérdezte, sikerült-e kiismernie a kiismerhetetlennek tűnő lelket.

Hajdú Péter: „Rettentő kíváncsi voltam már rá, mivel őt tartom az egyik legszínesebb és legmegfejthetetlenebb figurának”

„Varga Viktorral nagyon régóta ismerjük egymást, de egészen eddig nem nyílt alkalmunk arra, hogy tényleg hosszasan beszélgessünk. Rettentő kíváncsi voltam már rá, mivel őt tartom az egyik legszínesebb és legmegfejthetetlenebb figurának a hazai hírességek között. Operaénekes szakon tanult, majd jazz konzit végzett, miközben úgy fest, mint egy ősember. Szó szerint mindenhol van már testékszere.”

Talán még ott is, bár amíg nálam volt, megtisztelt azzal, hogy egy falatnyi kendővel eltakarta a koronaékszereit, így a „mindenhol” csak egy tipp.

„Ebben a tekintetben a legmeglepőbb az, hogy Viktor éppen egy orrán lévő lyukat tágít, mert szeretne átfűzni rajta egy vaddisznóagyart” – kezdte lapunknak Hajdú Péter.

„Akár emberhúst is enne, ha erre lehetősége kínálkozna”

A Frizbi TV műsorvezetője végül azt is elárulta, hogy Varga Viktor mivel lepte meg a legjobban az együtt töltött nap alatt. „Viktor elmesélte, hogy télen Pápua Új-Guineába készül, ahol hónapokat szeretne eltölteni, szó szerint a vadonban. Valójában számomra már ez is öngyilkos küldetésnek minősül, de az, ami Viktor igazi terve, egyenesen döbbenetes és szó szerint hátborzongató. Viktor szeretne minden értelemben eggyé válni egy helyi természeti törzzsel. Vagyis a dzsungel mélyén szeretne élni egy faluban és arra is készen áll, hogy részt vegyen bármilyen helyi rituáléban. Akár emberhúst is enne, ha erre lehetősége kínálkozna. Az ilyen izgalmaktól minden szakember óva inti az önjelölt kalandorokat, de Varga Viktor eltántoríthatatlan. Pedig egy ilyen utazás még akkor is számos veszélyt rejt, ha maga a kannibalizmus már tiltott” – mesélte Hajdú Péter, aki hozzátette, mindaz, amit most elmesélt, csak egy apró részlete a beszélgetésnek, melyben ígérete szerint bőven akadnak még érdekes, sőt, megdöbbentő momentumok.