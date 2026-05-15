Milliós zsákmányt vittek el a tiszalöki betörők – Budapesten adták el az ellopott ékszereket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 17:03
nyomozásrendőrség
Hihetetlen összeg. A tiszalöki betörők óriási kárt okoztak.

Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök, miután egy tiszalöki családi házból közel négymillió forint értékben loptak el ékszereket és más értéktárgyakat.

Tiszalöki tolvajok.
Fotó: Police.hu

Tiszalöki tettesek ellen indult nyomozás

A Police.hu tájékoztatása szerint a Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás miatt nyomoz a 66 éves érpataki K. A. és az 55 éves tiszalöki Zs. B. ellen. A gyanú szerint a két férfi még március végén tört be egy tiszalöki családi házba. Az ingatlanból nagy értékű ékszereket és különféle tárgyakat vittek el, amiknek összértéke megközelítette a négymillió forintot. A nyomozás során kiderült, hogy az ellopott holmikat később Budapesten értékesítették.

A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőket, majd a napokban elfogták őket. A nyomozás közben arra is fény derült, hogy az egyik férfi, Zs. B. korábban több vagyon elleni bűncselekményt is elkövethetett Tiszalökön. A hatóságok szerint ezek során közel kétmillió forint értékben tulajdonított el horgászfelszereléseket és szerszámokat. Az eltűnt tárgyak egy részét a rendőrök az otthonában tartott kutatás során meg is találták. A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. K. A. részben, míg társa teljes egészében beismerte a bűncselekményeket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
