Forradalmi diéta: már két nap alatt fogyhatsz, sőt a koleszterined is csökkentheted

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 08:45
Temérdek gyógyszer, szigorú diéták és izzasztó edzőgyakorlatok ellenére is magasz koleszterinnel küzdesz? Megoldást jelenthet egy kutatók által nemrégiben vizsgált új diétás módszer, amellyel már két nap alatt látványos eredményt érhetsz el a koleszterin csökkentése terén, nem mellesleg némi túlsúlytól is megszabadulhatsz.
Vági Bence
A szerző cikkei
  • A minőségében kifogásolható ételek által bevitt többletkalória növeli a koleszterinszintet.
  • A magas koleszterinszint szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet, amelyek a magyar népesség vezető halálokai.
  • Kutatásokban egy új diétás módszert vizsgáltak a koleszterincsökkentés érdekében.
  • Egy sokak számára népszerű étel került előtérbe, amelynek szabályszerű fogyasztásával a testsúly is hatékonyan csökkenthető.

Kutatók bizonyították, hogy két napos diétával is elérhető testsúlycsökkenés, ha egy népszerű ételt szabályszerűen fogyasztunk. A kutatás eredeti célja az volt, hogy természetes, de hatékony megoldást találjanak a magas LDL-koleszterin csökkentésére. Később kiderült, hogy a módszer pozitív hatással van többek között a testsúlyra és a magas vérnyomásra is. A koleszterin csökkentése utóbbira közvetlenül hat, hiszen az erekben felhalmazódó zsírmennyiség felszívódásával a szívnek nem kell olyan erősen pumpálnia a vért. Ahhoz azonban, hogy mindezt elérjük, fontos betartanunk a kutatók irányelveit.

Koleszterin csökkentése zabot tartalmazó étellel
Kiderült, hogy rendszeres zabfogyasztással gyerekjáték a koleszterin csökkentése Fotó: 123RF

Népszerű reggelivel érhető el a magas koleszterin csökkentése

A legnépszerűbb koleszterincsökkentő diéták alapja a mediterrán étrend, a németországi Bonni Egyetem kutatói azonban némileg elrugaszkodtak ettől az iránytól és olyan ételeket kezdtek vizsgálni, amelyek a legtöbb ember tányérjára felkerülnek. A kutatásuk középpontjába végül egy olyan népszerű, aránylag olcsó reggeliféle került, amelynek meghatározott mértékű fogyasztásával a magas koleszterinszint csökkenthető, sőt a testsúly is normalizálható.

Mint azt megállapították, mindössze napi 300 gramm zabot tartalmazó kalóriaszegény étel elfogyasztása elég az egészség megőrzéséhez, ideértve a koleszterintszint – és ezzel a magas vérnyomás –, valamint a testsúly csökkentését.

A kutatásban részt vevő 32 személy mindegyike rendelkezett valamilyen anyagcserezavarral, magas vérnyomással, magas vércukorral, kóros vérzsírszinttel, elhízással, amelyek mind további rendellenességek, például cukorbetegség kialakulásának kockázatával jártak. A tesztelések idején a résztvevők naponta háromszor 100 gramm, vízben főzött zabot, vagyis zabkását ettek, amelyet tetszésük szerint gyümölcsökkel, zöldségekkel ízesíthettek. Végül a napi kalóriaigényük körülbelül felét fogyasztották el egy nap.

A zabot fogyasztó csoport eredményeit összehasonlították egy szintén kalóriaszegény étrendet követő, de a zabot mellőző csoport eredményeivel, és kiderült, hogy előbbi esetben jelentősen javult a résztvevők LDL-, vagyis rossz koleszterin-szintje, ezzel pedig esetükben mérséklődtek a további rendellenességek kialakulásához vezető kockázati tényezők, mint a magas vérnyomás és a túlsúly.

A zabpehely fogyasztása 10 százalékkal csökkentette a vizsgálati csoport LDL-szintjét. Ez jelentős csökkenés, bár nem teljesen összehasonlítható a modern gyógyszerek hatásával

– magyarázta Marie-Christine Simon, a Bonni Egyetem Táplálkozási és Élelmiszer-tudományi Intézetének adjunktusa, a tanulmány szerzője. Kiemelte továbbá, hogy a kutatásban részt vevők a két napos kísérlet alatt átlagosan két kilót fogytak, és a vérnyomásuk is csökkent.

– A zabpehely rendszeres, de nem napi fogyasztása is jól tolerálható módszer lehet a koleszterinszint normális tartományban tartására és a cukorbetegség megelőzésére – tette hozzá a szakember.

Miért olyan jó a zab az egészségnek?

A zab tele van hasznos tápanyagokkal mint rostok, vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék és antioxidánsok. Utóbbiak között találhatók úgynevezett fenolos vegyületek, amelyeket emésztés közben, a bélrendszerben lévő baktériumok szabadítanak fel és aktiválnak, és amelyek erős gyulladáscsökkentő, valamint szív- és érrendszert védő hatással bírnak.

– Állatkísérletek során már kimutatták, hogy a fenolos vegyületek egyike, az úgynevezett ferulinsav pozitív hatással van a koleszterin anyagcseréjére, és úgy tűnik, hogy ez más baktériumok anyagcsere-termékeire is igaz

– mutatott rá Linda Klümpen, a kísérlet vezető szerzője, aki egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az emésztőrendszer más részein a mikroorganizmusok eltávolítják az úgynevezett hisztidin aminosavat, amely egyébként inzulinrezisztenciát elősegítő anyaggá alakulna át.

– Az inzulinrezisztencia a cukorbetegség kialakulásának egyik fő tényezője – hívta fel a figyelmet a kutató.

(LADBible)

