Forradalmi diéta: már két nap alatt fogyhatsz, sőt a koleszterined is csökkentheted

Kutatók bizonyították, hogy két napos diétával is elérhető testsúlycsökkenés, ha egy népszerű ételt szabályszerűen fogyasztunk. A kutatás eredeti célja az volt, hogy természetes, de hatékony megoldást találjanak a magas LDL-koleszterin csökkentésére. Később kiderült, hogy a módszer pozitív hatással van többek között a testsúlyra és a magas vérnyomásra is. A koleszterin csökkentése utóbbira közvetlenül hat, hiszen az erekben felhalmazódó zsírmennyiség felszívódásával a szívnek nem kell olyan erősen pumpálnia a vért. Ahhoz azonban, hogy mindezt elérjük, fontos betartanunk a kutatók irányelveit.
A legnépszerűbb koleszterincsökkentő diéták alapja a mediterrán étrend, a németországi Bonni Egyetem kutatói azonban némileg elrugaszkodtak ettől az iránytól és olyan ételeket kezdtek vizsgálni, amelyek a legtöbb ember tányérjára felkerülnek. A kutatásuk középpontjába végül egy olyan népszerű, aránylag olcsó reggeliféle került, amelynek meghatározott mértékű fogyasztásával a magas koleszterinszint csökkenthető, sőt a testsúly is normalizálható.
Mint azt megállapították, mindössze napi 300 gramm zabot tartalmazó kalóriaszegény étel elfogyasztása elég az egészség megőrzéséhez, ideértve a koleszterintszint – és ezzel a magas vérnyomás –, valamint a testsúly csökkentését.
A kutatásban részt vevő 32 személy mindegyike rendelkezett valamilyen anyagcserezavarral, magas vérnyomással, magas vércukorral, kóros vérzsírszinttel, elhízással, amelyek mind további rendellenességek, például cukorbetegség kialakulásának kockázatával jártak. A tesztelések idején a résztvevők naponta háromszor 100 gramm, vízben főzött zabot, vagyis zabkását ettek, amelyet tetszésük szerint gyümölcsökkel, zöldségekkel ízesíthettek. Végül a napi kalóriaigényük körülbelül felét fogyasztották el egy nap.
A zabot fogyasztó csoport eredményeit összehasonlították egy szintén kalóriaszegény étrendet követő, de a zabot mellőző csoport eredményeivel, és kiderült, hogy előbbi esetben jelentősen javult a résztvevők LDL-, vagyis rossz koleszterin-szintje, ezzel pedig esetükben mérséklődtek a további rendellenességek kialakulásához vezető kockázati tényezők, mint a magas vérnyomás és a túlsúly.
A zabpehely fogyasztása 10 százalékkal csökkentette a vizsgálati csoport LDL-szintjét. Ez jelentős csökkenés, bár nem teljesen összehasonlítható a modern gyógyszerek hatásával
– magyarázta Marie-Christine Simon, a Bonni Egyetem Táplálkozási és Élelmiszer-tudományi Intézetének adjunktusa, a tanulmány szerzője. Kiemelte továbbá, hogy a kutatásban részt vevők a két napos kísérlet alatt átlagosan két kilót fogytak, és a vérnyomásuk is csökkent.
– A zabpehely rendszeres, de nem napi fogyasztása is jól tolerálható módszer lehet a koleszterinszint normális tartományban tartására és a cukorbetegség megelőzésére – tette hozzá a szakember.
A zab tele van hasznos tápanyagokkal mint rostok, vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék és antioxidánsok. Utóbbiak között találhatók úgynevezett fenolos vegyületek, amelyeket emésztés közben, a bélrendszerben lévő baktériumok szabadítanak fel és aktiválnak, és amelyek erős gyulladáscsökkentő, valamint szív- és érrendszert védő hatással bírnak.
– Állatkísérletek során már kimutatták, hogy a fenolos vegyületek egyike, az úgynevezett ferulinsav pozitív hatással van a koleszterin anyagcseréjére, és úgy tűnik, hogy ez más baktériumok anyagcsere-termékeire is igaz
– mutatott rá Linda Klümpen, a kísérlet vezető szerzője, aki egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az emésztőrendszer más részein a mikroorganizmusok eltávolítják az úgynevezett hisztidin aminosavat, amely egyébként inzulinrezisztenciát elősegítő anyaggá alakulna át.
– Az inzulinrezisztencia a cukorbetegség kialakulásának egyik fő tényezője – hívta fel a figyelmet a kutató.
(LADBible)
