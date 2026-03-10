Forradalmi diéta: már két nap alatt fogyhatsz, sőt a koleszterined is csökkentheted

A minőségében kifogásolható ételek által bevitt többletkalória növeli a koleszterinszintet.

A magas koleszterinszint szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet, amelyek a magyar népesség vezető halálokai.

Kutatásokban egy új diétás módszert vizsgáltak a koleszterincsökkentés érdekében.

Egy sokak számára népszerű étel került előtérbe, amelynek szabályszerű fogyasztásával a testsúly is hatékonyan csökkenthető.

Kutatók bizonyították, hogy két napos diétával is elérhető testsúlycsökkenés, ha egy népszerű ételt szabályszerűen fogyasztunk. A kutatás eredeti célja az volt, hogy természetes, de hatékony megoldást találjanak a magas LDL-koleszterin csökkentésére. Később kiderült, hogy a módszer pozitív hatással van többek között a testsúlyra és a magas vérnyomásra is. A koleszterin csökkentése utóbbira közvetlenül hat, hiszen az erekben felhalmazódó zsírmennyiség felszívódásával a szívnek nem kell olyan erősen pumpálnia a vért. Ahhoz azonban, hogy mindezt elérjük, fontos betartanunk a kutatók irányelveit.

Kiderült, hogy rendszeres zabfogyasztással gyerekjáték a koleszterin csökkentése Fotó: 123RF

Népszerű reggelivel érhető el a magas koleszterin csökkentése

A legnépszerűbb koleszterincsökkentő diéták alapja a mediterrán étrend, a németországi Bonni Egyetem kutatói azonban némileg elrugaszkodtak ettől az iránytól és olyan ételeket kezdtek vizsgálni, amelyek a legtöbb ember tányérjára felkerülnek. A kutatásuk középpontjába végül egy olyan népszerű, aránylag olcsó reggeliféle került, amelynek meghatározott mértékű fogyasztásával a magas koleszterinszint csökkenthető, sőt a testsúly is normalizálható.

Mint azt megállapították, mindössze napi 300 gramm zabot tartalmazó kalóriaszegény étel elfogyasztása elég az egészség megőrzéséhez, ideértve a koleszterintszint – és ezzel a magas vérnyomás –, valamint a testsúly csökkentését.

A kutatásban részt vevő 32 személy mindegyike rendelkezett valamilyen anyagcserezavarral, magas vérnyomással, magas vércukorral, kóros vérzsírszinttel, elhízással, amelyek mind további rendellenességek, például cukorbetegség kialakulásának kockázatával jártak. A tesztelések idején a résztvevők naponta háromszor 100 gramm, vízben főzött zabot, vagyis zabkását ettek, amelyet tetszésük szerint gyümölcsökkel, zöldségekkel ízesíthettek. Végül a napi kalóriaigényük körülbelül felét fogyasztották el egy nap.