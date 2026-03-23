5 fogyókúrás tévhit, aminek lehet, te is bedőltél

A különböző fogyókúrás tévhitek generációról generációra öröklődnek, miközben a tudomány teljesen új megállapításokra jut. Ami húsz éve biztos diétás szabálynak számított, ma már gyakran túlzásnak vagy félreértésnek bizonyul. Ennek egyik oka, hogy a táplálkozás rendkívül összetett: ugyanaz az étel teljesen más hatással lehet különböző életmód, mozgás vagy anyagcsere mellett. Ráadásul a divatdiétákat tekintve sok egyszerűnek hangzó, de félrevezető állítás terjed a közösségi médiában. A „szénhidrátmentes”, „zsírmentes” vagy „csak fehérje” típusú irányzatok gyakran túlzó leegyszerűsítésekre épülnek. A tudomány viszont egyre inkább az egyensúlyt és az ételek minőségét hangsúlyozza.
A szénhidrát az egyik leggyakrabban démonizált tápanyag, ezért sok diéta teljesen száműzi az étrendből. Valójában azonban a szénhidrátok között hatalmas különbségek vannak, és a szervezet számára alapvető energiaforrást jelentenek. A finomított cukrok és fehér liszt gyors vércukorszint-emelkedést okoz, míg a rostban gazdag, összetett szénhidrátok sokkal lassabban szívódnak fel. Ezek hosszabb ideig teltségérzetet adnak, és kevésbé terhelik meg az anyagcserét. A teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek és zöldségek ráadásul számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. Több táplálkozástudományi vizsgálat azt mutatja, hogy a jó minőségű szénhidrátok nemhogy nem akadályozzák a fogyást, hanem stabilizálhatják az energiaszintet. Egy harvardi kutatócsoport például több mint százezer ember étrendjét vizsgálva arra jutott, hogy a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása összefügg a testsúly hosszú távú stabilitásával – vagyis nem a szénhidrát a probléma, hanem a túlzottan feldolgozott változata.
A zsírt sokáig automatikusan hizlaló tápanyagnak tartották, ezért a „light” termékek évtizedekig uralták a boltok polcait. Ma már tudjuk, hogy a zsír sem egyetlen kategória. A telítetlen zsírsavak – például az olívaolajban, halakban, diófélékben vagy avokádóban található jó zsírok – fontos szerepet játszanak a hormonrendszer és a szív egészségében. Ezek a zsírok ráadásul lassítják az emésztést, így segítenek a teltségérzet kialakulásában, emiatt sokszor kevesebb kalóriát fogyasztunk a nap folyamán. A problémát inkább a túlzottan feldolgozott ételekben található transzzsírok, valamint a nagy mennyiségű telített zsír jelenti. Egy mediterrán étrendet vizsgáló spanyol kutatásban a tudósok azt találták, hogy a telítetlen zsírokban gazdag étrendet követők nem híztak jobban, mint az alacsony zsírtartalmú diétán élők. Sőt, hosszabb távon könnyebben tudták megtartani a testsúlyukat.
A fehérjedús étrend az egyik legnépszerűbb diétás irányzat lett az elmúlt években. Ennek oka, hogy a fehérje valóban növeli a teltségérzetet és segíthet megőrizni az izomtömeget fogyás közben. Sokan azt gondolják, hogy minél több fehérjét esznek, annál gyorsabban fogynak majd. A valóság azonban ennél jóval összetettebb: ha a szervezet nem használja fel az extra fehérjét izomépítésre vagy regenerációra, akkor az többlet energiaforrássá válik. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a magas fehérjebevitel mellett keveset mozogsz. Sporttáplálkozási vizsgálatok szerint a fehérje akkor segíti igazán a zsírvesztést, ha rendszeres fizikai aktivitás – főleg erősítő edzés – társul hozzá. Egy nemzetközi kutatás során például azt találták, hogy a magas fehérjebevitel csak aktív életmód mellett vezetett nagyobb zsírégetéshez. Szóval a fehérjeturmixoktól nem fogysz le, de arra jók, hogy rendszeres sport mellett kiválts velük egy-egy étkezést, például az uzsonnát vagy tízórait.
Sokan esküsznek arra a szabályra, hogy a sikeres fogyókúra kulcsa az esti evés teljes kerülése, a szervezet azonban nem egy időzített kapcsolóként működik. A kalóriák ugyanúgy számítanak este hat óra előtt és után is. Habár való igaz, hogy az anyagcsere az esti órákra lelassul, illetve a nagyon késői, nehéz vacsorák ronthatják az alvás minőségét, valamint az emésztést, a kutatók főleg a teljes napi energiaegyensúlyt és az étkezések minőségét tartják meghatározónak, egy amerikai kutatás eredményei szerint ugyanis a testsúlyt elsősorban az összes napi kalóriabevitel befolyásolja, nem az utolsó étkezés időpontja. Ennél fogva egy könnyű, kiegyensúlyozott esti étkezés nem akadályozza a fogyást.
Sok diétás tanács szerint minden harmadik órában érdemes falatozni valamit, mert úgy gyorsabban működik az anyagcsere. Az elmélet szerint a szervezet minden étkezésnél több energiát használ fel az emésztéshez. A kutatások ellenben azt mutatják, hogy ez a hatás sokkal elenyészőbb, mint azt korábban gondolták. A teljes napi kalóriabevitel sokkal nagyobb szerepet játszik a testsúly alakulásában. Ha valaki gyakran eszik, de minden alkalommal kalóriadús ételeket választ, a súlya könnyen növekedhet. Aki viszont napi három alkalommal étkezik, de jól megválogatott ételeket fogyaszt, az ő súlya könnyen csökkenhet. Ezt támasztják alá egy brit táplálkozástudományi vizsgálat eredményei, amelyek szerint nincs jelentős különbség az anyagcsere sebességében a napi három és hatszori étkezés között. A lényeg az, hogy az ételek laktatók és tápanyagban gazdagok legyenek. Ráadásul azt is fontos tudni, hogy minél kevesebb kalóriát fogyasztasz, annál inkább hízol már kevés ételtől is.
A modern táplálkozástudomány szerint az elhízás az energiaegyensúly felborulásának eredménye, amelyben a feldolgozott élelmiszerek, a mozgás- és alváshiány, valamint a stressz is fontos szerepet játszik. Egy több ország adatait elemző nemzetközi kutatás során például arra jutottak, hogy azok az emberek, akik minimálisan feldolgozott ételeket fogyasztanak – függetlenül attól, hogy az étrendjük több szénhidrátot vagy zsírt tartalmaz –, általában stabilabb testsúllyal rendelkeznek. A tartós fogyás titka tehát nem egyetlen „tiltott” tápanyag elhagyása, hanem az étrend egészének minősége.
