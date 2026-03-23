5 fogyókúrás tévhit, aminek lehet, te is bedőltél

A különböző fogyókúrás tévhitek generációról generációra öröklődnek, miközben a tudomány teljesen új megállapításokra jut. Ami húsz éve biztos diétás szabálynak számított, ma már gyakran túlzásnak vagy félreértésnek bizonyul. Ennek egyik oka, hogy a táplálkozás rendkívül összetett: ugyanaz az étel teljesen más hatással lehet különböző életmód, mozgás vagy anyagcsere mellett. Ráadásul a divatdiétákat tekintve sok egyszerűnek hangzó, de félrevezető állítás terjed a közösségi médiában. A „szénhidrátmentes”, „zsírmentes” vagy „csak fehérje” típusú irányzatok gyakran túlzó leegyszerűsítésekre épülnek. A tudomány viszont egyre inkább az egyensúlyt és az ételek minőségét hangsúlyozza.

Leggyakoribb fogyókúrás tévhitek – íme az 5 leggyakoribb mítosz

A szénhidrátoktól biztos, hogy hízunk?

A szénhidrát az egyik leggyakrabban démonizált tápanyag, ezért sok diéta teljesen száműzi az étrendből. Valójában azonban a szénhidrátok között hatalmas különbségek vannak, és a szervezet számára alapvető energiaforrást jelentenek. A finomított cukrok és fehér liszt gyors vércukorszint-emelkedést okoz, míg a rostban gazdag, összetett szénhidrátok sokkal lassabban szívódnak fel. Ezek hosszabb ideig teltségérzetet adnak, és kevésbé terhelik meg az anyagcserét. A teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek és zöldségek ráadásul számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. Több táplálkozástudományi vizsgálat azt mutatja, hogy a jó minőségű szénhidrátok nemhogy nem akadályozzák a fogyást, hanem stabilizálhatják az energiaszintet. Egy harvardi kutatócsoport például több mint százezer ember étrendjét vizsgálva arra jutott, hogy a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása összefügg a testsúly hosszú távú stabilitásával – vagyis nem a szénhidrát a probléma, hanem a túlzottan feldolgozott változata.

A zsír az egyik legnagyobb ellenség?

A zsírt sokáig automatikusan hizlaló tápanyagnak tartották, ezért a „light” termékek évtizedekig uralták a boltok polcait. Ma már tudjuk, hogy a zsír sem egyetlen kategória. A telítetlen zsírsavak – például az olívaolajban, halakban, diófélékben vagy avokádóban található jó zsírok – fontos szerepet játszanak a hormonrendszer és a szív egészségében. Ezek a zsírok ráadásul lassítják az emésztést, így segítenek a teltségérzet kialakulásában, emiatt sokszor kevesebb kalóriát fogyasztunk a nap folyamán. A problémát inkább a túlzottan feldolgozott ételekben található transzzsírok, valamint a nagy mennyiségű telített zsír jelenti. Egy mediterrán étrendet vizsgáló spanyol kutatásban a tudósok azt találták, hogy a telítetlen zsírokban gazdag étrendet követők nem híztak jobban, mint az alacsony zsírtartalmú diétán élők. Sőt, hosszabb távon könnyebben tudták megtartani a testsúlyukat.