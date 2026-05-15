Drake megrázó vallomása: új dalában árulta el, hogy rákos az édesapja

Személyes és rendkívül érzelmes témát érintett új albumán Drake. A világhírű rapper friss dalában beszélt először arról, hogy édesapjánál daganatos betegséget diagnosztizáltak.
A 39 éves kanadai előadó pénteken jelentette meg régóta várt Iceman című albumát, amely mellett két másik meglepetéslemezt is kiadott Habibti és Maid Of Honour címmel. Az Iceman nyitódalában, a Make Them Cry-ban azonban nemcsak saját nehézségeiről, hanem családja jelenlegi küzdelméről is őszintén vallott.
Drake a dal egyik sorában arról rappel, hogy 71 éves édesapja, Dennis Graham jelenleg rákkal harcol. A zenész ugyan nem árulta el, pontosan milyen daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, de a szövegben nyíltan beszél arról, mennyire megviseli a helyzet. A rapper a dalban úgy fogalmaz: édesapja most rákkal küzd, és sokkal inkább szembenézne bármi mással, mint ezzel a fájdalmas helyzettel.
A lemez megjelenésével egy időben Dennis Graham is megszólalt közösségi oldalán. Instagramon osztott meg egy közös fotót fiával, amelyen átölelik egymást. A bejegyzéshez annyit írt, hogy, „The Ice Man and The Nice Man just doing what we do, don’t get it twisted” ami magyarul valahogy így hangzik:
A Jégember és a Jófiú csak teszi a dolgát, de ne értsetek félre minket.
A rajongók azonnal elárasztották a kommenteket jókívánságokkal és támogató üzenetekkel. Sokan mielőbbi felépülést kívántak Drake édesapjának. Dennis Graham korábban maga is zenészként dolgozott. Memphisben saját zenekara volt, emellett Jerry Lee Lewis dobosaként is fellépett. 2021-ben Father and Son címmel adott ki dalt, amely a Drake-kel való kapcsolatáról szólt , derül ki People cikkéből.
