Diétás házi kenyér receptet kóstoló egészséges fiatal nő.

Diétázol, de nem tudsz ellenálni a frissen sült pékáruknak? Ez a házi kenyér segít, hogy megszabadulj a plusz kilóktól

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 17:15
A fogyózás talán legnehezebb része, hogy leszokjunk a kenyérről, amiből néhány pillanat alatt finom vacsorát vagy reggelit készíthetünk. De mit szólnál hozzá, ha azt mondanánk, nem kell lemondanod a friss szeletek közé préselt ízletes sonka és paradicsom tökéletes kombinációjáról? Csak erre a diétás házi kenyér receptre lesz szükséged!
Ripszám Boglárka
Amint elhatározzuk magunkat, hogy ledobunk pár felesleges kilót, azonnal búcsút intünk a zsemlének, kenyérnek és társaiknak. Pedig van más megoldás, hogy laktató és ízletes pékárut tehess az asztalra ebben az időszakban is. Ez a diétás házi kenyér recept tökéletes alternatíva a fogyókúrás napokra. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Vöröslencséből készült diétás házi kenyér recept.
Ezt ki kell próbálnod! Diétás házi kenyér recept: isteni és fogyókúrabarát!
  • Diéta alatt sem kell lemondanod az ízletes szendvicsekről.
  • Ez a házi kenyér recept fehérjében gazdag, viszont kalóriaszegény.
  • Hosszan tartó teltségérzetet ad.
  • Dagasztás és kelesztés nélkül elkészítheted.

Diétás házi kenyér recept

A diétás házi kenyér recept titka, hogy az alapját nem a liszt adja, hanem egy fehérjében és rostokban gazdag alapanyag; a vöröslencse. A kenyér fogyókúrás alternatívájával kalóriákat és időt is spórolhatsz, hiszen az elkészítése pofonegyszerű a klasszikus pékáruéhoz képest: nincs dagasztás, nincs kelesztés – csak néhány alapanyag és egy sütőforma kell hozzá.

Miért jó választás diéta alatt?

A hagyományos kenyerek általában finomított lisztből készülnek, ezért gyorsan megemelik a vércukorszintet, így nagyon hamar újra éhesek leszünk az elfogyasztásuk után. A vöröslencse ezzel szemben tele van lassan felszívódó szénhidrátokkal és sok-sok rosttal. Ez a kombináció segít abban, hogy jóval tovább jóllakottnak érezzük magunkat. Emellett jelentős mennyiségű növényi fehérjét is tartalmaz, ami szintén fontos szerepet játszik a teltségérzet fenntartásában.

A diétás házi kenyér recept hozzávalói

  • kb. 280 g szárított vöröslencse
  • 2 evőkanál útifűmaghéj
  • 180 ml víz
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 2 teáskanál sütőpor
  • 1 teáskanál só
  • 1 evőkanál magkeverék a tetejére (opcionális)

Bors-tipp: egy kevés rozmaringgal, fokhagymaporral vagy más fűszerrel is feldobhatjuk az egészséges kenyér tésztáját.

Magokkal szórt diétás házi kenyér recept.
A kenyér állaga miatt sem kell aggódni: az vöröslencse-kenyér belül puha, szinte süteményszerű, kívül pedig aranybarnára sül.
A diétás házi kenyér elkészítése

  1. A lencse előkészítése
    A vöröslencsét alaposan megmossuk, majd bő vízben legalább 4 órára beáztatjuk. Ezután leszűrjük és ismét átöblítjük.
  2. A kenyértészta elkészítése
    A lecsöpögtetett lencsét aprítóba vagy egy erős turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk az útifűmaghéjat, a vizet, az olívaolajat, a sütőport és a sót, majd addig dolgozzuk, amíg egynemű, sűrű masszát nem kapunk.
  3. Formázás
    Egy sütőpapírral bélelt kenyérformába öntjük a masszát, majd elsimítjuk a tetejét. Körülbelül 10 percig pihentetjük, hogy besűrűsödjön. A tetejét megszórhatjuk magokkal.
  4. Kenyérsütés
    190 °C-ra előmelegített sütőben, a középső rácson körülbelül 1 órán át sütjük, amíg szép aranybarna kérget kap.
  5. Hűtés
    A kenyeret kivesszük a formából, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Fontos, hogy csak ezután szeleteljük fel, különben a belseje megkeményedhet, tömör lesz.

Tippek, hogy jó állaga legyen a kenyérnek

A házi kenyér szeletelve, egy jól záródó dobozban a hűtőben tárolva több napig is fogyasztható marad. Ha egy kicsit megszikkadna, érdemes pirítóban felmelegíteni, így újra egy kívül ropogós, de belül puha állagú házi kenyeret kapunk.

Ha valami különlegesebb házi finomságra fáj a fogad, próbáld ki az alábbi vidóban látható kenyér receptet:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu