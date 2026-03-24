Diétázol, de nem tudsz ellenálni a frissen sült pékáruknak? Ez a házi kenyér segít, hogy megszabadulj a plusz kilóktól

Amint elhatározzuk magunkat, hogy ledobunk pár felesleges kilót, azonnal búcsút intünk a zsemlének, kenyérnek és társaiknak. Pedig van más megoldás, hogy laktató és ízletes pékárut tehess az asztalra ebben az időszakban is. Ez a diétás házi kenyér recept tökéletes alternatíva a fogyókúrás napokra. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Ezt ki kell próbálnod! Diétás házi kenyér recept: isteni és fogyókúrabarát!

Fotó: EllyGri / Shutterstock

Diéta alatt sem kell lemondanod az ízletes szendvicsekről.

Ez a házi kenyér recept fehérjében gazdag, viszont kalóriaszegény.

Hosszan tartó teltségérzetet ad.

Dagasztás és kelesztés nélkül elkészítheted.

Diétás házi kenyér recept

A diétás házi kenyér recept titka, hogy az alapját nem a liszt adja, hanem egy fehérjében és rostokban gazdag alapanyag; a vöröslencse. A kenyér fogyókúrás alternatívájával kalóriákat és időt is spórolhatsz, hiszen az elkészítése pofonegyszerű a klasszikus pékáruéhoz képest: nincs dagasztás, nincs kelesztés – csak néhány alapanyag és egy sütőforma kell hozzá.

Miért jó választás diéta alatt? A hagyományos kenyerek általában finomított lisztből készülnek, ezért gyorsan megemelik a vércukorszintet, így nagyon hamar újra éhesek leszünk az elfogyasztásuk után. A vöröslencse ezzel szemben tele van lassan felszívódó szénhidrátokkal és sok-sok rosttal. Ez a kombináció segít abban, hogy jóval tovább jóllakottnak érezzük magunkat. Emellett jelentős mennyiségű növényi fehérjét is tartalmaz, ami szintén fontos szerepet játszik a teltségérzet fenntartásában.

A diétás házi kenyér recept hozzávalói

kb. 280 g szárított vöröslencse

2 evőkanál útifűmaghéj

180 ml víz

2 evőkanál olívaolaj

2 teáskanál sütőpor

1 teáskanál só

1 evőkanál magkeverék a tetejére (opcionális)

Bors-tipp: egy kevés rozmaringgal, fokhagymaporral vagy más fűszerrel is feldobhatjuk az egészséges kenyér tésztáját.

A kenyér állaga miatt sem kell aggódni: az vöröslencse-kenyér belül puha, szinte süteményszerű, kívül pedig aranybarnára sül.

Fotó: EllyGri / Shutterstock

A diétás házi kenyér elkészítése

A lencse előkészítése

A vöröslencsét alaposan megmossuk, majd bő vízben legalább 4 órára beáztatjuk. Ezután leszűrjük és ismét átöblítjük. A kenyértészta elkészítése

A lecsöpögtetett lencsét aprítóba vagy egy erős turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk az útifűmaghéjat, a vizet, az olívaolajat, a sütőport és a sót, majd addig dolgozzuk, amíg egynemű, sűrű masszát nem kapunk. Formázás

Egy sütőpapírral bélelt kenyérformába öntjük a masszát, majd elsimítjuk a tetejét. Körülbelül 10 percig pihentetjük, hogy besűrűsödjön. A tetejét megszórhatjuk magokkal. Kenyérsütés

190 °C-ra előmelegített sütőben, a középső rácson körülbelül 1 órán át sütjük, amíg szép aranybarna kérget kap. Hűtés

A kenyeret kivesszük a formából, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Fontos, hogy csak ezután szeleteljük fel, különben a belseje megkeményedhet, tömör lesz.

Tippek, hogy jó állaga legyen a kenyérnek

A házi kenyér szeletelve, egy jól záródó dobozban a hűtőben tárolva több napig is fogyasztható marad. Ha egy kicsit megszikkadna, érdemes pirítóban felmelegíteni, így újra egy kívül ropogós, de belül puha állagú házi kenyeret kapunk.