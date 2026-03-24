Diétázol, de nem tudsz ellenálni a frissen sült pékáruknak? Ez a házi kenyér segít, hogy megszabadulj a plusz kilóktól

Amint elhatározzuk magunkat, hogy ledobunk pár felesleges kilót, azonnal búcsút intünk a zsemlének, kenyérnek és társaiknak. Pedig van más megoldás, hogy laktató és ízletes pékárut tehess az asztalra ebben az időszakban is. Ez a diétás házi kenyér recept tökéletes alternatíva a fogyókúrás napokra. Mutatjuk, hogyan készítheted el!
A diétás házi kenyér recept titka, hogy az alapját nem a liszt adja, hanem egy fehérjében és rostokban gazdag alapanyag; a vöröslencse. A kenyér fogyókúrás alternatívájával kalóriákat és időt is spórolhatsz, hiszen az elkészítése pofonegyszerű a klasszikus pékáruéhoz képest: nincs dagasztás, nincs kelesztés – csak néhány alapanyag és egy sütőforma kell hozzá.
A hagyományos kenyerek általában finomított lisztből készülnek, ezért gyorsan megemelik a vércukorszintet, így nagyon hamar újra éhesek leszünk az elfogyasztásuk után. A vöröslencse ezzel szemben tele van lassan felszívódó szénhidrátokkal és sok-sok rosttal. Ez a kombináció segít abban, hogy jóval tovább jóllakottnak érezzük magunkat. Emellett jelentős mennyiségű növényi fehérjét is tartalmaz, ami szintén fontos szerepet játszik a teltségérzet fenntartásában.
Bors-tipp: egy kevés rozmaringgal, fokhagymaporral vagy más fűszerrel is feldobhatjuk az egészséges kenyér tésztáját.
A házi kenyér szeletelve, egy jól záródó dobozban a hűtőben tárolva több napig is fogyasztható marad. Ha egy kicsit megszikkadna, érdemes pirítóban felmelegíteni, így újra egy kívül ropogós, de belül puha állagú házi kenyeret kapunk.
Ha valami különlegesebb házi finomságra fáj a fogad, próbáld ki az alábbi vidóban látható kenyér receptet:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
