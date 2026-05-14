Legyőzte a rák, fia jelentette be a színész halálát

71 éves korában, kedd este elhunyt Donald Gibb színész, a szomorú hírt fia közölte. A hírek szerint Gibb texasi otthonában, családja körében halt meg, miután hosszú ideje egészségi problémákkal küzdött.

A színész rákbetegségben hunyt el

Fotó: Matej / Pexels

Meghalt Donald Gibb, ezt kéri a színész családja

A suttyók visszavágnak és a Véres játék sztárját rengetegen gyászolják. A család arra kérte a rajongókat, tartsák tiszteletben magánéletüket, és imádkozzanak értük ebben a nehéz időszakban.

Bár a vásznon a keményebb arcát mutatta meg a rá osztott szerepekben, szerettei a másik oldalát is ismerték. Nyitott, szerény emberként emlékeznek rá, aki mindig tisztelettel és alázattal viszonyult másokhoz:

Harcos volt, aki könyörtelenül küzdött a betegséggel, és soha nem veszítette el szívósságát, még akkor sem, amikor egészségi állapota romlott.

Fia, Travis elmondása szerint Donald Gibb mélyen vallásos ember volt, aki őszintén szerette és törődött családjával. A betegségéről később elárulta, hogy apja torokrákkal küzdött, hozzátéve, Gibb két héttel a halála előtt szívrohamot kapott. Azt is elmondta, apja elvesztése óriási űrt hagyott benne - írja a TMZ.