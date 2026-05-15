Elképesztő, mit mondott Ekler Lucáról az Exatlon gyönyörű Kihívója

A sport-reality csütörtöki adásában Csóri Dorka és Valkusz Máté biztosította be a helyét a TOP3-ban, ma pedig eldől, ki az a két-két játékos, aki csatlakozhat hozzájuk az elődöntőben. Egy női és egy férfi versenyző a hármak viadala győzteseként egyenes ágon jut az Exatlon 2026 elődöntőbe. Akiknek nem sikerül a mai első versenyen bizonyítani, annak párbajozni kell a bennmaradásért. Szabó Réka lapunknak elárulta, őt az sem zavarja, ha párbajoznia kell.

Az Exatlon Kihívók versenyzője, Szabó Réka nem fél a párbajtól (Fotó: TV2)

Az Exatlon Kihívója nem fél párbajozni

A lányoknál Ekler Luca, Szabó Réka és a minap csúnya fejsérülést elszenvedő Sótonyi Boró, míg a fiúknál Lencse Laci, Koplányi Gábor és Hadobás Olivér áll rajthoz péntek este. Kérdés, melyikük bír az egyre nehezedő nyomás alatt teljesíteni az Exatlon Hungary 2026 újabb versenynapján. Az egyéni szakasz eddigi futamaiban kiderült, nagyon kiegyenlített a mezőny és egy-egy győzelem apróságokon múlik. A versenyzőknek a döntők hétvégéjéhez közeledve egyre nagyobb koncentrációra van szüksége ahhoz, hogy tovább meneteljenek az embert próbáló küzdelemben. Szabó Réka teljesítménye is hullámzó volt az egyéni szakasz hetén, volt, hogy leiskolázta a női mezőnyt, a csütörtöki adásban viszont elsőként esett ki.

„Bár most nem tudok pihenni, mint az ötök viadala után, nem vagyok szomorú. Motivált vagyok és pozitív, várom a pénteki versenynapot. Nem ment rosszul a pálya, kifejezetten élveztem a futamokat, egyszerűen a többiek, ha egy hajszállal is, de jobbak voltak. Ettől nincs bennem keserűség” – mondta a Borsnak a gyönyörű óvónő.

Én sosem tartottam vagy féltem a párbaj-szituációktól sem, így, ha esetleg arra kerülne sor pénteken, állok elébe. Természetesen mindent meg fogok tenni, hogy a hármak viadalán bebiztosítsam a helyem az elődöntőbe, de ha nem sikerül, akkor sem leszek csalódott. Azt vettem észre, hogy én mindig a tényleges téthelyzetben tudtam magam összeszedni és extra fókuszált lenni. Így egy kicsit sem aggódom a miatt, hogy ez a mai nap így sikerült.

Az Exatlon 2026 versenyzőinek száma mostanra nyolcra fogyatkozott (Fotó: TV2)

Ekler Lucát példaképnek tartja

A műsor hazai történetében először szerepel paraatléta. Ekler Luca helyét először sokan meg is kérdőjelezték az Exatlonban, de ő nem foglalkozik a bántásokkal, szerinte nem lehet mindenkinek megfelelni. A paralimpikon – akire a dopping ellenőrök Dominikán csaptak le – a műsorban hamar bebizonyította, hogy itt a helye, az első két hétben senki nem tudta legyőzni. Szabó Réka szerint elképesztő, amit Luca tesz a pályákon.