Lángoló kocsi sokkolta az autósokat az M1-esen, azonnal riasztani kellett a tűzoltókat

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy kigyulladt egy személygépkocsi Levélnél, az M1-es autópálya 163-as és 164-es kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon. Mint kiderült, a jármű motortere égett. A megosztott információk szerint a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók kiérkezésére a helyszínen tartózkodók porral oltóval megfékezték a lángokat, ezek után pedig a raj egy vízsugárral visszahűtötte a kocsi motorterét – személyi sérülésről egyelőre nincs hír.
