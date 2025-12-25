5 fehérjében gazdag szénhidrát, ami nagyszerűen támogatja a fogyást

A legtöbb diétázó a szénhidrátot tartja a legnagyobb ellenségének, pedig léteznek olyan opciók, amelyek egyáltalán nem gátolják a fogyást, sőt mi több, még támogatják is. Ezért most elhoztuk a legnagyszerűbb energiaforrásokat, hogy könnyebben és gyorsabban célba érj.

A lencse egy tökéletes fehérjében gazdag szénhidrátforrás, ha a fogyás a cél

Fotó: GettyImages

A fehérje nagyon sokat segíthet a fogyásban.

Léteznek olyan fehérjedús szénhidrátok, amelyeket bátran fogyaszthatsz diétában is.

A quinoa, a csíráztatott gabonából készült kenyér, a teljes kiőrlésű tészta, illetve a lencse és a csicseriborsó is tökéletes választás, ha le akarsz adni néhány kilót.

Ezekre a fehérjedús szénhidrátokra esküsznek a dietetikusok – Így támogatják a fogyást

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert a fehérje, hiszen amellett, hogy segít az izomépítésben és az izommegtartásban, a fogyási célok elérésében is kulcsszerepet játszik, hiszen képes fenntartani a jóllakottság érzését. A zsírégetésben azonban a megfelelő szénhidrátok is sokat segíthetnek, amelyek szintén eltelítenek, illetve stabilan tartják a vércukorszintet. Amennyiben meg akarod tartani a rajtad lévő izmot és ezzel együtt fogyni is szeretnél, ezeket a fehérjében gazdag szénhidrátokat ne hagyd ki az étrendedből!

Quinoa

A quinoa egy tökéletes szénhidrátforrás, amire rengeteg dietetikus esküszik. Egy negyed csészényi adag ugyanis mindössze 170 kalóriát és 5 gramm fehérjét tartalmaz. Az étel emellett rostban gazdag, ami szintén hozzájárul a jóllakottság érzéséhez. Bár a quinoát még mindig nem lengi körbe akkora népszerűség, mint a krumplit és a rizst, érdemes kipróbálni.

Csíráztatott gabonából készült kenyér

A fogyni vágyók gyakran démonizálják a kenyeret, amit sokak szerint ebben az időszakban teljesen ki kell iktatni az étrendből, pedig ez közel sincs így. A diétában ugyanis nyugodt szívvel fogyaszthatsz kenyeret, azt azonban érdemes szem előtt tartanod, hogy milyet és mennyit eszel. Válassz csíráztatott gabonából készült finomságot, ami sokáig eltelít.

A csicseriborsó is egy fehérjében gazdag szénhidrátforrás

Fotó: 123RF

Teljes kiőrlésű tészta

Ugye még fogyókúrában sem szeretnél lemondani egy finom bolognai spagettiről? Akkor van számodra egy jó hírünk, nem is kell, hiszen könnyedén készíthetsz belőle diétás változatot, ha darált pulykából és teljes kiőrlésű tésztából csinálod, illetve lehagyod róla a sajtot. A teljes kiőrlésű tészta vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagabb, mint a finomított változat és valamivel több fehérjét is tartalmaz.

Lencse és csicseriborsó

Mindegyik ételből mennyei rostban gazdag főzeléket főzhetsz, ami sokáig eltelít. Míg egy csésze főtt csicseriborsó körülbelül 12 gramm rostot és 15 gramm fehérjét, addig ugyanennyi főtt lencse 16 gramm rostot és 18 gramm fehérjét tartalmaz.