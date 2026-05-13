Kevesebbe kerül Tiv Tivy hárommedencés luxusapartmanja, mint egy pesti garzon!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 08:00
Havi 150 ezerért élvezi a saját tengerpartos luxusapartmant az egyiptomi sivatagban a magyar internet fenegyereke. A hazai mindennapokból végleg kiszálló Tiv Tivy őszintén mesélt a kinti életéről.
Deák Tivadar, vagy ahogy az egész ország ismeri, Tiv Tivy, ismét bebizonyította, hogy ahol más csak a homokot látja, ott ő egy aranybányát épít. A magyar internetes fenegyerek hónapokkal ezelőtt tűnt el a budapesti éjszakából, hogy a piramisok földjén kezdjen új, minden eddiginél extrémebb életet. Miközben itthon sokan csak értetlenül figyelték a sivatagi kalandot, Tivy nem vesztegette az idejét: egy olyan birodalmat épített ki Egyiptom szívében, amely nemcsak a pénztárcáját, de a szabadságvágyát is maradéktalanul kielégíti

Tiv Tivy imádja az egyiptomi életet.
Tiv Tivy Egyiptomba való költözése nem fellángolás volt, hanem egy tudatos terv része (Fotó:  Facebook)

Tiv Tivy TikTok fiókja továbbra is pörög, csak éppen a díszlet változott mögötte

„Tiszta luxus, három medencés apartman a parton, és mindezt havi 150 ezer forintért!” – újságolta Tiv Tivy. A kinti életmódja viszont nemcsak a lakhatásról szól: a taxi ötkilométeres távolságra mindössze 200 forintba kerül, ami valljuk be, hogy irreálisan olcsó. Tivy szerint a magyar rögvalóság és az egyiptomi mindennapok között olyan szakadék tátong, amit nehéz szavakba önteni, de a pénzügyi előnyök mellett az emberek mentalitása az, ami igazán maradásra bírta.

Életre szóló barátságokat kötött

Tivy nem titkolja, hogy az egyiptomiak életszemlélete teljesen lenyűgözte: 

Iszonyatos szegénységben élnek az európaiakhoz képest, mégis van bennük egy olyan belső boldogság és összetartás, amit itthon sosem tapasztaltam

 – magyarázta. Elmondása szerint a helyiek nem panaszkodnak, nem szidják a rendszert, és a mély hitükből fakadó nyugalommal kezelik a nehézségeket. Ezt a pozitív energiát szívja magába nap mint nap, miközben saját turisztikai vállalkozását építi, magyaroknak szervez álomnyaralásokat, kihasználva helyismeretét és a kinti kapcsolatait:Aki ebben gondolkodik, lépje meg, a turizmus itt nagyon megy, főleg most jön a szezon"– árulta el Tivy.

Spanyolország a végső úticél

A „side-quest”, vagyis mellékküldetés, ahogy Tivy a kinti életét hívja, azonban csak a kezdet. Bár már folyékonyan beszél angolul és az arab alapokat is elsajátította, a végső cél nem Egyiptom, hanem Spanyolország. Tervei szerint hamarosan az egész családját kiviszi a napsütötte délre, Magyarországot pedig végleg lezárt fejezetnek tekinti a „negativitás és a rossz kedv” miatt.

Még a küszöbön álló „arab nyár” sem riasztja vissza, pedig 15 nap múlva tartósan 40 fok fölé, sőt akár 50 fokig is emelkedik majd a hőmérséklet: „A lakás UV-szűrős, a tengerpart pedig ott van a lábam alatt” – jegyezte meg lazán. Úgy tűnik, Tiv Tivy megtalálta azt a helyet, ahol a „high life” nemcsak egy póz, hanem a mindennapi valóság, és bárki bármit is mondott, ő lett az, aki nevet a végén a medence partján.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
