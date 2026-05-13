Kevesebbe kerül Tiv Tivy hárommedencés luxusapartmanja, mint egy pesti garzon!

Deák Tivadar, vagy ahogy az egész ország ismeri, Tiv Tivy, ismét bebizonyította, hogy ahol más csak a homokot látja, ott ő egy aranybányát épít. A magyar internetes fenegyerek hónapokkal ezelőtt tűnt el a budapesti éjszakából, hogy a piramisok földjén kezdjen új, minden eddiginél extrémebb életet. Miközben itthon sokan csak értetlenül figyelték a sivatagi kalandot, Tivy nem vesztegette az idejét: egy olyan birodalmat épített ki Egyiptom szívében, amely nemcsak a pénztárcáját, de a szabadságvágyát is maradéktalanul kielégíti.

Tiv Tivy Egyiptomba való költözése nem fellángolás volt, hanem egy tudatos terv része (Fotó: Facebook)

Tiv Tivy TikTok fiókja továbbra is pörög, csak éppen a díszlet változott mögötte

„Tiszta luxus, három medencés apartman a parton, és mindezt havi 150 ezer forintért!” – újságolta Tiv Tivy. A kinti életmódja viszont nemcsak a lakhatásról szól: a taxi ötkilométeres távolságra mindössze 200 forintba kerül, ami valljuk be, hogy irreálisan olcsó. Tivy szerint a magyar rögvalóság és az egyiptomi mindennapok között olyan szakadék tátong, amit nehéz szavakba önteni, de a pénzügyi előnyök mellett az emberek mentalitása az, ami igazán maradásra bírta.

Életre szóló barátságokat kötött

Tivy nem titkolja, hogy az egyiptomiak életszemlélete teljesen lenyűgözte:

Iszonyatos szegénységben élnek az európaiakhoz képest, mégis van bennük egy olyan belső boldogság és összetartás, amit itthon sosem tapasztaltam

– magyarázta. Elmondása szerint a helyiek nem panaszkodnak, nem szidják a rendszert, és a mély hitükből fakadó nyugalommal kezelik a nehézségeket. Ezt a pozitív energiát szívja magába nap mint nap, miközben saját turisztikai vállalkozását építi, magyaroknak szervez álomnyaralásokat, kihasználva helyismeretét és a kinti kapcsolatait: „Aki ebben gondolkodik, lépje meg, a turizmus itt nagyon megy, főleg most jön a szezon"– árulta el Tivy.

Spanyolország a végső úticél

A „side-quest”, vagyis mellékküldetés, ahogy Tivy a kinti életét hívja, azonban csak a kezdet. Bár már folyékonyan beszél angolul és az arab alapokat is elsajátította, a végső cél nem Egyiptom, hanem Spanyolország. Tervei szerint hamarosan az egész családját kiviszi a napsütötte délre, Magyarországot pedig végleg lezárt fejezetnek tekinti a „negativitás és a rossz kedv” miatt.