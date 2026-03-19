Diéta után szinte azonnal visszahízol? Íme a tartós fogyás aranyszabálya

Járj utána, hogy mi áll az elhízás hátterében.

Derítsd ki, hogy mennyi lenne számodra az egészséges testsúly.

Apró változtatásokat vezess be.

Messziről kerüld el a szélsőséges diétákat.

Próbáld ki a reverz diétát.

Rengeteg fogyókúrázó kezd bele manapság szélsőséges diétákba, amelyek amellett, hogy károsak az egészségre, nem tarthatók fenn hosszú távon. A legtöbben a fokozatosságra sem fektetnek hangsúlyt, sőt sokan az alapvető kalóriaszükségletükkel sincsenek tisztában. Ebben a cikkben összeszedtük a tartós fogyás aranyszabályait, amelyek betartásával nem fog kárba veszni az erőfeszítésed.

A tartós fogyás öt tudatos lépéssel elérhető.

Tartós fogyás 5 lépésben – így tartsd meg az álomalakod

Ha tartós fogyást szeretnél, kulcsfontosságú a lassú és következetes megközelítés, szemben a szélsőséges étrendekkel. Ugye te sem szeretnél diéta után visszahízni? Akkor kövesd az alábbi lépéseket és hidd el, nem marad el a jutalom!

1. lépés: derítsd ki, hogy mi áll az elhízás hátterében

Mielőtt belevágnál a diétába, fontos tisztában lenned azzal, hogy mi vezetett a plusz kilók felszedéséhez. Imádsz nassolni esténként? Kevésbé vagy aktív? Esetleg valamilyen hormonális problémával vagy érzelmi evéssel küzdesz? A súlygyarapodás hátterében egy friss változás, de egy régre visszanyúló minta is állhat. Az is lehet, hogy a család vagy a munka befolyásolta az étkezési szokásaidat. Ha felismered az okot, sokkal könnyebb lesz tenni ellene.

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) heti 150 perc mérsékelt intenzitású mozgást ajánl, azonban a kutatások szerint a túlsúllyal küzdő emberek ritkábban mozognak ennyit hetente, mint a nem elhízottak.

2. lépés: építs a testtömegindexedre

Számítsd ki a testtömmegindexed (BMI) egy internetes kalkulátorral, hogy megállapítsd, túlsúlyos vagy elhízott vagy-e, majd ennek alapján tűzz ki magadnak egy fő célt és azt bontsd le kisebb célokra. Ezáltal sokkal elérhetőbbnek fog tűnni a vágyott súly és könnyebben ki tudsz majd tartani.

3. lépés: igazítsd az életmódodhoz az étrendet és a mozgást

Ne akard felborítani az egész életed a diéta miatt. Ha valóban hosszú távú fogyást szeretnél elérni, akkor csak apró változtatásokat vezess be. Meglehet, hogy ezek a változtatások elsőre jelentéktelennek tűnnek, de hidd el, idővel összeadódnak. Ezzel a módszerrel nagyobb a valószínűsége, hogy a diéta után is kitartasz az új szokások, például heti 30 perc otthoni edzés vagy a kalóriaszámlálás mellett.