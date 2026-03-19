Diéta után szinte azonnal visszahízol? Íme a tartós fogyás aranyszabálya

Rengeteg fogyókúrázó kezd bele manapság szélsőséges diétákba, amelyek amellett, hogy károsak az egészségre, nem tarthatók fenn hosszú távon. A legtöbben a fokozatosságra sem fektetnek hangsúlyt, sőt sokan az alapvető kalóriaszükségletükkel sincsenek tisztában. Ebben a cikkben összeszedtük a tartós fogyás aranyszabályait, amelyek betartásával nem fog kárba veszni az erőfeszítésed.
Ha tartós fogyást szeretnél, kulcsfontosságú a lassú és következetes megközelítés, szemben a szélsőséges étrendekkel. Ugye te sem szeretnél diéta után visszahízni? Akkor kövesd az alábbi lépéseket és hidd el, nem marad el a jutalom!
Mielőtt belevágnál a diétába, fontos tisztában lenned azzal, hogy mi vezetett a plusz kilók felszedéséhez. Imádsz nassolni esténként? Kevésbé vagy aktív? Esetleg valamilyen hormonális problémával vagy érzelmi evéssel küzdesz? A súlygyarapodás hátterében egy friss változás, de egy régre visszanyúló minta is állhat. Az is lehet, hogy a család vagy a munka befolyásolta az étkezési szokásaidat. Ha felismered az okot, sokkal könnyebb lesz tenni ellene.
A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) heti 150 perc mérsékelt intenzitású mozgást ajánl, azonban a kutatások szerint a túlsúllyal küzdő emberek ritkábban mozognak ennyit hetente, mint a nem elhízottak.
Számítsd ki a testtömmegindexed (BMI) egy internetes kalkulátorral, hogy megállapítsd, túlsúlyos vagy elhízott vagy-e, majd ennek alapján tűzz ki magadnak egy fő célt és azt bontsd le kisebb célokra. Ezáltal sokkal elérhetőbbnek fog tűnni a vágyott súly és könnyebben ki tudsz majd tartani.
Ne akard felborítani az egész életed a diéta miatt. Ha valóban hosszú távú fogyást szeretnél elérni, akkor csak apró változtatásokat vezess be. Meglehet, hogy ezek a változtatások elsőre jelentéktelennek tűnnek, de hidd el, idővel összeadódnak. Ezzel a módszerrel nagyobb a valószínűsége, hogy a diéta után is kitartasz az új szokások, például heti 30 perc otthoni edzés vagy a kalóriaszámlálás mellett.
Habár a legtöbb szélsőséges diéta gyors fogyással kecsegtet, arról már kevesebb szó esik, hogy az hogyan lesz fenntartható. Megsúgjuk, sehogy, ha ugyanis túl szigorú étrendekkel kínzod magad, nemcsak esszenciális tápanyagoktól fosztod meg a szervezeted, hanem falásrohamok törhetnek rád, a diéta végén pedig gyorsan visszahízhatsz. Ezért inkább tartsd szem előtt a kalóriadeficitet, ami a tartós fogyás alapja.
A kalóriadeficit lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.
Alkalmazd a reverz diétát, amelyet gyakran „diéta utáni diétaként” határoznak meg. A módszer lényege, hogy egy csökkentett kalóriatartalmú vagy diétás időszak után lassan növeled a kalóriabeviteled. Ennek az a célja, hogy a kalóriák visszavezetésével egy fenntarthatóbb étrendet kövess anélkül, hogy visszahíznál.
