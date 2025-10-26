BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyulladáscsökkentő diétát folytató nő gyümölcsös müzlit eszik a konyhában

Ezt az 5 napos diétát kövesd, ha gyulladás van a szervezetedben

gyulladás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 12:25
gyulladáscsökkentőegészségdiéta
Kisebb-nagyobb gyulladások gyakran alakulnak ki az emberi szervezetben, ám ha nem figyelünk oda azokra, súlyos következményei is lehetnek. A megfelelő étrend kulcsszerepet játszik a gyulladások szabályozásában.
Simon Benedek
A szerző cikkei

A gyulladás a szervezet természetes védekező reakciója, amely azonnal aktiválódik, ha a test valamilyen sérüléstől vagy fertőzéstől szenved. Ez a folyamat normális esetben segíti a gyógyulást és elpusztítja az idegen kórokozókat. Mondhatjuk azt is, hogy a gyulladás valójában létfontosságú a test védelmi mechanizmusának megőrzésében, azonban tartós gyulladás esetén ez a visszájára fordulhat: krónikus betegségek – mint például szívbetegségek, cukorbetegség, és autoimmun betegségek – alakulhatnak ki. 

Egy férfi gyulladáscsökkentő ételeket aprít
A gyulladások kezelésében segíthet, ha gyulladáscsökkentő diétát követsz.
Fotó: Morsa Images

Ezt a diétát kövesd, hogy elmúljon a gyulladás a szervezetedben

Ahogy fentebb említettük, a gyulladás a szervezet immunválasza bizonyos betegségekre vagy sérülésekre. Normál esetben védelmet nyújt és gyorsítja a gyógyulást, de a hosszú távú gyulladás veszélyes is lehet az egészségünkre. Ebben az esetben érdemes gyulladáscsökkentő diétába fogni. 

Bizonyos ételek, mint például a magas omega-3 zsírsavtartalmú halak, zöld leveles zöldségek, vagy például az olívaolaj mind népszerűek gyulladáscsökkentő tulajdonságaikról, amelyek segíthetnek a krónikus gyulladás mérséklésében. A különböző feldolgozott élelmiszerek, magas cukor- és zsírtartalmú ételek ellenben elősegíthetik a gyulladásos folyamatokat. Ezért fontos, hogy tudatosan válogassunk az ételeink között, ha gyulladással küzdünk. Íme egy ötnapos étrend, amelynek követésével eltüntetheted a gyulladást a szervezetedből!

1. nap

Reggeli: egy tál kefir áfonyával és kókuszdióval
Ebéd: édesburgonyás-avokádós toast
Vacsora: lazac és cukkini nyárson, uborkás kapros szósszal
Nasi: egy adag epres granola

2. nap

Reggeli: zabpehely áfonyával 
Ebéd: salátalevélbe csomagolt garnélarákok és avokádó friss fűszerekkel, citromlével ízesítve
Vacsora: karfiol-pizza
Nasi: kurkuma-latte és egy kis dió

3. nap

Reggeli: málnás chiapuding
Ebéd: kókuszos-bazsalikomos csirke
Vacsora: csirke wokban, brokkolival és pak choi-jal
Nasi: körteszeletek és gouda

4. nap

Reggeli: szilvás-mandulás joghurt parfait
Ebéd: klasszikus Cobb-saláta tojással
Vacsora: valamilyen hal vörös káposzta salátával
Nasi: matcha latte és teljes kiőrlésű pirítós mogyoróvajjal

5. nap

Reggeli: acai, cseresznye és kelkáposzta smoothie
Ebéd: teljes kiőrlésű tésztasaláta csirkével (saláta helyett lehet spenót is)
Vacsora: grillezett lazac steak sült sütőtökkel
Nasi: kefir és gránátalma

Ebben a videóban láthatsz hét ételt, amely gyulladáscsökkentő hatással bír:

(Healthline)

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu