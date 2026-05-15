Felborult a vírusok szezonalitása: Légúti betegség miatt van látogatási tilalom a miskolci kórházban

Látogatási tilalmat rendeltek el a miskolci kórházban az akut légúti megbetegedések terjedése miatt – írta meg a Metropol. A miskolci Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán életbe lépett intézkedés sokakban felvetette a kérdést: vajon újabb komoly járvány fenyeget? Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint egyelőre nincs ok pánikra, de a vírusos megbetegedések egész évben velünk maradhatnak, ezért fontos az óvatosság.
A kórház tájékoztatása szerint a döntés hátterében az áll, hogy a
Szent Ferenc Tagkórház két osztályán is megszaporodtak az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések a betegek és az egészségügyi dolgozók körében is.
A laikusok számára különösnek tűnhet, hogy május közepén, a jó idő közeledtével rendelnek el látogatási tilalmat légúti fertőzések miatt. Megkérdeztük Dr. Mangó Gabriella háziorvost, hogy mi állhat a háttérben, és mik a tapasztalatai.
Az influenza vírusnak már nagyon nincs itt az ideje, ugyanakkor a lehűlt időjárás miatt még előfordulhat. Emellett jelen van a koronavírus is, és nagyon sokféle tünettel találkozunk: van, aki hányással, hasmenéssel érkezik, más torokfájásra panaszkodik. Nagyon széles most a paletta
– fogalmazott Dr. Mangó Gabriella.
Szerinte a vírusfertőzések korábban megszokott szezonalitása – miszerint télen betegek vagyunk, nyáron pedig nem – mára teljesen felborult. Télen-nyáron folyamatosan jelen vannak a különböző mutációk, amelyek bármikor képesek atipikus tüneteket produkálni.
Mangó Gabriella szerint fontos, hogy a betegek komolyan vegyék a tüneteket, még akkor is, ha azok enyhének tűnnek.
Arra a kérdésre, hogy miként ismerhetjük fel a betegséget, és mit tehetünk ellene, a háziorvos egyértelmű tanácsot adott. Ha bármilyen szokatlan tünetet – fejfájást, enyhe orrfolyást, torokfájást, hasmenést vagy hányást – tapasztalunk, kezeljük azt potenciális fertőzésként.
Mindenféleképpen azt gondolom, hogy a maszkviselésre kellene ösztönözni az embereket, emellett kiemelten fontos a rendszeres kézfertőtlenítés. Jobban kell figyelnünk egy kicsikét egymásra és magunkra
– zárta szavait.
