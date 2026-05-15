Felborult a vírusok szezonalitása: Légúti betegség miatt van látogatási tilalom a miskolci kórházban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 17:25
Bár a naptár szerint már a tavasz végén járunk, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei egészségügyi intézményben hirtelen újra a téli járványszezonra emlékeztető szigorításokat kellett bevezetni. Vajon van okunk a komolyabb aggodalomra, vagy csupán egyedi esetről van szó? Utánajártunk a részleteknek, és megkérdeztünk egy háziorvost a kialakult helyzetről.

Látogatási tilalmat rendeltek el a miskolci kórházban az akut légúti megbetegedések terjedése miatt – írta meg a Metropol. A miskolci Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán életbe lépett intézkedés sokakban felvetette a kérdést: vajon újabb komoly járvány fenyeget? Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint egyelőre nincs ok pánikra, de a vírusos megbetegedések egész évben velünk maradhatnak, ezért fontos az óvatosság. 

Május 13-tól rendelték el a látogatási tilalmat a miskolci intézményeknél a légúti megbetegedések számának gyarapodása miatt / Fotó: MTI Fotó: Balázs Attila – Képünk illusztráció

Légúti megbetegedések miatt rendeltek el látogatási tilalmat

A kórház tájékoztatása szerint a döntés hátterében az áll, hogy a

Szent Ferenc Tagkórház két osztályán is megszaporodtak az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések a betegek és az egészségügyi dolgozók körében is.

  • A korlátozás a járóbeteg-ellátást és a szakrendeléseket nem érinti 
  • az intézményekbe történő belépés kötelező maszkviseléshez és kézfertőtlenítéshez kötött 
  • a hozzátartozókkal való kapcsolattartást továbbra is biztosítják, súlyos állapotú betegek esetében pedig rendkívüli látogatási kérelmet is benyújthatnak az érintettek. 

A laikusok számára különösnek tűnhet, hogy május közepén, a jó idő közeledtével rendelnek el látogatási tilalmat légúti fertőzések miatt. Megkérdeztük Dr. Mangó Gabriella háziorvost, hogy mi állhat a háttérben, és mik a tapasztalatai. 

Az influenza vírusnak már nagyon nincs itt az ideje, ugyanakkor a lehűlt időjárás miatt még előfordulhat. Emellett jelen van a koronavírus is, és nagyon sokféle tünettel találkozunk: van, aki hányással, hasmenéssel érkezik, más torokfájásra panaszkodik. Nagyon széles most a paletta

– fogalmazott Dr. Mangó Gabriella.

Szerinte a vírusfertőzések korábban megszokott szezonalitása – miszerint télen betegek vagyunk, nyáron pedig nem – mára teljesen felborult. Télen-nyáron folyamatosan jelen vannak a különböző mutációk, amelyek bármikor képesek atipikus tüneteket produkálni. 

Dr. Mangó Gabriella szerint jelenleg többféle vírus is terjedhet egyszerre.
Fotó: Beküldött fotó

Mangó Gabriella szerint fontos, hogy a betegek komolyan vegyék a tüneteket, még akkor is, ha azok enyhének tűnnek. 

Hogyan ismerjük fel a légúti megbetegedést? 

Arra a kérdésre, hogy miként ismerhetjük fel a betegséget, és mit tehetünk ellene, a háziorvos egyértelmű tanácsot adott. Ha bármilyen szokatlan tünetet – fejfájást, enyhe orrfolyást, torokfájást, hasmenést vagy hányást – tapasztalunk, kezeljük azt potenciális fertőzésként. 

Mindenféleképpen azt gondolom, hogy a maszkviselésre kellene ösztönözni az embereket, emellett kiemelten fontos a rendszeres kézfertőtlenítés. Jobban kell figyelnünk egy kicsikét egymásra és magunkra

– zárta szavait.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
