Felborult a vírusok szezonalitása: Légúti betegség miatt van látogatási tilalom a miskolci kórházban

Látogatási tilalmat rendeltek el a miskolci kórházban az akut légúti megbetegedések terjedése miatt – írta meg a Metropol. A miskolci Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán életbe lépett intézkedés sokakban felvetette a kérdést: vajon újabb komoly járvány fenyeget? Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint egyelőre nincs ok pánikra, de a vírusos megbetegedések egész évben velünk maradhatnak, ezért fontos az óvatosság.

Légúti megbetegedések miatt rendeltek el látogatási tilalmat

A kórház tájékoztatása szerint a döntés hátterében az áll, hogy a

Szent Ferenc Tagkórház két osztályán is megszaporodtak az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések a betegek és az egészségügyi dolgozók körében is.

A korlátozás a járóbeteg-ellátást és a szakrendeléseket nem érinti

az intézményekbe történő belépés kötelező maszkviseléshez és kézfertőtlenítéshez kötött

a hozzátartozókkal való kapcsolattartást továbbra is biztosítják, súlyos állapotú betegek esetében pedig rendkívüli látogatási kérelmet is benyújthatnak az érintettek.

A laikusok számára különösnek tűnhet, hogy május közepén, a jó idő közeledtével rendelnek el látogatási tilalmat légúti fertőzések miatt. Megkérdeztük Dr. Mangó Gabriella háziorvost, hogy mi állhat a háttérben, és mik a tapasztalatai.

Az influenza vírusnak már nagyon nincs itt az ideje, ugyanakkor a lehűlt időjárás miatt még előfordulhat. Emellett jelen van a koronavírus is, és nagyon sokféle tünettel találkozunk: van, aki hányással, hasmenéssel érkezik, más torokfájásra panaszkodik. Nagyon széles most a paletta

– fogalmazott Dr. Mangó Gabriella.

Szerinte a vírusfertőzések korábban megszokott szezonalitása – miszerint télen betegek vagyunk, nyáron pedig nem – mára teljesen felborult. Télen-nyáron folyamatosan jelen vannak a különböző mutációk, amelyek bármikor képesek atipikus tüneteket produkálni.

Dr. Mangó Gabriella szerint jelenleg többféle vírus is terjedhet egyszerre.

Mangó Gabriella szerint fontos, hogy a betegek komolyan vegyék a tüneteket, még akkor is, ha azok enyhének tűnnek.

Hogyan ismerjük fel a légúti megbetegedést?

Arra a kérdésre, hogy miként ismerhetjük fel a betegséget, és mit tehetünk ellene, a háziorvos egyértelmű tanácsot adott. Ha bármilyen szokatlan tünetet – fejfájást, enyhe orrfolyást, torokfájást, hasmenést vagy hányást – tapasztalunk, kezeljük azt potenciális fertőzésként.

Mindenféleképpen azt gondolom, hogy a maszkviselésre kellene ösztönözni az embereket, emellett kiemelten fontos a rendszeres kézfertőtlenítés. Jobban kell figyelnünk egy kicsikét egymásra és magunkra

– zárta szavait.