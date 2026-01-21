Bevásárlólista diétához – 20 alapanyag, amelyből egy hónapig jól laksz és közben le is fogysz

A bevásárlólista segít, hogy biztosan minden legyen otthon, ami a diétás ételeid elkészítéséhez kellhet.

Szükséged van köretekre, feltétekre, uzsonna és nasi alapanyagokra is.

Van három szabály, amelynek betartása segít, hogy kitartó maradj a diéta során.

A fogyókúrás ételek nem feltétlenül unalmasak: néhány jól kiválasztott alapanyagból akár egy teljes havi menüsort összeállíthatsz. A lényeg a variálhatóság. Olyan ételekre van szükséged, amelyek három-négy különböző fogásban is szerepelhetnek. Így nemcsak időt és pénzt spórolsz, hanem sokkal könnyebben végig tudod csinálni a fogyókúrát is. A tápláló, mégis alakbarát diéta étrendjének alábbi 20-as listája pont ezt tudja: minden eleme sokoldalú, rostban gazdag vagy fehérjedús, és stabilan tartja a vércukorszintet. Ha ezt a listát magaddal viszed vásárláskor, a fogyás nemcsak vágyálom marad.

Rengeteget spórolhatsz és a fogyókúrád sem hiúsul meg, ha egy igazán tápláló, mégis alakbarát diéta étrendjének elemei kerülnek a bevásárlólistádra.

Fotó: Stock-Asso

Alakbarát bevásárlólista: egy tápláló, mégis fogyókúrás diéta étrendjének elemei

Mi legyen a főfogás?

Kezdjük a legfontosabbakkal, a fehérjéket szolgáltató alapanyagokkal, amelyek a tartós jóllakottság érzetért felelnek. Ezekből pillanatok alatt varázsolhatsz fehérjedús fogásokat.

1. Csirkemell

A csirkemell az egyik legnépszerűbb diétás húsféleség, mivel alacsony a zsírtartalma, fehérjében viszont nagyon gazdag.

Mit készíts belőle?

Citromos roston csirkemell salátával

Fűszeres csirkemell csíkok wrapben

Tepsis zöldséges csirkeszeletek

A zsíros halak rendkívül laktatók és egészségesek is.

Fotó: Alesia.Bierliezova

2. Lazac vagy más zsíros hal

A lazac, makréla, hering vagy szardínia magas Omega–3 zsírsavtartalma, antioxidánsai, D-vitamin- és szeléntartalma támogatja a gyulladáscsökkentést és növeli a jóllakottság érzetet. A legjobb, hogy nemcsak diétás, hanem rendkívül egészséges fogás is.

Mit készíts belőle?

Citromos lazac sütőben

Lazacos tál avokádóval

Fűszeres halpogácsa

3. Tojás

A legjobb gyors fehérjeforrás, ráadásul a legsokoldalúbban felhasználható alapanyag.

Mit készíts belőle?

Zöldséges rántotta

Főtt tojás avokádókrémmel

Muffinformában sült tojásos-zöldséges falatok

4. Túró

Lassan felszívódó fehérje, amely uzsonnához, nassoláshoz, vacsorához is tökéletes alapanyag.