Dráma a TV2 stúdiójában: megdöbbentő, melyik párosnak kell távozni A Nagy Duett versenyéből

Véget ért A Nagy Duett 2026-os évadának negyedik élő adása. Ismét voltak olyan produkciók, amelyek azonnal maximum pontszámot érdemeltek a zsűritől, Lékai-Kiss Ramónától, Kasza Tibitől, Stohl Andrástól és Horváth Tamástól. Természetesen volt olyan is, amely inkább csak nevetésre fakasztotta őket és a nézőket is.

A negyedik adásban már csak hét páros (Barnai Judit és Curtis, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lakatos László és Tolvai Renáta, Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna, Gáspár Bea és Peter Šrámek, valamint Domján Evelin és Vastag Csaba) lépett színpadra. Ahogy azt már az előző adásokból is megszokhattuk, a zsűri és a közönség pontjainak összegzéséből született meg a mai adásgyőztes: az a páros, amely nem csak a legjobban teljesített, de ezzel az azonnali továbbjutást is kiérdemelte.

Ez a páros ezúttal Gesztesi Panka és Kovács Áron volt.

Ők lettek A Nagy Duett kiesői

Sajnos azonban egy párosnak búcsúznia kellett a versenytől. A zsűri a veszélyzónából Pákót és Komonyi Zsuzsit mentett meg. Így Barnai Judit és Curtis, valamint Lakatos László és Tolvai Renáta maradt a veszélyzónában. A nézők végül úgy döntöttek, hogy A Nagy Duett műsorától Lakatos László és Tolvai Renáta búcsúzik.