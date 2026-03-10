Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Így biztosan sikerül – a gyümölcsfák tavaszi metszése pofonegyszerűen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 10:15
Te is bőséges és zamatos termésre vágysz? A gyümölcsfák metszése ehhez elengedhetetlenül fontos a tavaszi időszakban. A jól időzített és szakszerű vágás serkenti a hajtásnövekedést, javítja a fényellátást, és megelőz számos betegséget.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A gyümölcsfák tavaszi metszése azért kulcsfontosságú, hogy bőséges és zamatos legyen a termés. 
  • A málnát és a ribizli metszése is időszerű, ám azt sem mindegy, hogyan csinálod.
  • Gyakoriak a metszési hibák, ám néhány egyszerű trükk bevetésével könnyű elkerülni azokat.

A gyümölcsfák metszése sokkal egyszerűbb, mint hinnéd. Habár sokan tartanak tőle, néhány alapelv betartásával gyerekjáték az egész. Ha odafigyelsz a növények igényeire, a jutalom zamatos gyümölcs és egészséges, hosszú életű fa lesz.

Gyümölcsfák metszése
A gyümölcsfák metszése helyesen végezve csodás termést eredményez. Fotó: Jakub Zerdzicki /  Shutterstock 

Miért fontos a gyümölcsfák metszése tavasszal?

A metszéssel beleavatkozunk a növények természetes fejlődésébe, ezért fontos érteni a technika alapelveit. Gyümölcsfáknál a tavaszi metszés célja a szellős, napfényes koronaforma kialakítása. Ha túl sűrű a lomb, a termések aprók maradnak és nő a gombás betegségek kialakulásának kockázata. A metszés serkenti az új, erős hajtások képződését, amelyek később termőrészekké alakulnak.

Almatermésűek metszése 

Az olyan almatermésűek, mint az alma- és körtefa, tél végén, kora tavasszal igénylik a metszést, még rügyfakadás előtt. Ezek a fák többnyire az idősebb, rövid termőnyársakon hozzák a gyümölcsöt. Fontos a sudaras vagy váza koronaforma kialakítása, hogy a napfény minden ágat érjen. El kell távolítani a befelé növő, kereszteződő és beteg ágakat. A túl erős visszavágás azonban vízhajtásokat eredményezhet, ezért inkább fokozatosan alakítsd a koronát. Idősebb fáknál ifjító metszésre is szükség lehet.

Bors-tipp: az alma jól tűri a metszést, de mindig éles, fertőtlenített eszközzel dolgozz.

Csonthéjas gyümölcsfák metszése

A csonthéjasok, mint például az őszibarackfa, szilvafa és cseresznyefa, érzékenyebbek a metszésre. Ezeket inkább rügypattanás után vagy közvetlenül szüret után ajánlott metszeni, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt. Az őszibarack például az egyéves vesszőkön terem, ezért erőteljesebb metszést igényel. A szilva és a cseresznye kevésbé szereti a drasztikus beavatkozást, ezért ezeknél a fáknál inkább ritkító metszés javasolt. A cél a levegős korona, amely gyorsan szárad eső után.

Bors-tipp: nagy sebfelületeket sebkezelővel érdemes lezárni., hogy elkerüld a gyümölcsfa megbetegedését

Málna metszése

A málna metszése attól függ, hogy nyári vagy őszi termésű fajtáról van-e szó. A nyári málna a kétéves vesszőkön terem: a letermett vesszőket tőből el kell távolítani, az új hajtásokat pedig ritkítani. Az őszi málna gondozása egyszerűbb: tél végén az összes vesszőt vissza lehet vágni a talaj közeléig. Ez erőteljes, egészséges hajtásokat eredményez tavasszal.

Bors-tipp: hagyj elegendő teret a szellőzéshez, különben könnyen megjelenhetnek a gombás betegségek.

Ribizli és köszméte metszése

A ribizli és a köszméte esetében a rendszeres ifjítás a legfontosabb. A fekete ribizli főként az egyéves vesszőkön terem, ezért az idősebb, 3-4 éves ágakat érdemes kivágni. A piros és fehér ribizli inkább az idősebb részeken hoz termést, így esetükben mérsékeltebb metszés szükséges. A bokor közepe maradjon nyitott, hogy a napfény elérje a belső részeket is.

Bors-tipp: a túl sűrű bokor apróbb, savanyúbb bogyókat eredményezhet.

Metszési szabályok – ezeket mindig érdemes betartani

  • Mindig éles, tiszta metszőollót használj.
  • Esős, fagyos időben ne metssz.
  • Inkább kevesebbet vágj, de tudatosan.
  • Ismerd meg, hogy az adott növény melyik hajtáson hozza a termést.
  • Metszés után érdemes a fák törzsét mésszel lekenni.

Gyakori kérdések:

Mikor kell metszeni az almafát?

Tél végén, kora tavasszal, még rügyfakadás előtt érdemes elvégezni a metszést, amikor már nincs erős fagy.

Lehet metszeni fagyos időben?

Nem ajánlott. A fagyban ejtett sebek lassabban gyógyulnak, és növekedik a fertőzésveszély.

Honnan tudjam, melyik ágat vágjam le?

Elsőként a befelé növő, kereszteződő, beteg vagy elszáradt ágakat távolítsd el. A cél a szellős koronaforma.

Mindig kell sebkezelőt használni?

Vastagabb ágaknál, főleg csonthéjasok esetében ajánlott, mert ezek érzékenyebbek a fertőzésekre.

Mi történik, ha nem metszem a gyümölcsfát?

A korona besűrűsödik, csökken a terméshozam, apróbb lesz a gyümölcs, és gyakoribbá válnak a betegségek.

Ha szeretnél többet megtudni a gyümölcsfák metszéséről, nézd meg a következő videót:

