Így biztosan sikerül – a gyümölcsfák tavaszi metszése pofonegyszerűen

A gyümölcsfák tavaszi metszése azért kulcsfontosságú, hogy bőséges és zamatos legyen a termés.

A málnát és a ribizli metszése is időszerű, ám azt sem mindegy, hogyan csinálod.

Gyakoriak a metszési hibák, ám néhány egyszerű trükk bevetésével könnyű elkerülni azokat.

A gyümölcsfák metszése sokkal egyszerűbb, mint hinnéd. Habár sokan tartanak tőle, néhány alapelv betartásával gyerekjáték az egész. Ha odafigyelsz a növények igényeire, a jutalom zamatos gyümölcs és egészséges, hosszú életű fa lesz.

A gyümölcsfák metszése helyesen végezve csodás termést eredményez. Fotó: Jakub Zerdzicki / Shutterstock

Miért fontos a gyümölcsfák metszése tavasszal?

A metszéssel beleavatkozunk a növények természetes fejlődésébe, ezért fontos érteni a technika alapelveit. Gyümölcsfáknál a tavaszi metszés célja a szellős, napfényes koronaforma kialakítása. Ha túl sűrű a lomb, a termések aprók maradnak és nő a gombás betegségek kialakulásának kockázata. A metszés serkenti az új, erős hajtások képződését, amelyek később termőrészekké alakulnak.

Almatermésűek metszése

Az olyan almatermésűek, mint az alma- és körtefa, tél végén, kora tavasszal igénylik a metszést, még rügyfakadás előtt. Ezek a fák többnyire az idősebb, rövid termőnyársakon hozzák a gyümölcsöt. Fontos a sudaras vagy váza koronaforma kialakítása, hogy a napfény minden ágat érjen. El kell távolítani a befelé növő, kereszteződő és beteg ágakat. A túl erős visszavágás azonban vízhajtásokat eredményezhet, ezért inkább fokozatosan alakítsd a koronát. Idősebb fáknál ifjító metszésre is szükség lehet.

Bors-tipp: az alma jól tűri a metszést, de mindig éles, fertőtlenített eszközzel dolgozz.

Csonthéjas gyümölcsfák metszése

A csonthéjasok, mint például az őszibarackfa, szilvafa és cseresznyefa, érzékenyebbek a metszésre. Ezeket inkább rügypattanás után vagy közvetlenül szüret után ajánlott metszeni, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt. Az őszibarack például az egyéves vesszőkön terem, ezért erőteljesebb metszést igényel. A szilva és a cseresznye kevésbé szereti a drasztikus beavatkozást, ezért ezeknél a fáknál inkább ritkító metszés javasolt. A cél a levegős korona, amely gyorsan szárad eső után.

Bors-tipp: nagy sebfelületeket sebkezelővel érdemes lezárni., hogy elkerüld a gyümölcsfa megbetegedését.

Málna metszése

A málna metszése attól függ, hogy nyári vagy őszi termésű fajtáról van-e szó. A nyári málna a kétéves vesszőkön terem: a letermett vesszőket tőből el kell távolítani, az új hajtásokat pedig ritkítani. Az őszi málna gondozása egyszerűbb: tél végén az összes vesszőt vissza lehet vágni a talaj közeléig. Ez erőteljes, egészséges hajtásokat eredményez tavasszal.

Bors-tipp: hagyj elegendő teret a szellőzéshez, különben könnyen megjelenhetnek a gombás betegségek.

Ribizli és köszméte metszése

A ribizli és a köszméte esetében a rendszeres ifjítás a legfontosabb. A fekete ribizli főként az egyéves vesszőkön terem, ezért az idősebb, 3-4 éves ágakat érdemes kivágni. A piros és fehér ribizli inkább az idősebb részeken hoz termést, így esetükben mérsékeltebb metszés szükséges. A bokor közepe maradjon nyitott, hogy a napfény elérje a belső részeket is.

Bors-tipp: a túl sűrű bokor apróbb, savanyúbb bogyókat eredményezhet.

Metszési szabályok – ezeket mindig érdemes betartani

Mindig éles, tiszta metszőollót használj.

Esős, fagyos időben ne metssz.

Inkább kevesebbet vágj, de tudatosan.

Ismerd meg, hogy az adott növény melyik hajtáson hozza a termést.

Metszés után érdemes a fák törzsét mésszel lekenni.

Gyakori kérdések:

Mikor kell metszeni az almafát?

Tél végén, kora tavasszal, még rügyfakadás előtt érdemes elvégezni a metszést, amikor már nincs erős fagy.