„Soha nem felejtem el” – szívfacsaró poszttal jelentkezett Balogh Edina

Megható bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Balogh Edina, aki szívhez szóló sorokkal köszöntötte kislányát a születésnapja alkalmából. A színésznő egy hosszabb, érzelmekkel teli posztban idézte fel azt az éjszakát, amikor a gyermeke világra jött.
A bejegyzésben Edina visszaemlékezett arra a különleges estére, amely örökre megváltoztatta az életét.
Soha nem felejtem el azt a március 9-i estét: odakint szakadt az eső, én pedig a sötétben fekve, éber várakozással tudtam, hogy úton vagy felém. Alig jött álom a szememre, minden sejtemmel téged vártalak
– írta.
A színésznő azt is felidézte, hogy másnap hajnalban indult el a szülés. Mint fogalmazott, különös nyugalmat érzett, miközben minden perccel közelebb kerültek egymáshoz.
Aztán március 10-én hajnalban elindultál. Emlékszem a furcsa nyugalomra, ahogy még megettem azt a hotdogot, miközben minden perccel közelebb kerültünk egymáshoz
– mesélte.
Balogh Edina hozzátette, a nehézségek ellenére minden megváltozott abban a pillanatban, amikor először karjába vehette a kislányát. A poszt alatt rengeteg jókívánság érkezett: követők és ismert barátok egyaránt boldog születésnapot kívántak a színésznő lányának, sokan szívecskékkel és ünnepi emojikkal reagáltak a megható sorokra.
