„Soha nem felejtem el” – szívfacsaró poszttal jelentkezett Balogh Edina

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 10:10
Kislányát ünnepelte a színésznő. Balogh Edina mindenki szemébe könnyeket csalt.

Megható bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Balogh Edina, aki szívhez szóló sorokkal köszöntötte kislányát a születésnapja alkalmából. A színésznő egy hosszabb, érzelmekkel teli posztban idézte fel azt az éjszakát, amikor a gyermeke világra jött.

Balogh Edina
Balogh Edina megható fotóval jelentkezett. Fotó:  Mediaworks Archívum

Érzelmes sorokat osztott meg Balogh Edina

A bejegyzésben Edina visszaemlékezett arra a különleges estére, amely örökre megváltoztatta az életét.

Soha nem felejtem el azt a március 9-i estét: odakint szakadt az eső, én pedig a sötétben fekve, éber várakozással tudtam, hogy úton vagy felém. Alig jött álom a szememre, minden sejtemmel téged vártalak

– írta.

A színésznő azt is felidézte, hogy másnap hajnalban indult el a szülés. Mint fogalmazott, különös nyugalmat érzett, miközben minden perccel közelebb kerültek egymáshoz.

Aztán március 10-én hajnalban elindultál. Emlékszem a furcsa nyugalomra, ahogy még megettem azt a hotdogot, miközben minden perccel közelebb kerültünk egymáshoz

 – mesélte.

Balogh Edina hozzátette, a nehézségek ellenére minden megváltozott abban a pillanatban, amikor először karjába vehette a kislányát. A poszt alatt rengeteg jókívánság érkezett: követők és ismert barátok egyaránt boldog születésnapot kívántak a színésznő lányának, sokan szívecskékkel és ünnepi emojikkal reagáltak a megható sorokra.

 

