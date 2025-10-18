Így készíthetsz karfiolrizst fillérekből – Diétás és egészséges köret, amitől még jól is laksz

A karfiolrizs készítése sokkal egyszerűbb, mint hinnéd, ráadásul hamarabb megvan, mintha rizst készítenél. Akár fogyókúrázol, akár vegetáriánus étrendet követsz, vagy az egészségesebb étkezés felé nyitnál, akár csak a bolti változatnál egészségesebb és olcsóbb megoldást keresel, ez a recept a lesz az új kedvenced.

A karfiolrizs késztése sokkal egyszerűbb, mint hinnéd

Fotó: Natalia Lisovskaya / Shutterstock

Karfiolrizs készítése lépésről lépésre

A karfiolrizs készítése azért is jó ötlet, mert még akkor is szeretni fogod, ha nem vagy rajongója a karfiolos ételeknek. Semleges íze miatt bármilyen fűszerezéssel, húsétellel vagy zöldséggel remekül kombinálhatod. Ideális választás, ha csökkentenéd a szénhidrátbevitelt, de nem akarsz lemondani a kedvenc rizses fogásaidról. Külön bónusz, hogy fagyasztható is, így mindig kéznél lesz, ha gyorsan ennél valami finomat, táplálót, ami még diétás is.

Hozzávalók (4 adaghoz):

1 közepes fej karfiol

1 evőkanál olívaolaj vagy kókuszolaj

só ízlés szerint

opcionálisan: fokhagymapor, bors, petrezselyem, curry, kurkuma vagy zöldfűszerek

Karfiolrizst készíthetsz aprítóban vagy egy reszelő segítségével

Fotó: bonchan / Shutterstock

Elkészítés:

A karfiolt szedd rózsáira, és alaposan mosd meg

Töröld szárazra, majd tedd aprítógépbe. Ha nincs aprítód, akkor le is reszelheted nagylyukú reszelőn

Egy nagy serpenyőben hevítsd fel az olajat, majd add hozzá a karfiolrizst

Közepes lángon, kevergetve párold 5–7 percig, amíg enyhén megpuhul, de még roppanós marad

Ízesítsd sóval és a kedvenc fűszereiddel, attól függően, hogy éppen milyen ízvilágra vágysz

Tálald köretként húsokhoz, zöldségekhez vagy akár önmagában is eheted

Karfiolrizs zöldséggel

Fotó: Brent Hofacker / Shutterstock

Bors tipp: Ha több adagot készítesz, a nyers karfiolrizst adagold fagyasztózacskókba – akár 2 hónapig is eltartható, és közvetlenül serpenyőben is elkészíthető fagyott állapotból

Elkészítheted brokkoliból is ugyanígy, sőt, akár vegyesen is

Milyen diétás étrendbe illik?

A karfiolrizs szénhidráttartalma töredéke a hagyományos rizsének: 1 adagban, azaz 100 grammban mindössze 25 kcal és 5 gramm szénhidrát található. Emiatt remek választás alacsony szénhidráttartalmú, ketogén vagy inzulinrezisztencia diéta esetén is. Beilleszthető paleo, vegán, gluténmentes és cukormentes étrendbe is. Tökéletes kiegészítője fogyókúrás vagy anyagcsere-támogató diétáknak, de akkor is érdemes a karfiolrizst enned, ha csak egészségesebben szeretnél étkezni.