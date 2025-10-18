Így készíthetsz karfiolrizst fillérekből – Diétás és egészséges köret, amitől még jól is laksz

A karfiolrizs készítése sokkal egyszerűbb, mint hinnéd, ráadásul hamarabb megvan, mintha rizst készítenél. Akár fogyókúrázol, akár vegetáriánus étrendet követsz, vagy az egészségesebb étkezés felé nyitnál, akár csak a bolti változatnál egészségesebb és olcsóbb megoldást keresel, ez a recept a lesz az új kedvenced.
A karfiolrizs készítése azért is jó ötlet, mert még akkor is szeretni fogod, ha nem vagy rajongója a karfiolos ételeknek. Semleges íze miatt bármilyen fűszerezéssel, húsétellel vagy zöldséggel remekül kombinálhatod. Ideális választás, ha csökkentenéd a szénhidrátbevitelt, de nem akarsz lemondani a kedvenc rizses fogásaidról. Külön bónusz, hogy fagyasztható is, így mindig kéznél lesz, ha gyorsan ennél valami finomat, táplálót, ami még diétás is.
Bors tipp:
A karfiolrizs szénhidráttartalma töredéke a hagyományos rizsének: 1 adagban, azaz 100 grammban mindössze 25 kcal és 5 gramm szénhidrát található. Emiatt remek választás alacsony szénhidráttartalmú, ketogén vagy inzulinrezisztencia diéta esetén is. Beilleszthető paleo, vegán, gluténmentes és cukormentes étrendbe is. Tökéletes kiegészítője fogyókúrás vagy anyagcsere-támogató diétáknak, de akkor is érdemes a karfiolrizst enned, ha csak egészségesebben szeretnél étkezni.
A karfiol rendkívül gazdag C-vitaminban, rostban és antioxidánsokban, amelyek támogatják az immunrendszert és az emésztést. Magas rosttartalma segíti a jóllakottságérzetet, miközben tehermentesíti az emésztőrendszert. Ráadásul a karfiol a keresztesvirágú zöldségek családjába tartozik, amelynek tagjai hozzájárulhatnak a hormonális egyensúly és a májműködés támogatásához is.
Ha készítenél ebédre vagy vacsorára egy paradicsomos csicseriborsót karfiolrizzsel, nézd meg a videót!
