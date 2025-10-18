Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így készíthetsz karfiolrizst fillérekből – Diétás és egészséges köret, amitől még jól is laksz

Így készíthetsz karfiolrizst fillérekből – Diétás és egészséges köret, amitől még jól is laksz

diéta tippek
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 12:45
vegán receptegészségespaleo
Könnyű, rostban gazdag, mégis laktató alternatívája a hagyományos rizsnek. A karfiolrizs készítése ráadásul nagyon egyszerű és pillanatok alatt megvan. Akár vacsorára is összedobhatod, ha gyors és könnyű ételt készítenél. Csak piríts hozzá egy szelet csirkemellet vagy keverd össze párolt zöldségekkel és már kész is az isteni és egészséges fogás.
Bata Kata
A szerző cikkei

A karfiolrizs készítése sokkal egyszerűbb, mint hinnéd, ráadásul hamarabb megvan, mintha rizst készítenél. Akár fogyókúrázol, akár vegetáriánus étrendet követsz, vagy az egészségesebb étkezés felé nyitnál, akár csak a bolti változatnál egészségesebb és olcsóbb megoldást keresel, ez a recept a lesz az új kedvenced.

karfiolrizs készítése fűszeresen
A karfiolrizs késztése sokkal egyszerűbb, mint hinnéd
Fotó: Natalia Lisovskaya /  Shutterstock 

Karfiolrizs készítése lépésről lépésre

A karfiolrizs készítése azért is jó ötlet, mert még akkor is szeretni fogod, ha nem vagy rajongója a karfiolos ételeknek. Semleges íze miatt bármilyen fűszerezéssel, húsétellel vagy zöldséggel remekül kombinálhatod. Ideális választás, ha csökkentenéd a szénhidrátbevitelt, de nem akarsz lemondani a kedvenc rizses fogásaidról. Külön bónusz, hogy fagyasztható is, így mindig kéznél lesz, ha gyorsan ennél valami finomat, táplálót, ami még diétás is.  

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 1 közepes fej karfiol 
  • 1 evőkanál olívaolaj vagy kókuszolaj
  • só ízlés szerint
  • opcionálisan: fokhagymapor, bors, petrezselyem, curry, kurkuma vagy zöldfűszerek
karfiolrizs készítése aprítóban
Karfiolrizst készíthetsz aprítóban vagy egy reszelő segítségével
Fotó: bonchan /  Shutterstock 

Elkészítés:

  • A karfiolt szedd rózsáira, és alaposan mosd meg
  • Töröld szárazra, majd tedd aprítógépbe. Ha nincs aprítód, akkor le is reszelheted nagylyukú reszelőn
  • Egy nagy serpenyőben hevítsd fel az olajat, majd add hozzá a karfiolrizst
  • Közepes lángon, kevergetve párold 5–7 percig, amíg enyhén megpuhul, de még roppanós marad
  • Ízesítsd sóval és a kedvenc fűszereiddel, attól függően, hogy éppen milyen ízvilágra vágysz 
  • Tálald köretként húsokhoz, zöldségekhez vagy akár önmagában is eheted
karfiolrizs zöldségekkel
Karfiolrizs zöldséggel
Fotó: Brent Hofacker /  Shutterstock 

Bors tipp: 

  • Ha több adagot készítesz, a nyers karfiolrizst adagold fagyasztózacskókba – akár 2 hónapig is eltartható, és közvetlenül serpenyőben is elkészíthető fagyott állapotból
  • Elkészítheted brokkoliból is ugyanígy, sőt, akár vegyesen is

Milyen diétás étrendbe illik? 

A karfiolrizs szénhidráttartalma töredéke a hagyományos rizsének: 1 adagban, azaz 100 grammban mindössze 25 kcal és 5 gramm szénhidrát található. Emiatt remek választás alacsony szénhidráttartalmú, ketogén vagy inzulinrezisztencia diéta esetén is. Beilleszthető paleo, vegán, gluténmentes és cukormentes étrendbe is. Tökéletes kiegészítője fogyókúrás vagy anyagcsere-támogató diétáknak, de akkor is érdemes a karfiolrizst enned, ha csak egészségesebben szeretnél étkezni.

Miért egészséges?

A karfiol rendkívül gazdag C-vitaminban, rostban és antioxidánsokban, amelyek támogatják az immunrendszert és az emésztést. Magas rosttartalma segíti a jóllakottságérzetet, miközben tehermentesíti az emésztőrendszert. Ráadásul a karfiol a keresztesvirágú zöldségek családjába tartozik, amelynek tagjai hozzájárulhatnak a hormonális egyensúly és a májműködés támogatásához is.

Ha készítenél ebédre vagy vacsorára egy paradicsomos csicseriborsót karfiolrizzsel, nézd meg a videót!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu