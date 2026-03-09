Felszólították a Liverpoolt Szoboszlai miatt, ez így nem mehet tovább

Az FC Liverpool fontos döntést hozott meg, amikor szombaton bejelentette, hogy meghosszabbította Ryan Gravenberch szerződését. A holland játékos az utóbbi két és fél szezonban remek teljesítményt nyújtott, és 2032 nyaráig szóló új megállapodással ismerték ezt el. Ennek kapcsán a Liverpool Echo Szoboszlai Dominik szerződése miatt azt írja: "A Liverpool Szoboszlai megtartását tartja prioritásnak Ryan Gravenberch szerződése után" - állítja címében a helyi lap.
A Liverpool Echo Gravenberch kapcsán szinte felszólítja a klubot, hogy
itt az ideje egy másik játékos szerződését is rendezni. Szoboszlai Dominik ugyanolyan fontos szerepet töltött be a csapatnál, mint Gravenberch,
így a magyar légiós lehet a következő, aki új megállapodást írhat alá.
Szoboszlai jövője spekulációk tárgyát képezte az elmúlt hónapokban, különösen az új szerződése vetett fel kérdéseket. A magyar válogatott játékosnak 2028 nyarán lejár a megállapodása, de még ez sem állította meg a pletykákat, miszerint szerződéshosszabbításra kerülhet sor – különösen azok után, hogy más klubok is érdeklődnek iránta a lenyűgöző formája miatt
- írja a Liverpool Echo, amely mintha igyekezne nyomást gyakorolni a klubra Szoboszlai miatt.
A magyar válogatott csapatkapitányát a Real Madriddal hozták kapcsolatba. Sajtóhírek szerint a királyi gárda élénken érdeklődik iránta. Minden bizonnyal ennek is köszönhető, a Liverpool Echo legújabb cikke.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.