Felszólították a Liverpoolt Szoboszlai miatt, ez így nem mehet tovább

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 08:55
Ryan Gravenberch új megállapodása a magyar válogatott csapatkapitányára irányította a figyelmet Liverpoolban. Egy helyi lap Szoboszlai Dominik szerződése miatt vette elő az angol klubot.
Az FC Liverpool fontos döntést hozott meg, amikor szombaton bejelentette, hogy meghosszabbította Ryan Gravenberch szerződését. A holland játékos az utóbbi két és fél szezonban remek teljesítményt nyújtott, és 2032 nyaráig szóló új megállapodással ismerték ezt el. Ennek kapcsán a Liverpool Echo Szoboszlai Dominik szerződése miatt azt írja: "A Liverpool Szoboszlai megtartását tartja prioritásnak Ryan Gravenberch szerződése után" - állítja címében a helyi lap.

Szoboszlai Dominik szerződése ismét napirendre került
Szoboszlai Dominik szerződése ismét napirendre került Fotó: Getty Images

Szoboszlai Dominik szerződése

A Liverpool Echo Gravenberch kapcsán szinte felszólítja a klubot, hogy 

itt az ideje egy másik játékos szerződését is rendezni. Szoboszlai Dominik ugyanolyan fontos szerepet töltött be a csapatnál, mint Gravenberch,

 

így a magyar légiós lehet a következő, aki új megállapodást írhat alá. 

Szoboszlai jövője spekulációk tárgyát képezte az elmúlt hónapokban, különösen az új szerződése vetett fel kérdéseket. A magyar válogatott játékosnak 2028 nyarán lejár a megállapodása, de még ez sem állította meg a pletykákat, miszerint szerződéshosszabbításra kerülhet sor – különösen azok után, hogy más klubok is érdeklődnek iránta a lenyűgöző formája miatt

 - írja a Liverpool Echo, amely mintha igyekezne nyomást gyakorolni a klubra Szoboszlai miatt.

A magyar válogatott csapatkapitányát a Real Madriddal hozták kapcsolatba. Sajtóhírek szerint a királyi gárda élénken érdeklődik iránta. Minden bizonnyal ennek is köszönhető, a Liverpool Echo legújabb cikke.

Keveslik a szurkolók Szoboszlai Dominik fizetését A Liverpool egyik legjobbja sokkal többet kereshetne. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #fizetes

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu