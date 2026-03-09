Felszólították a Liverpoolt Szoboszlai miatt, ez így nem mehet tovább

Az FC Liverpool fontos döntést hozott meg, amikor szombaton bejelentette, hogy meghosszabbította Ryan Gravenberch szerződését. A holland játékos az utóbbi két és fél szezonban remek teljesítményt nyújtott, és 2032 nyaráig szóló új megállapodással ismerték ezt el. Ennek kapcsán a Liverpool Echo Szoboszlai Dominik szerződése miatt azt írja: "A Liverpool Szoboszlai megtartását tartja prioritásnak Ryan Gravenberch szerződése után" - állítja címében a helyi lap.

Szoboszlai Dominik szerződése ismét napirendre került Fotó: Getty Images

Szoboszlai Dominik szerződése

A Liverpool Echo Gravenberch kapcsán szinte felszólítja a klubot, hogy

itt az ideje egy másik játékos szerződését is rendezni. Szoboszlai Dominik ugyanolyan fontos szerepet töltött be a csapatnál, mint Gravenberch,

így a magyar légiós lehet a következő, aki új megállapodást írhat alá.

Szoboszlai jövője spekulációk tárgyát képezte az elmúlt hónapokban, különösen az új szerződése vetett fel kérdéseket. A magyar válogatott játékosnak 2028 nyarán lejár a megállapodása, de még ez sem állította meg a pletykákat, miszerint szerződéshosszabbításra kerülhet sor – különösen azok után, hogy más klubok is érdeklődnek iránta a lenyűgöző formája miatt

- írja a Liverpool Echo, amely mintha igyekezne nyomást gyakorolni a klubra Szoboszlai miatt.

A magyar válogatott csapatkapitányát a Real Madriddal hozták kapcsolatba. Sajtóhírek szerint a királyi gárda élénken érdeklődik iránta. Minden bizonnyal ennek is köszönhető, a Liverpool Echo legújabb cikke.