Szandi 49 évesen tudta meg, hogy nagymama lesz – mutatjuk a sztárvilág legfiatalabb nagyszüleit

Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 10:30
Fiatalon lesz nagymama a népszerű énekesnő. Szandi 50 éves lesz unokája születésekor, de vannak a sztárvilágban, akik még őt is lekörözik.
Hétvégén édes hírrel örvendeztette meg a rajongókat Pintácsi Szandi és családja. Az énekesnő lánya, Blanka ugyanis bejelentette: babát vár brazil származású férjével. Szandi úszik a boldogságban, és nagyon örül, hogy fiatal nagymama lesz. A bébi születése előtt nem sokkal ünnepli majd csupán az 50. szülinapját! És nem ő az egyetlen fiatal nagyszülő a sztárvilágban.

Szandi 50 évesen lesz nagymama
Szandi lánya várandós: az énekesnő 50 évesen lesz nagymama (Fotó: Archív / hot magazin! )

Szandi lánya terhes: 25 évesen szül majd

Hétvégén jelentette be közösségi oldalán a jó hírt Szandi lánya, Blanka, miszerint az első gyermekét várja. Szandi lánya 2021-ben ment ki az Amerikai Egyesült Államokba, hogy bébiszitterkedjen. Eleinte rövidebb időre tervezett, majd végül úgy alakult, hogy azóta is kint él, immár férjével: a brazil származású Ricardo Torresszel. Bogdán Blanka Instagramra töltött bejelentése után Szandi is posztolt:

„Karácsonykor a legszebb ajándékot kaptuk, amit egy szülő kaphat. Nagyon nehezen tudtam magamban tartani de ma már végre világgá kürtölhetem: szeptemberben Nagymama leszek!” – fogalmazott az énekesnő, aki júliusban lesz 50 éves.

Váradi Olasz 37 évesen lesz nagypapa

Bár Szandi is fiatal nagymama lesz, még őt is bőven lekörözi a népszerű mulatós énekes, Váradi Olasz, aki mindössze 37 évesen lesz nagypapa. A nyolcgyermekes családapa a Borsnak mesélte el először:

Az elsőszülött fiamnál jön a baba, ő már 19 éves. Én 18 éves voltam, mikor ő született, szóval nem olyan meglepő. De azért nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon leszek nagypapa. Nem érzem magam annak…

– vallott a leendő nagypapa.

Váradi Olasz nyolcgyermekes apuka, hamarosan pedig nagypapa lesz (Fotó: Facebook/Váradi Olasz)

Bangó Margit ükmama lesz 75 évesen

Bangó Margit 16 éves volt, mikor megszületett lánya, Bangó Marika, s alig volt 32 éves, mikor nagymama lett! Bangó Margit unokája, Tina is hamar megállapodott, sőt, lánya, kis Tina (Bangó Margit dédunokája) tavaly 25 éves lett, s már ő maga is várandós. Így tehát Bangó Margit ükmama lesz 75 éves korában!

293A1914
Bangó Margit dédunokája, kis Tina várandós: Bangó Margit hamarosan ükmama lesz! (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila is hamar lett nagyszülő

Kökény Attila 44 évesen lett nagypapa 2022-ben. A háromgyermekes énekes akkoriban azt nyilatkozta a Borsnak, hogy feleségével még kacérkodtak az újabb gyermekvállalás gondolatával, ám unokájuk érkezésének híre eltérítette őket ettől a tervtől. Az énekes tavaly lett 50 éves, s immár négy unokája is van!

Jim Carrey sem volt még 50

A napokban tele voltak a hírek Jim Carrey valódiságát firtató teóriákkal, miután életműdíjat vehetett át a César-gálán, ahol köszönőbeszédében unokáját is méltatta. Jim Carrey lányának, Jane-nek egy fia született: Jackson Riley Santana, aki idén ünnepelte 16. születésnapját – Jim Carrey tehát 48 éves volt, mikor a fiú megszületett.

51st Cesar Film Awards - Ceremony
Jim Carrey a díjátadón a lányával, unokájával, valamint fiatal kedvesével (Fotó: Francois Durand /   GettyImages)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
