Szandi 49 évesen tudta meg, hogy nagymama lesz – mutatjuk a sztárvilág legfiatalabb nagyszüleit

Hétvégén édes hírrel örvendeztette meg a rajongókat Pintácsi Szandi és családja. Az énekesnő lánya, Blanka ugyanis bejelentette: babát vár brazil származású férjével. Szandi úszik a boldogságban, és nagyon örül, hogy fiatal nagymama lesz. A bébi születése előtt nem sokkal ünnepli majd csupán az 50. szülinapját! És nem ő az egyetlen fiatal nagyszülő a sztárvilágban.

Szandi lánya várandós: az énekesnő 50 évesen lesz nagymama (Fotó: Archív / hot magazin! )

Szandi lánya terhes: 25 évesen szül majd

Hétvégén jelentette be közösségi oldalán a jó hírt Szandi lánya, Blanka, miszerint az első gyermekét várja. Szandi lánya 2021-ben ment ki az Amerikai Egyesült Államokba, hogy bébiszitterkedjen. Eleinte rövidebb időre tervezett, majd végül úgy alakult, hogy azóta is kint él, immár férjével: a brazil származású Ricardo Torresszel. Bogdán Blanka Instagramra töltött bejelentése után Szandi is posztolt:

„Karácsonykor a legszebb ajándékot kaptuk, amit egy szülő kaphat. Nagyon nehezen tudtam magamban tartani de ma már végre világgá kürtölhetem: szeptemberben Nagymama leszek!” – fogalmazott az énekesnő, aki júliusban lesz 50 éves.

Váradi Olasz 37 évesen lesz nagypapa

Bár Szandi is fiatal nagymama lesz, még őt is bőven lekörözi a népszerű mulatós énekes, Váradi Olasz, aki mindössze 37 évesen lesz nagypapa. A nyolcgyermekes családapa a Borsnak mesélte el először:

Az elsőszülött fiamnál jön a baba, ő már 19 éves. Én 18 éves voltam, mikor ő született, szóval nem olyan meglepő. De azért nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon leszek nagypapa. Nem érzem magam annak…

– vallott a leendő nagypapa.

Váradi Olasz nyolcgyermekes apuka, hamarosan pedig nagypapa lesz (Fotó: Facebook/Váradi Olasz)

Bangó Margit ükmama lesz 75 évesen

Bangó Margit 16 éves volt, mikor megszületett lánya, Bangó Marika, s alig volt 32 éves, mikor nagymama lett! Bangó Margit unokája, Tina is hamar megállapodott, sőt, lánya, kis Tina (Bangó Margit dédunokája) tavaly 25 éves lett, s már ő maga is várandós. Így tehát Bangó Margit ükmama lesz 75 éves korában!

Bangó Margit dédunokája, kis Tina várandós: Bangó Margit hamarosan ükmama lesz! (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila is hamar lett nagyszülő

Kökény Attila 44 évesen lett nagypapa 2022-ben. A háromgyermekes énekes akkoriban azt nyilatkozta a Borsnak, hogy feleségével még kacérkodtak az újabb gyermekvállalás gondolatával, ám unokájuk érkezésének híre eltérítette őket ettől a tervtől. Az énekes tavaly lett 50 éves, s immár négy unokája is van!