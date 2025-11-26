Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Zsírégető étrendnek köszönhetően a régi nadrágjába fogyott nő

Indulhat a zsírpusztítás: 5 napos zsírégető program, amitől láthatóan karcsúbb leszel

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 13:15
fogyásétrendedzéstervzsírégetés
Ha gyors, motiváló kezdőlökésre vágysz, akkor jó helyen jársz. Ez a zsírégető program épp neked való, ha szeretnél megszabadulni a zsírpárnáktól. A rövid ciklus intenzív, mégis tartható, és segít beindítani a zsírégetést anélkül, hogy koplalnál.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A zsírégető étrend alapja a több fehérje, kevesebb szénhidrát, rendszeres étkezés.
  • A napi edzés elengedhetetlen ahhoz, hogy a zsírégetés valóban hatékony legyen.
  • Már néhány nap után is érezhető a hatás, pár hét után pedig szemmel látható az eredmény.

A zsírégető program alatt a hangsúly a stabil vércukorszinten, a jó minőségű fehérjén, kevesebb szénhidráton és a sejtszintű hidratáltságon van. Ha az alábbi öt napos diétát a mozgásprogrammal együtt lelkiismeretesen betartod, a makacs zsírpárnák azonnal leolvadnak rólad. Már néhány nap után könnyebbnek, energikusabbnak érezheted magad. Tegyél egy próbát, és a változást nemcsak érezni, hanem látni is fogod.

Zsírégető programot végigcsináló karcsúsodott nő
Láthatóan karcsúbb lehetsz egy ötnapos zsírégető programtól.
Fotó: 123RF

5 napos zsírégető program: így indítsd be a zsírpusztítást

Az alábbi étrend kíméli a gyomrod, mégis laktató, így nem kell attól tartanod, hogy egész nap éhes leszel. A mindennapokba könnyen beépíthető edzések pedig a zsírégető tartományban dolgoztatják a tested.

1. nap – Vércukorszint stabilizálása

  • Reggeli: görög joghurt bogyós gyümölcsökkel és 1 evőkanál chia mag
  • Tízórai: alma és 10 szem mandula
  • Ebéd: citromos csirkemell párolt zöldséggel
  • Uzsonna: zellerszár hummusszal
  • Vacsora: fűszeres zöldségleves extra fehérjével, vagyis csicseriborsóval

Mozgás: 30 perc közepes intenzitású gyaloglás + 10 perc törzsizom-erősítés.

Feketeszedres joghurt zsírégető program fogásaként
A zsírégető program része a kiegyensúlyozott diéta.
Fotó: 123RF

2. nap – Mélyizommunka, gyorsabb zsírégetés

  • Reggeli: rántotta spenóttal
  • Tízórai: citrus mix
  • Ebéd: tonhalsaláta kevert zöldekkel, kevés olívaolajjal
  • Uzsonna: natúr rizsszelet mogyoróvajjal vékonyan megkenve 
  • Vacsora: grillezett pulykamell édesburgonyával

Mozgás: 20 perc súlyzós köredzés – akár saját testsúllyal –, majd 15 perc tempós séta.

Plankelő nő
A saját testsúlyos edzés hatékonyan égeti a zsírt, miközben feszesíti a tested.
Fotó:  Shutterstock 

3. nap – Aktív zsírégető nap

  • Reggeli: zabkása fahéjjal és kevés banánnal
  • Tízórai: 1 marék dió
  • Ebéd: grillezett lazac salátával
  • Uzsonna: fehérjeturmix vízzel elkészítve
  • Vacsora: cukkiniragu paradicsommal

Mozgás: 40 perc mérsékelt intenzitású kardió – például elliptikus-tréner, séta enyhe emelkedőn, biciklizés vagy kocogás, a végén 5 perc nyújtással.

Zsírégető program HIIT edzéssel
A váltakozó intezitású edzés hatékonyan formálja az alakodat.
Fotó:  Shutterstock 

4. nap – Váltakozó intenzitás

  • Reggeli: smoothie – spenót, bogyósok, növényi tej, fehérjepor
  • Tízórai: sárgarépa csíkok
  • Ebéd: grillezett tofu vagy csirke quinoával
  • Uzsonna: egy csésze cottage cheese uborkával
  • Vacsora: fokhagymás zöldbab sült hallal

Mozgás: 20 perc könnyed HIIT – 45 mp gyors, 15 mp lassú intenzitású mozgás váltakozva –, majd 10 perc core, vagyis törzsizom erősítés.

Kocogó férfiak a szabadban
A futás vagy kocogás az állóképességet is növeli.
Fotó: 123RF

5. nap – Feszesítő nap

  • Reggeli: omlett zöldségekkel
  • Tízórai: bogyós gyümölcsök
  • Ebéd: csirkemell barna rizzsel
  • Uzsonna: 1 főtt tojás
  • Vacsora: zöldségkrémleves

Mozgás: 20 perc tempós séta, majd 30 perc jóga vagy pilates

A zsigeri zsír eltüntetése céljával jógázó férfi
A jóga tökéletes nyújtást biztosít és a zsigeri zsír ellen is hatékony.
Fotó:  Shutterstock 

Mikor lesz látható az eredmény?

A program már 5 nap alatt érezhető és akár látható változást hozhat, de az igazán látványos, tartós zsírvesztéshez legalább 2–3 héten át érdemes követned az étrendi és mozgásbeli tervet. A rövid ciklus remek kezdés, beindítja a folyamatot, és megadja azt a gyors sikerélményt, ami segít neked abban, hogy hosszabban is kitarts, és végleg elbúcsúzhass a zsírpárnáktól.

Íme egy 20 perces HIIT edzés, ami elindíthat az úton:
 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu