Indulhat a zsírpusztítás: 5 napos zsírégető program, amitől láthatóan karcsúbb leszel

A zsírégető étrend alapja a több fehérje, kevesebb szénhidrát, rendszeres étkezés.

A napi edzés elengedhetetlen ahhoz, hogy a zsírégetés valóban hatékony legyen.

Már néhány nap után is érezhető a hatás, pár hét után pedig szemmel látható az eredmény.

A zsírégető program alatt a hangsúly a stabil vércukorszinten, a jó minőségű fehérjén, kevesebb szénhidráton és a sejtszintű hidratáltságon van. Ha az alábbi öt napos diétát a mozgásprogrammal együtt lelkiismeretesen betartod, a makacs zsírpárnák azonnal leolvadnak rólad. Már néhány nap után könnyebbnek, energikusabbnak érezheted magad. Tegyél egy próbát, és a változást nemcsak érezni, hanem látni is fogod.

Láthatóan karcsúbb lehetsz egy ötnapos zsírégető programtól.

Fotó: 123RF

5 napos zsírégető program: így indítsd be a zsírpusztítást

Az alábbi étrend kíméli a gyomrod, mégis laktató, így nem kell attól tartanod, hogy egész nap éhes leszel. A mindennapokba könnyen beépíthető edzések pedig a zsírégető tartományban dolgoztatják a tested.

1. nap – Vércukorszint stabilizálása

Reggeli: görög joghurt bogyós gyümölcsökkel és 1 evőkanál chia mag

görög joghurt bogyós gyümölcsökkel és 1 evőkanál chia mag Tízórai: alma és 10 szem mandula

alma és 10 szem mandula Ebéd: citromos csirkemell párolt zöldséggel

citromos csirkemell párolt zöldséggel Uzsonna: zellerszár hummusszal

zellerszár hummusszal Vacsora: fűszeres zöldségleves extra fehérjével, vagyis csicseriborsóval

Mozgás: 30 perc közepes intenzitású gyaloglás + 10 perc törzsizom-erősítés.

A zsírégető program része a kiegyensúlyozott diéta.

Fotó: 123RF

2. nap – Mélyizommunka, gyorsabb zsírégetés

Reggeli: rántotta spenóttal

rántotta spenóttal Tízórai: citrus mix

citrus mix Ebéd: tonhalsaláta kevert zöldekkel, kevés olívaolajjal

tonhalsaláta kevert zöldekkel, kevés olívaolajjal Uzsonna: natúr rizsszelet mogyoróvajjal vékonyan megkenve

natúr rizsszelet mogyoróvajjal vékonyan megkenve Vacsora: grillezett pulykamell édesburgonyával

Mozgás: 20 perc súlyzós köredzés – akár saját testsúllyal –, majd 15 perc tempós séta.

A saját testsúlyos edzés hatékonyan égeti a zsírt, miközben feszesíti a tested.

Fotó: Shutterstock

3. nap – Aktív zsírégető nap

Reggeli: zabkása fahéjjal és kevés banánnal

zabkása fahéjjal és kevés banánnal Tízórai: 1 marék dió

1 marék dió Ebéd: grillezett lazac salátával

grillezett lazac salátával Uzsonna: fehérjeturmix vízzel elkészítve

fehérjeturmix vízzel elkészítve Vacsora: cukkiniragu paradicsommal

Mozgás: 40 perc mérsékelt intenzitású kardió – például elliptikus-tréner, séta enyhe emelkedőn, biciklizés vagy kocogás, a végén 5 perc nyújtással.

A váltakozó intezitású edzés hatékonyan formálja az alakodat.

Fotó: Shutterstock

4. nap – Váltakozó intenzitás

Reggeli: smoothie – spenót, bogyósok, növényi tej, fehérjepor

smoothie – spenót, bogyósok, növényi tej, fehérjepor Tízórai: sárgarépa csíkok

sárgarépa csíkok Ebéd: grillezett tofu vagy csirke quinoával

grillezett tofu vagy csirke quinoával Uzsonna: egy csésze cottage cheese uborkával

egy csésze cottage cheese uborkával Vacsora: fokhagymás zöldbab sült hallal

Mozgás: 20 perc könnyed HIIT – 45 mp gyors, 15 mp lassú intenzitású mozgás váltakozva –, majd 10 perc core, vagyis törzsizom erősítés.