Indulhat a zsírpusztítás: 5 napos zsírégető program, amitől láthatóan karcsúbb leszel

A zsírégető program alatt a hangsúly a stabil vércukorszinten, a jó minőségű fehérjén, kevesebb szénhidráton és a sejtszintű hidratáltságon van. Ha az alábbi öt napos diétát a mozgásprogrammal együtt lelkiismeretesen betartod, a makacs zsírpárnák azonnal leolvadnak rólad. Már néhány nap után könnyebbnek, energikusabbnak érezheted magad. Tegyél egy próbát, és a változást nemcsak érezni, hanem látni is fogod.
Az alábbi étrend kíméli a gyomrod, mégis laktató, így nem kell attól tartanod, hogy egész nap éhes leszel. A mindennapokba könnyen beépíthető edzések pedig a zsírégető tartományban dolgoztatják a tested.
Mozgás: 30 perc közepes intenzitású gyaloglás + 10 perc törzsizom-erősítés.
Mozgás: 20 perc súlyzós köredzés – akár saját testsúllyal –, majd 15 perc tempós séta.
Mozgás: 40 perc mérsékelt intenzitású kardió – például elliptikus-tréner, séta enyhe emelkedőn, biciklizés vagy kocogás, a végén 5 perc nyújtással.
Mozgás: 20 perc könnyed HIIT – 45 mp gyors, 15 mp lassú intenzitású mozgás váltakozva –, majd 10 perc core, vagyis törzsizom erősítés.
Mozgás: 20 perc tempós séta, majd 30 perc jóga vagy pilates
A program már 5 nap alatt érezhető és akár látható változást hozhat, de az igazán látványos, tartós zsírvesztéshez legalább 2–3 héten át érdemes követned az étrendi és mozgásbeli tervet. A rövid ciklus remek kezdés, beindítja a folyamatot, és megadja azt a gyors sikerélményt, ami segít neked abban, hogy hosszabban is kitarts, és végleg elbúcsúzhass a zsírpárnáktól.
Íme egy 20 perces HIIT edzés, ami elindíthat az úton:
