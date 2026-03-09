Kerekesszék és amputálás, Lindsey Vonn szívszorító üzenetet küldött

A Daily Mail szívszorító anyagot közölt Lindsey Vonnról, megemlítve, hogy az elmúlt egy hónapban kerekesszékbe kényszerült, illetve az amputálás is felmerült az amerikai síző állapota kapcsán: "Az amerikai olimpikon és síelő ikon, Lindsey Vonn már nem ül kerekesszékben. Egy hónappal azután, hogy öt műtéten esett át, amelyek szinte a lába amputációjához vezettek, videókat osztott meg edzéseiről" - írja a brit lap.

Lindsey Vonn visszatért az edzőterembe a műtétek után Fotó: Ezra Shaw

Lindsey Vonn balesete volt az olimpia legdrámaibb pillanata

Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a milánói olimpia lesiklósversenye, mivel a február 8-i viadalon rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte. A baleset után elmondása szerint "darabokban volt", a kórházban vérátömlesztésre szüksége volt. Kerekesszékhez volt kötve, és

napokig arról lehetett olvasni, hogy kis híján amputálni kellett a lábát. Tom Hackett ortopédsebésznek köszönhetően mentették meg.

Ehhez képest azok után, hogy 25 nap alatt ötször operálták meg, most ismét edzeni kezdett. Lindsey Vonn szívszorító üzenetet küldött:

„Ez egy nehéz időszak, még mindig hálás vagyok. Keményen dolgozom. Az egyetlen célom, hogy meggyógyuljak. Egyik nap jön a másik után” - írta az Instagram oldalán.