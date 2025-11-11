Ezt a 3 cukormentes őszi desszert receptet mentsd el magadnak: bűntudat nélkül élvezheted őket 

A naptár szerint már beköszöntött a kabátos időszak, és újra pörög minden, ami sütőtökös. Nem lehet nem élvezni ennek a színes évszaknak a meghitt hangulatát. A hűvös reggelek, a puha pulóverek, az illatgyertyák és persze az isteni édességek. Most abban segítünk, hogy kiélvezhesd ezt akkor is, ha próbálsz egészségesen étkezni, vagy egyszerűen csak nem akarsz minden sütizésért egy új gombbal fizetni a farmerodon. Megígérjük, hogy ezekből a cukormentes őszi desszert receptekből nem olyan „meg lehet enni, de minek” féle sütik születnek majd. Ezek után tényleg megnyalod majd mind a tíz ujjadat!

3 cukormentes őszi desszert recept, amit fogyókúra alatt is bevethetsz

Szóval irány a konyha, és próbáld ki mind a 3 cukormentes őszi desszert receptet! Nem fogod megbánni.

Mákos-körtés pohárkrém joghurttal

Látványra is top ez a desszert, de az íze még jobb. Mindezt úgy, hogy nincs benne se cukor, se tejszínhab.

Hozzávalók (2 adaghoz):

1 nagy körte

2 tk darált mák

200 g görög joghurt

1 tk citromlé

1 tk vaníliaaroma

édesítő ízlés szerint

kevés tört dió vagy más magvak vagy zabpehely a tetejére

Mákos-körtés pohárkrém elkészítése:

A körtét meghámozzuk, apró kockára vágjuk, majd pici vízen, mákkal és citromlével puhára pároljuk (kb. 5 perc). A joghurtot kikeverjük a vaníliával (és az édesítővel, ha kell). Rétegezzük: joghurt, körte, joghurt, díszítés. Kész is!

Fahéjas sült alma túróval

Nehéz lenne ősszel ennél hangulatosabbat elképzelni. Régi kedvenc, azzal a különbséggel, hogy a sült alma ezen verziójában viszont nincs cukor – és nem is hiányzik.

Hozzávalók (2 adaghoz):

2 közepes alma

1 tk fahéj

1 tk eritrit vagy stevia (elhagyható)

200 g zsírszegény túró

1 tk vaníliaaroma

1 ek natúr joghurt

Fahéjas alma elkészítése:

Az almákat félbevágjuk, kivájjuk a magházat, megszórjuk fahéjjal (és ha kell, édesítővel), majd 180 fokos sütőben kb. 15 perc alatt puhára sütjük. Közben a túrót összekeverjük a vaníliával és a joghurttal. A sült alma közepébe kanalazzuk a túrót, és kész is. Melegen az igazi!