Ezt a 3 cukormentes őszi desszert receptet mentsd el magadnak: bűntudat nélkül élvezheted őket 

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 11:15
Tényleg isteniek! Ezekkel a cukormentes őszi desszert receptekkel nem kell lemondanod az süteményekről.
Ripszám Boglárka
A naptár szerint már beköszöntött a kabátos időszak, és újra pörög minden, ami sütőtökös. Nem lehet nem élvezni ennek a színes évszaknak a meghitt hangulatát. A hűvös reggelek, a puha pulóverek, az illatgyertyák és persze az isteni édességek. Most abban segítünk, hogy kiélvezhesd ezt akkor is, ha próbálsz egészségesen étkezni, vagy egyszerűen csak nem akarsz minden sütizésért egy új gombbal fizetni a farmerodon. Megígérjük, hogy ezekből a cukormentes őszi desszert receptekből nem olyan „meg lehet enni, de minek” féle sütik születnek majd. Ezek után tényleg megnyalod majd mind a tíz ujjadat!

őszi desszert recept, sült, alma, túró, dió, édesség, méz, mézcsurgató
Ezek az őszi desszert receptek cukor- és bűntudatmentesek! / Fotó: LumenSt /  Shutterstock 

3 cukormentes őszi desszert recept, amit fogyókúra alatt is bevethetsz  

  • cukormentes 
  • 20 perc alatt összedobható 
  • tökéletes vendégváró 

Szóval irány a konyha, és próbáld ki mind a 3 cukormentes őszi desszert receptet! Nem fogod megbánni.

Mákos-körtés pohárkrém joghurttal

körte, pohárkrém, mákos, joghurtos, desszert, őszi, dió
Mákos-körtés pohárkrém joghurttal / Fotó: homydesign /  Shutterstock 

Látványra is top ez a desszert, de az íze még jobb. Mindezt úgy, hogy nincs benne se cukor, se tejszínhab. 

Hozzávalók (2 adaghoz): 

  • 1 nagy körte 
  • 2 tk darált mák 
  • 200 g görög joghurt 
  • 1 tk citromlé 
  • 1 tk vaníliaaroma 
  • édesítő ízlés szerint 
  • kevés tört dió vagy más magvak vagy zabpehely a tetejére 

Mákos-körtés pohárkrém elkészítése:

A körtét meghámozzuk, apró kockára vágjuk, majd pici vízen, mákkal és citromlével puhára pároljuk (kb. 5 perc). A joghurtot kikeverjük a vaníliával (és az édesítővel, ha kell). Rétegezzük: joghurt, körte, joghurt, díszítés. Kész is! 

Fahéjas sült alma túróval

sült, alma, túra, fahéjas, desszert, őszi
Fahéjas sült alma túróval / Fotó: Viktoria Hodos /  Shutterstock 

Nehéz lenne ősszel ennél hangulatosabbat elképzelni. Régi kedvenc, azzal a különbséggel, hogy a sült alma ezen verziójában viszont nincs cukor – és nem is hiányzik. 

Hozzávalók (2 adaghoz): 

  • 2 közepes alma
  • 1 tk fahéj 
  • 1 tk eritrit vagy stevia (elhagyható) 
  • 200 g zsírszegény túró 
  • 1 tk vaníliaaroma 
  • 1 ek natúr joghurt 

Fahéjas alma elkészítése: 

Az almákat félbevágjuk, kivájjuk a magházat, megszórjuk fahéjjal (és ha kell, édesítővel), majd 180 fokos sütőben kb. 15 perc alatt puhára sütjük. Közben a túrót összekeverjük a vaníliával és a joghurttal. A sült alma közepébe kanalazzuk a túrót, és kész is. Melegen az igazi! 

Sütőtökös brownie liszt nélkül

sütőtök, brownie, lisz, nélkül, ősz, desszert, fahéj
Sütőtökös brownie / Fotó: Julie208 /  Shutterstock 

Igen, lehet brownie-t sütni sütőtökből, és ígérjük, hogy nem lesz undorító íze. Puha, csokis és szaftos lesz – csak éppen bűntudatmentes. 

Hozzávalók: 

  • 200 g sütőtökpüré (sima sült tök, összeturmixolva) 
  • 2 tojás 
  • 2 ek cukrozatlan kakaópor 
  • 2 ek zabpehelyliszt 
  • 1 tk fahéj 
  • 1 tk sütőpor 
  • 1-2 ek eritrit vagy stevia 
  • opcionálisan: étcsokidarabkák (a tetejére szórva) 

Sütőtökös brownie elkészítése: 

Nagyon egyszerű: mindent keverj össze alaposan. A masszát öntsd szilikon formába vagy sütőpapírral bélelt tepsibe, és 180 fokon süsd 20 percig. Ne süsd túl – az állaga inkább krémesebb állaga, minthogy morzsalékossá süljön.

Ha nem ragaszkodsz a bűntudatmentes változathoz: csokis sütőtökös brownie

További diétás finomságok:

 

