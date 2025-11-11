Ezt a 3 cukormentes őszi desszert receptet mentsd el magadnak: bűntudat nélkül élvezheted őket 

A naptár szerint már beköszöntött a kabátos időszak, és újra pörög minden, ami sütőtökös. Nem lehet nem élvezni ennek a színes évszaknak a meghitt hangulatát. A hűvös reggelek, a puha pulóverek, az illatgyertyák és persze az isteni édességek. Most abban segítünk, hogy kiélvezhesd ezt akkor is, ha próbálsz egészségesen étkezni, vagy egyszerűen csak nem akarsz minden sütizésért egy új gombbal fizetni a farmerodon. Megígérjük, hogy ezekből a cukormentes őszi desszert receptekből nem olyan „meg lehet enni, de minek” féle sütik születnek majd. Ezek után tényleg megnyalod majd mind a tíz ujjadat!
Szóval irány a konyha, és próbáld ki mind a 3 cukormentes őszi desszert receptet! Nem fogod megbánni.
Látványra is top ez a desszert, de az íze még jobb. Mindezt úgy, hogy nincs benne se cukor, se tejszínhab.
A körtét meghámozzuk, apró kockára vágjuk, majd pici vízen, mákkal és citromlével puhára pároljuk (kb. 5 perc). A joghurtot kikeverjük a vaníliával (és az édesítővel, ha kell). Rétegezzük: joghurt, körte, joghurt, díszítés. Kész is!
Nehéz lenne ősszel ennél hangulatosabbat elképzelni. Régi kedvenc, azzal a különbséggel, hogy a sült alma ezen verziójában viszont nincs cukor – és nem is hiányzik.
Az almákat félbevágjuk, kivájjuk a magházat, megszórjuk fahéjjal (és ha kell, édesítővel), majd 180 fokos sütőben kb. 15 perc alatt puhára sütjük. Közben a túrót összekeverjük a vaníliával és a joghurttal. A sült alma közepébe kanalazzuk a túrót, és kész is. Melegen az igazi!
Igen, lehet brownie-t sütni sütőtökből, és ígérjük, hogy nem lesz undorító íze. Puha, csokis és szaftos lesz – csak éppen bűntudatmentes.
Nagyon egyszerű: mindent keverj össze alaposan. A masszát öntsd szilikon formába vagy sütőpapírral bélelt tepsibe, és 180 fokon süsd 20 percig. Ne süsd túl – az állaga inkább krémesebb állaga, minthogy morzsalékossá süljön.
Ha nem ragaszkodsz a bűntudatmentes változathoz: csokis sütőtökös brownie
