3 magas fehérjetartalmú recept, amelytől egész nap jóllakottnak érzed magad

Az egészséges élethez elengedhetetlen a helyes táplálkozás. Habár az egész napos rohanás mellett nehéz összehozni, hogy minden alkalommal olyan receptet készítsünk, amely szuper tápanyagokat tartalmaz, a fehérjetartalomra minden esetben érdemes odafigyelni.

Egészséges, fehérjedús és mennyei – ezt a 3 receptet imádni fogod / Fotó: New Africa / Shutterstock

Nemcsak a teltségérzet megtartásában segíthet, de a hormonrendszert és az anyagcserét is támogatja, így a kellő mennyiségű fehérjebevitel a fogyókúrázni vágyóknak is fontos. Az alábbi, magas fehérjetartalmú receptekkel abban segítünk, hogy ne kelljen bonyolult vagy kizsigerelő diétákba fognod. Ráadásul nem kell minden egyes nap új ételeken törnöd a fejed, ha van a tarsolyodban 3-4 jól bevált recept, amelyek hozzávalóit még variálni is tudod – az egészséges fogások így unalmassá sem válnak.

3 magas fehérjetartalmú recept, amelytől garantált a több órás teltségérzet

1. Avokádós, csirkés, tojásos saláta

Avokádós, csirkés, tojásos tál / Fotó: irina2511 / Shutterstock

Hozzávalók (1 adaghoz)

3 főtt tojás

6 szelet bacon

4 csésze apróra vágott római saláta

4 csésze kockára vágott csirkemell

1 csésze koktélparadicsom

1 kockára vágott avokádó

3 szál apróra vágott újhagyma

Az öntethez:

1/4 csésze extra szűz olívaolaj

2 ek. almaecet

1 evőkanál dijoni mustár

1/4 tk. tengeri só

1/8 tk. őrölt fekete bors

1 gerezd apróra vágott fokhagyma

Az elkészítés egyszerű: főzd meg a tojásokat, vágd össze a hozzávalókat, keverd össze a dressinget, és kész!

2. Fokhagymás garnélarák quinoával

Fokhagymás garnélarák quinoával / Fotó: Nataliya Arzamasova / Shutterstock

Hozzávalók (1 adaghoz)

125 g nyers, tisztított garnélarák

1 tk. olívaolaj

1/4 tk. chili por

1 csipet cayenne bors (opcionális)

só, bors

1/4 kis fej vöröshagyma (kb. 2 ek. aprítva)

1 gerezd fokhagyma

45 g (1/4 csésze) quinoa (átmosva)

1/2 csésze zöldség- vagy csirkealaplé

1/4 citrom reszelt héja és leve

1/2 evőkanál friss petrezselyem, aprítva

Elkészítés

Egy kisebb serpenyőben melegítsd fel az olívaolajat, forgasd át benne a sózott, fűszerezett garnélákat 2-3 percig, amíg rózsaszínek nem lesznek. Ugyanebben a serpenyőben pirítsd meg a felaprított hagymát és fokhagymát. Add hozzá a quinoát, fűszereket, majd öntsd fel az alaplével. Forrald fel, majd kis lángon lefedve főzd kb. 20 percig, amíg a quinoa meg nem puhul. Keverd hozzá a citromhéjat, citromlevet, petrezselymet, végül tedd vissza a garnélákat is.

3. Koreai marhahúsos tál