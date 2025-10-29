BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
3 magas fehérjetartalmú recept, amelytől egész nap jóllakottnak érzed magad

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 07:15
Ha olyan fogások után kutatsz, amelyek elfogyasztása után 30 perccel nem éhezel meg újra, akkor jó helyen jársz. Az alábbi, magas fehérjetartalmú receptek segítenek, hogy ne korogjon a gyomrod idő előtt – és energikus maradj egész nap! 
Ripszám Boglárka
Az egészséges élethez elengedhetetlen a helyes táplálkozás. Habár az egész napos rohanás mellett nehéz összehozni, hogy minden alkalommal olyan receptet készítsünk, amely szuper tápanyagokat tartalmaz, a fehérjetartalomra minden esetben érdemes odafigyelni.

recept, fehérje, zöldség, hal, avokádó, spárga, saláta, répa, mogyoró, paradicsom, bazsalikom
Egészséges, fehérjedús és mennyei – ezt a 3 receptet imádni fogod / Fotó: New Africa / Shutterstock

Nemcsak a teltségérzet megtartásában segíthet, de a hormonrendszert és az anyagcserét is támogatja, így a kellő mennyiségű fehérjebevitel a fogyókúrázni vágyóknak is fontos. Az alábbi, magas fehérjetartalmú receptekkel abban segítünk, hogy ne kelljen bonyolult vagy kizsigerelő diétákba fognod. Ráadásul nem kell minden egyes nap új ételeken törnöd a fejed, ha van a tarsolyodban 3-4 jól bevált recept, amelyek hozzávalóit még variálni is tudod – az egészséges fogások így unalmassá sem válnak.  

3 magas fehérjetartalmú recept, amelytől garantált a több órás teltségérzet 

1. Avokádós, csirkés, tojásos saláta

Magas fehérjetartalmú, avokádós, csirkés, tojásos tál recept
Avokádós, csirkés, tojásos tál / Fotó: irina2511 / Shutterstock

Hozzávalók (1 adaghoz) 

  • 3 főtt tojás 
  • 6 szelet bacon 
  • 4 csésze apróra vágott római saláta 
  • 4 csésze kockára vágott csirkemell 
  • 1 csésze koktélparadicsom 
  • 1 kockára vágott avokádó 
  • 3 szál apróra vágott újhagyma 

Az öntethez: 

  • 1/4 csésze extra szűz olívaolaj 
  • 2 ek. almaecet 
  • 1 evőkanál dijoni mustár 
  • 1/4 tk. tengeri só 
  • 1/8 tk. őrölt fekete bors 
  • 1 gerezd apróra vágott fokhagyma 

Az elkészítés egyszerű: főzd meg a tojásokat, vágd össze a hozzávalókat, keverd össze a dressinget, és kész! 

2. Fokhagymás garnélarák quinoával

Fokhagymás garnélarák quinoával recept
Fokhagymás garnélarák quinoával / Fotó: Nataliya Arzamasova / Shutterstock

Hozzávalók (1 adaghoz) 

  • 125 g nyers, tisztított garnélarák 
  • 1 tk. olívaolaj 
  • 1/4 tk. chili por 
  • 1 csipet cayenne bors (opcionális) 
  • só, bors 
  • 1/4 kis fej vöröshagyma (kb. 2 ek. aprítva) 
  • 1 gerezd fokhagyma  
  • 45 g (1/4 csésze) quinoa (átmosva) 
  • 1/2 csésze zöldség- vagy csirkealaplé 
  • 1/4 citrom reszelt héja és leve 
  • 1/2 evőkanál friss petrezselyem, aprítva 

Elkészítés 

  1. Egy kisebb serpenyőben melegítsd fel az olívaolajat, forgasd át benne a sózott, fűszerezett garnélákat 2-3 percig, amíg rózsaszínek nem lesznek. 
  2. Ugyanebben a serpenyőben pirítsd meg a felaprított hagymát és fokhagymát. 
  3. Add hozzá a quinoát, fűszereket, majd öntsd fel az alaplével. 
  4. Forrald fel, majd kis lángon lefedve főzd kb. 20 percig, amíg a quinoa meg nem puhul. 
  5. Keverd hozzá a citromhéjat, citromlevet, petrezselymet, végül tedd vissza a garnélákat is. 

3. Koreai marhahúsos tál

Koreai marhahúsos tál recept
Koreai marhahúsos tál / Fotó: gontabunta / Shutterstock

Hozzávalók (1 adaghoz) 

  • 120 g darált marhahús 
  • 1/2 ek. növényi olaj 
  • 1/2 ek. pirított szezámolaj 
  • 1 tk. méz vagy barna cukor 
  • 1/2 lime leve 
  • 1 ek. szójaszósz 
  • 1 ek. víz  
  • 1 szál vékonyra szelt újhagyma 
  • 1 gerezd aprított fokhagyma 
  • 1 tk. friss gyömbér (reszelve) 
  • 1/4 tk. chili por 
  • 1/2 tk. kukoricakeményítő a sűrítéshez 
  • 1 adag főtt rizs (kb. 100 g főtt fehér/barna rizs)

Elkészítés

  1. Egy kis tálban keverd össze a mézet/cukrot, szezámolajat, lime-levet, szójaszószt és vizet. 
  2. Serpenyőben, közepes lángon forrósítsd fel az olajat. Add hozzá a darált marhahúst, és kezdd el pirítani (közben darabold kisebb részekre). 
  3. Amikor a hús félig átsült, add hozzá az újhagymát, a fokhagymát, a gyömbért, és süsd, amíg teljesen át nem sül. 
  4. Öntsd a húsra a szójaszószos-mézes keveréket, és főzd össze az egészet kb. 1 perc alatt.
  5. Ha sűrűbb állagú szószt szeretnél, össze kell keverned a keményítőt egy kis vízzel, és ezt is hozzáadni.

Ennek az isteni, fehérjében gazdag receptnek a legjobb része, hogy olyan körettel kombinálod, amilyennel csak szeretnéd. Ajánljuk hozzá:

  • avokádó, sárgarépa és retek;
  • uborka vagy uborkasaláta;
  • párolt brokkoli vagy karfiol;
  • kaliforniai paprika, padlizsán és cukkini.

Így számíthatod ki az ideális napi fehérjebeviteled:

Nézz körül még több receptért:

 

