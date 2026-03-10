Nagyon zavarja a 444-et az ukrán aranykonvoj lebukása

A baloldali 444 kedd reggel bevetette magát az ukrán aranykonvoj ügyébe, vagyis inkább megpróbálta más színben feltüntetni, mint ahogy az elmúlt napokban már láthattuk - írja a Magyar Nemzet.

Az aranykonvoj lefoglalt rakományának egy része. Ezt hogyan magyarázza a 444-et?

Az ukrán aranykonvoj esete, a 444 olvasata szerint

A 444 narratívája szerint csupán egy „rutin pénzszállítás” történt, ezzel ellentétben megannyi szakértő vélekedett már az elmúlt napokban úgy, hogy ez biztosan nem egyszerű pénzszállítás volt, ilyen vagyont nem úgy szállítanak, ahogy ukránok tették.

Mi is történt valójában? A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Az ügyben az adóhivatal pénzmosás gyanújával büntetőeljárást folytat. Kiderült az is, hogy csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

A konvojt az Ukrán Védelmi Szolgálat (titkosszolgálat) egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. Pénteken mindegyiküket kiutasították Magyarországról, átadták őket az ukrán hatóságoknak Záhonynál.

A Magyar Nemzet rámutatott, hogy az ukrán külügy először ugyanarra jutott, mint a 444. Először azt állították, hogy a magyar hatóságok „túszul ejtették” a hét ukránt, teljesen átlagos pénzszállításnak próbálták beállítani a történteket. Ezt a magyarázatot viszont Ukrajnában sem fogadták el, egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó szállítmány Brüsszelből érkezhetett, és azt Volodimir Zelenszkijnek szánhatták azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Hétfőn a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén megtárgyalták az ügyet. A Fidesz törvénymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, juthatott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorszervezetekhez vagy politikai szervezetekhez. Vajon miért feszeng Soros blogja, a 444 az ügy miatt? Kinek szállíthatták a pénzt?

(Ripost)