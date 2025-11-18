14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Fiatalosabb bőrre vágysz? Akkor ezekből az őszi finomságokból érdemes feltankolni

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 12:15
Ha üdébben, ragyogóbban szeretnél kinézni, nem kell mást tenned, csak finomakat enned. A fiatalosabb bőr titka, hogy egyél minél több olyan őszi kincset, amely bővelkedik karotinoidokban.
Bata Kata
A fiatalosabb bőr nemcsak szebbé, de boldogabbá is tesz, hiszen jelentősen növeli az önbizalmadat. Mindezt elérheted csupán azzal, hogy a legfinomabb falatokat beépíted az étrendedbe. Most megtudhatod, hogy melyek azok a zöldségek, amelyeket érdemes beszerezned.

fiatalosabb bőr zöldség
Fiatalosabb bőrre vágysz? Akkor ezeket az őszi zöldségeket érdemes fogyasztanod
Fotó: herjua / Shutterstock

A fiatalosabb bőr titka a karotinoidokban rejlik

A fiatalosabb bőr titka nem más, mint a bőrbarát antioxidánsok, a karotinoidok. Ilyen például béta-karotin, a likopin vagy a lutein, melyek segítenek a bőr hidratáltságának és feszességének megőrzésében, valamint lassíthatják az öregedési folyamatokat.

Napvédelem belülről? Bizony ám!

A karotinoidok azzal is hozzá járulnak az egészséges és fiatalos bőrhöz, hogy rendszeres fogyasztásuk csökkenti a bőr UV-érzékenységét, azaz támogatják a belső fényvédelmet is. Ez azért fontos, mert a napsütéstől ugyan szép barna leszel, viszont hihetetlen mértékben gyorsítja a bőröd öregedését.

Zsírt is kell enned, ha fiatalosabb bőrre vágysz

A karotinoidok zsíroldékonyak, ezért, ha egy kevés olívaolajjal vagy más egészséges zsiradékkal fogyasztod, jobban felszívódnak. Azért persze ne kanalazz be egy bödön disznózsírt, de az ételeid elkészítéséhez használj olívaolajat, szezámolajat vagy kókuszzsírt, vagy dobj hozzá egy kevés avokádót. Az is fontos, hogy a zöldségeket ne főzd péppé, hagyd, hogy kissé roppanós maradjon.

A beleid egészségével kell kezdeni

A bélrendszer állapota nagyban befolyásolja, mennyi karotinoidot tud beépíteni a szervezet – vagyis a bőröd ebből közvetve profitál. Ezért egyél rostos zöldségeket, gyümölcsöket és ügyelj a megfelelő probiotikum bevitelre, például jó sok élőflórás joghurttal, fermentált zöldséggel és fermentált gyümölcslé kortyolgatásával.

Őszi szuperételek a fiatalos bőrért

  • Sütőtök – gazdag béta-karotin-forrás, ráadásul krémlevesnek, pürének vagy akár sült köretként is tökéletes finomság
  • Répa – élénk színű és antioxidánsban gazdag. Ha találsz a zöldségesnél lila fajtát, azt véletlenül se hagyd ott, ugyanis anthocyaninjaiknak köszönhetően extra védelmet nyújthatnak.
  • Édesburgonya – természetes béta-karotin-forrás, amit könnyű különféle kreatív módokon beépíteni étrendedbe.
  • Paprika – lehet sárga, narancs vagy piros, amelyik neked szimpatikus. Tele van karotinoidokkal és C-vitaminnal, tökéletes szépség- és immunerősítő.
  • Paradicsom – akár nyersen salátába teszed, akár készítesz egy mennyei paradicsomszószt, rengeteg likopint juttat el a szervezetedbe, melynek fontos szerepe van a bőrvédelemben.
  • Zöld leveles zöldségek – bár zöldek, színük ellenére mégis sok karotinoidot tartalmaznak, és egyben más fontos antioxidánsok forrásai is. Egyél minél több spenótot, kelkáposztát, salátát és rukkolát.
fiatalosabb bőr sütőtökös saláta
A sütőtökös saláta nem csak finom, de a bőrödet is szépíti
Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

Egy tökéletes  bőrszépítő mintamenü

  • Reggeli smoothie: béta-karotinban gazdag sárgarépa, sütőtökpüré és egy kevés avokádó vagy növényi tej.
  • Ebéd: paprikás-paradicsomos sült zöldségek például sütőtökkel, spenóttal és egy löttyintés olívaolajjal.
  • Uzsonna: répa vagy édesburgonyacsipsz, sütőben sütve egy kevés olívaolajjal megspriccelve.
  • Vacsora: édesburgonya-püré kimchi-vel és egy bögre fermentált gyömbéres almalé.

Ha szeretnél ragyogó bőr smoothie-t készíteni, nézd meg a videót!

 

 

