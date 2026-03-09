Döbbenet! Kidobták az utcára Galla Miklós ágyát és ruháit – Mi történt?

Sokan ismerik a L’art pour l’art Társulat alapítótagját, aki nagyszerű humorával nyerte meg voltaképp az egész ország szívét – és rekeszizmát. Galla Miklós ennek ellenére a most nem talentumával, hanem előző heti ügyével került ismét a címlapokra. A humoristához kivonult a rendőrség, a mentők és a közterület-felügyelet is múlt hét szerdán. A nevettető ugyanis taxit rendelt, de visszamondta a fuvart, mert úgy tudjuk, rosszul lett. Miklóst az eset után kórházba szállították, ahonnan a hírek szerint még a hétvége előtt hazaengedték.

A Galla Miklós háza előtt lévő konténer a hétvégén kerülhetett oda (Fotó: Mediaworks / Bors)

Galla Miklós a cuccai nélkül maradt

Lapunk szerette volna meglátogatni a humoristát a mai napon, ám nem nyitott ajtót újságírónknak. A szomszédok állítása szerint azért, mert nincs otthon. Azt beszélik a környéken, pár napja ismét senki sem látta odahaza. Egy valami szemet szúrt viszont, egy hatalmas konténer, amiben számos személyes tárgya mellett a humorista ágya is kidobásra került. Galla Miklós háza tehát jelenleg több szempontból is üresen áll.

Hogy miként került a konténerbe a tisztítószerek, valamint a tárolóeszközök mellé a sok személyes cucc, nem tudni. Annyi egyértelműnek tűnik, hogy nem csak egy szimpla tavaszi nagytakarításról lehet szó.

Galla Miklós botránya tovább folytatódik (Fotó: Kunos Attila)

Galla Miklós ruhája is a szemétben

A kidobott ágy mellett lapunk munkatársa több egyéb tárgyat is talált a konténerben, köztük a humorista szürke nadrágját is. Ezek arra utalhatnak, hogy Galla Miklós jelenleg nem itt él, valahol máshol húzza meg magát és próbál új erőre kapni. Egyelőre nem tudni, hogy hol tölti mindennapjait a nevettető, mivel a hírek szerint a kórházból már az eset utáni napon hazaengedték.

A humorista cuccai közül rengeteg minden került kidobásra (Fotó: Mediaworks / Bors)

Mi lesz ezek után Galla Miklóssal?

Egyelőre nem érkezett hír a humoristától és mindenki csak találgatni tud. A Borsnak sem sikerült ezidáig elérnie Miklóst és a rajongók is csak remélni tudják, hogy minden rendben van vele és innentől újra a humora lesz a középpontban.