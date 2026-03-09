"Zarándokhellyé vált" – Eladták Zámbó Jimmy csepeli villáját! Így néz ki most a Király otthona – Fotók a helyszínről

Immár 25 éve, hogy Zámbó Jimmy tragikus hirtelenséggel elhunyt. A zenéje és személye iránti rajongás azonban mit sem kopott az elmúlt két és fél évtizedben. A Király csepeli otthona is nagy érdeklődésnek örvend, sőt, zarándokhellyé vált. Egy korszak azonban most lezárult: eladták a „Jimmy-villát”.

Zámbó Jimmy csepeli házát eladta a család, de úgy tudni, még senki sem költözött be (Fotó: Kovács Dávid/Bors)

Így fest most Zámbó Jimmy háza

Ahogy arról a Bors is beszámolt, nagyjából két éve került ki az ingatlanpiacra a 200 négyzetméteres, kétszintes csepeli családi ház. Akkor 130 millió forint volt az eladási ár, amit idővel jelentősen, 20 millió forinttal csökkentettek később. Tavaly nyáron Zámbó Jimmy legkisebb fia, Adrián azt nyilatkozta a lapunknak, hogy sok az érdeklődő, de komoly vevőt végül nem találtak. Év végén azonban eltűnt a hirdetés az internetről. A Bors most kilátogatott a helyszínre…

Zámbó Jimmy otthona hosszú ideig volt az ingatlanpiacon (Fotó: Kovács dávid/Bors)

Zámbó Jimmy házánál hiába csöngettünk, kopogtunk, senki sem nyitott ajtót, úgy tűnt, nem tartózkodik ott senki – csupán egy fekete-fehér foltos cica bujkált a kerítés rácsai között.

Fekete-fehér cica kóválygott Zámbó Jimmy egykori otthonának kerítésénél (Fotó: Bors)

Az udvaron néhány doboz és zacskó gyűlt össze. A bejárati ajtó felett az évekkel ezelőtti lakáshirdető fotókon is látható karácsonyi girland látható, míg némi tavaszi dekoráció is látszik: összességében nem tűnik úgy, hogy valaki aktívan foglalkozna a külcsínnyel. A postaládán sem szerepel név…

A postaládán nem szerepel új név...

Turistalátványosság Zámbó Jimmy háza

Az egyik szomszéd megerősítette a sejtésünket. Mint mondta, tudomása van arról, hogy az ikonikussá vált házat valóban eladta a család, ám a vevőkről nem tud semmit: még senki sem költözött a házba, ami egykor a Zámbó-család mindennapjai helyszínéül szolgált. A lakó mindenesetre hozzátette, fellélegzés a szomszédságnak, hogy a család hivatalosan is megvált az ingatlantól, ugyanis elárulta, egyfajta zarándokhellyé vált az egyébként csendes utca: jóformán napi rendszerességgel jelentek meg Zámbó Jimmy dalainak és személyének rajongói − ez a szokás pedig talán enyhül majd, ha hivatalosan is új lakók veszik birtokba a házat...