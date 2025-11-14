Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt neked is tudnod kell, ha lapos hasra vágysz: 10 napos mintaétrend a zsigeri zsír ellen

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 12:15
egészségfogyókúramintaétrend
Szépen beindult a fogyás, de mégis hastájékon nagyobbnak érzed magad a kelleténél? A zsigeri zsír elleni diéta segít, hogy végre elérd az álomalakot. A cél nem a koplalás, hanem a tudatos tápanyagbevitel és az anyagcsere finomhangolása. A 10 napos zsigeri zsír elleni diéta hatására érezhetően csökken a puffadás, javul a közérzeted, és végre hastájékon is karcsúbb leszel.
Bata Kata
A szerző cikkei

A zsigeri zsír elleni diéta azért fontos, mert ez az egyik legmakacsabb zsírfajta, amely a hasüreg mélyén, a belső szervek körül rakódik le, és gyakran még akkor is ott marad, amikor a többi testrészedről már szépen olvadnak le a kilók. A fehérjedús, rostban gazdag és alacsony cukortartalmú étrend az egyik leghatékonyabb módszer ennek a nem kívánt képződménynek az eltüntetésére. Ez a 10 napos fehérje étrend segít beindítani a zsírbontó folyamatokat, miközben stabilizálja a vércukorszintet és csökkenti az éhségérzetet. A minta menüsor változatos, könnyen elkészíthető, és akár a munkahelyedre is magaddal viheted, ezzel megelőzve, hogy gyorséttermi kajákkal szabotáld a törekvésedet és semmissé tedd az eddig elért eredményeidet.

Zsigeri zsír elleni diéta étrenddel
Zsigeri zsír elleni diéta 10 napos mintaétrenddel, ami megváltoztatja az életedet.
Fotó: Ahmet Misirligul / Shutterstock 

Zsigeri zsír elleni diéta – Nem csak az alakod miatt fontos

A zsigeri zsír a hasüregben, a belső szervek – a máj, a belek, a hasnyálmirigy – között tárolódik. Ez különbözik a bőr alatti zsírtól, amely szó szerint kézzel fogható, ugyanis bármikor kitapinthatod magadon. A zsigeri zsír ennél sokkal sunyibb, csupán a hastájékod térfogatából tudod, hogy bizony ott van az valahol mélyen legbelül. A zsigeri zsírt a szervezeted stresszre, helytelen étrendre, mozgáshiányra és hormonális ingadozásra reagálva halmozza fel, ráadásul nem csak az alakodnak árt, hanem az egészségednek is. A zsigeri zsír ugyanis anyagcsere-aktív, tehát gyulladást keltő anyagokat termel, növeli az inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabétesz és szívbetegségek kockázatát.

Miért ilyen nehéz tőle szabadulni?

Mert a szervezeted „stratégiai tartalékként” kezeli, különösen stressz vagy ingadozó vércukorszint esetén. A gyors és drasztikus fogyókúrák nem, hogy nem csökkentik a zsigeri zsírt, de a jojó-effektus fokozza a szervezeted hasi zsírraktározást. A kulcs a magas fehérje, alacsony cukor, több rost és mérsékelt, rendszeres mozgás kombinációja.

Erre figyelj a 10 nap alatt

  • Igyál napi 2–2,5 liter vizet vagy cukormentes teát
  • A mozgás ne legyen túl intenzív az első napokban: ideális a napi 30–40 perc gyors séta és az otthoni erősítő edzés – saját testsúlyos gyakorlatok – heti 2–3 alkalommal 
  • Aludj 7–8 órát – a kevés alvás fokozza az éhséget és a hasi zsírraktározást
  • Kerüld a cukrot, a finomított lisztet, a feldolgozott húskészítményeket és az alkoholt.

10 napos zsigeri zsír elleni diéta 

Ez a magas fehérje-tartalmú 10 napos mintaétrend, napi 1400–1550 kcal-t tartalmaz, ideális ahhoz, hogy fokozatosan megszabadulj a zsigeri zsírtól. Ha ezt az étrendet betartod, életmódoddá válik, akkor tartós eredményt érhetsz el.

10 napos mintaétrend zsigeri zsír ellen
Zsigeri zsír elleni diétában csupa finomságot ehetsz.
Fotó: Tatjana Baibakova / Shutterstock 

1. nap

  • Reggeli: 2 tojásból rántotta 1 teáskanál olívaolajon sütve, 1 szelet (50 g) teljes kiőrlésű kenyérrel, 1 darab paradicsommal
  • Tízórai: 15 dkg natúr görög joghurt, 5 dkg áfonyával (mirelit is jó)
  • Ebéd: 13 dkg grillezett csirkemell 20 dkg párolt zöldbabbal, citrommal megcsepegtetve
  • Uzsonna: 15 szem mandula
  • Vacsora: Tonhalsaláta. Ehhez keverj össze 8 dkg konzerv tonhalat lecsepegtetve, 1 darab főtt tojást és egy evőkanál citromlevet.

2. nap

  • Reggeli: Zabkása 5 dkg zabpehelyből 2 dl cukormentes mandulatejből, 1 adag fehérjeporból és fél banánból.  
  • Tízórai: 2 db puffasztott rizsszelet 2 teáskanálnyi mogyoróvajjal megkenve
  • Ebéd: Lencsefőzelék 25 dkg főtt lencséből, 2 főtt tojással
  • Uzsonna: 1 alma
  • Vacsora: 12 dkg sült lazac 25 dkg párolt brokkolival

3. nap 

  • Reggeli: 1 szelet teljeskiőrlésű kenyér túrókrémmel megkenve. Ehhez 15 dkg zsírszegény túrót keverj össze, 5 dkg uborkával, snidlinggel, sóval, borssal + 1 szelet teljes kiőrlésű kenyér
  • Tízórai: 1 marék dió
  • Ebéd: Csirkeragu zöldségekkel. Ehhez 13 dkg csirkemellet piríts meg egy pici olívaolajon, tegyél hozzá 20 dkg mexikói mirelit zöldséget, önts rá 1,5 dl cukrozatlan paradicsomszószt
  • Uzsonna: 1 kis poharas kefir
  • Vacsora: Rukkolasaláta 100 g cottage cheese-zel, 80 g csicseriborsóval

4. nap

  • Reggeli: Fehérjeturmix 250 ml vízzel vagy mandulatejjel készítve, fél banánnal és egy marék bébispenóttal dúsítva f
  • Tízórai: 1 főtt tojás és 1 db paprika
  • Ebéd: 13 dkg fűszeres, grillezett pulykamell + 6 dkg (szárazon) kuszkusszal és 20 dkg párolt zöldséggel
  • Uzsonna: 10 dkg cottage cheese pár csepp citrommal ízesítve
  • Vacsora: Garnélás saláta 12 dkg garnélából, 15 dkg salátából, citrommal, fokhagymával ízesítve

5. nap

  • Reggeli: Omlett 2 tojásból és 10 dkg spenótból
  • Tízórai: 1 körte
  • Ebéd: 12 dkg sült harcsa vagy hekk 20 dkg káposztasalátával
  • Uzsonna: 1 szelet light sajt + 2 szelet abonett
  • Vacsora: Cottage cheese tál: 20 dkg cottage cheese, 5 dkg eper (mirelit is jó), fahéj
A zsigeri zsír az egészségedre is káros
Az eredményt hamar érezheted nem csak az alakodon, de a közérzeteden is.
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock 

6. nap

  • Reggeli: 1 kis poharas görög joghurtba áztatott 3 dkg chia mag és 8 dkg bogyós gyümölcs (Előző este készíts el és tedd be a hűtőbe!)
  • Tízórai: 1 marék tökmag
  • Ebéd: Házi csirkehúsleves sok zöldséggel
  • Uzsonna: 1 főtt tojás
  • Vacsora: Zöldborsófőzelék 25 dkg borsóból, 10 dkg grillezett tofuval

7. nap

  • Reggeli: Zabpalacsinta 1 tojásból, 3 dkg zabpehelyből, víz vagy mandulatej hozzáadásával – tölteléknek 10 dkg túró
  • Tízórai: 1 kis poharas kefir fahéjjal ízesítve
  • Ebéd: 14 dkg sült csirkemell, almával és dióval megszórt fejes salátával
  • Uzsonna: 1 banán
  • Vacsora: Cukkinispagetti tonhalas paradicsomszósszal 8 dkg tonhalból, 20 dkg cukkinispagettiből és 1 dl paradicsomszószból

8. nap

  • Reggeli: Fehérjés zabkása 4 dkg zabpehelyből, 1 kis pohár joghurtból, 1 adag fehérjeporból és 5 dkg málnából
  • Tízórai: 1 marék mandula
  • Ebéd: Pulykapörkölt 13 dkg pulykahúsból 25 dkg párolt karfiollal
  • Uzsonna: 1 alma
  • Vacsora: 12 dkg sült tofu, 20 dkg grillezett zöldséggel

9. nap

  • Reggeli: 2 tojásból lágytojás, 1 szelet teljes kiőrlésű kenyér, fél avokádó
  • Tízórai: 100 g cottage cheese
  • Ebéd: 12 dkg grillezett lazac, 12 dkg quinoa, 10 dkg párolt brokkoli
  • Uzsonna: 1 marék kesudió
  • Vacsora: Fűszeres lencsesaláta 20 dkg főtt lencséből, 20 dkg apróra vágott kígyóuborkából és pár csepp citromléből

10. nap

  • Reggeli: Smoothie 2 dl mandulatej, 25 g fehérjepor, 1 marék bogyós gyümölcs, 1 evőkanál lenmag keverékéből
  • Tízórai: 1 főtt tojás és 1 kisebb alma
  • Ebéd: Csirkefasírt sütőben (14 dkg darált, fűszerezett csirkemellből, 20 dkg fejes salátával
  • Uzsonna: 1 kis pohár görög joghurt
  • Vacsora: Tojáslepény zöldségekkel 2 tojásból és 20 dkg cukkini vagy más zöldség hozzáadásával
Zsigeri zsír elleni diéta alapanyagok
Az ételek elkészítéséhez friss és fagyasztott alapanyagokat is használhatsz.
Fotó: Sultan Amir / Shutterstock 

Bors tippek a sikeres 10 naphoz

  1. A napot kezdd citromos vízzel vagy zöld teával
  2. Fűszerezz bátran! A kurkuma, gyömbér, chili pörgeti az anyagcserét
  3. Ha éhes vagy, először igyál vizet! Sokszor szomjúságot érzel éhség helyett

Ha szeretnél többet megtudni a zsigeri zsírról, nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu