Ezt neked is tudnod kell, ha lapos hasra vágysz: 10 napos mintaétrend a zsigeri zsír ellen

A zsigeri zsír elleni diéta azért fontos, mert ez az egyik legmakacsabb zsírfajta, amely a hasüreg mélyén, a belső szervek körül rakódik le, és gyakran még akkor is ott marad, amikor a többi testrészedről már szépen olvadnak le a kilók. A fehérjedús, rostban gazdag és alacsony cukortartalmú étrend az egyik leghatékonyabb módszer ennek a nem kívánt képződménynek az eltüntetésére. Ez a 10 napos fehérje étrend segít beindítani a zsírbontó folyamatokat, miközben stabilizálja a vércukorszintet és csökkenti az éhségérzetet. A minta menüsor változatos, könnyen elkészíthető, és akár a munkahelyedre is magaddal viheted, ezzel megelőzve, hogy gyorséttermi kajákkal szabotáld a törekvésedet és semmissé tedd az eddig elért eredményeidet.

Zsigeri zsír elleni diéta 10 napos mintaétrenddel, ami megváltoztatja az életedet.

Fotó: Ahmet Misirligul / Shutterstock

Zsigeri zsír elleni diéta – Nem csak az alakod miatt fontos

A zsigeri zsír a hasüregben, a belső szervek – a máj, a belek, a hasnyálmirigy – között tárolódik. Ez különbözik a bőr alatti zsírtól, amely szó szerint kézzel fogható, ugyanis bármikor kitapinthatod magadon. A zsigeri zsír ennél sokkal sunyibb, csupán a hastájékod térfogatából tudod, hogy bizony ott van az valahol mélyen legbelül. A zsigeri zsírt a szervezeted stresszre, helytelen étrendre, mozgáshiányra és hormonális ingadozásra reagálva halmozza fel, ráadásul nem csak az alakodnak árt, hanem az egészségednek is. A zsigeri zsír ugyanis anyagcsere-aktív, tehát gyulladást keltő anyagokat termel, növeli az inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabétesz és szívbetegségek kockázatát.

Miért ilyen nehéz tőle szabadulni?

Mert a szervezeted „stratégiai tartalékként” kezeli, különösen stressz vagy ingadozó vércukorszint esetén. A gyors és drasztikus fogyókúrák nem, hogy nem csökkentik a zsigeri zsírt, de a jojó-effektus fokozza a szervezeted hasi zsírraktározást. A kulcs a magas fehérje, alacsony cukor, több rost és mérsékelt, rendszeres mozgás kombinációja.

Erre figyelj a 10 nap alatt Igyál napi 2–2,5 liter vizet vagy cukormentes teát

A mozgás ne legyen túl intenzív az első napokban: ideális a napi 30–40 perc gyors séta és az otthoni erősítő edzés – saját testsúlyos gyakorlatok – heti 2–3 alkalommal

Aludj 7–8 órát – a kevés alvás fokozza az éhséget és a hasi zsírraktározást

Kerüld a cukrot, a finomított lisztet, a feldolgozott húskészítményeket és az alkoholt.

10 napos zsigeri zsír elleni diéta

Ez a magas fehérje-tartalmú 10 napos mintaétrend, napi 1400–1550 kcal-t tartalmaz, ideális ahhoz, hogy fokozatosan megszabadulj a zsigeri zsírtól. Ha ezt az étrendet betartod, életmódoddá válik, akkor tartós eredményt érhetsz el.