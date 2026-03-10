„Ez nem fog már nálam helyrejönni” – rejtélyes betegség kínozza Mónikát, retteg a legrosszabbtól

Teknyős Pálné Mónika néha azt kívánja, hogy bárcsak újra a régi önmaga lehetne, és a rejtélyes betegség ne kínozná őt nap mint nap. Sajnos ez már számára nem lehet valóság… A ritka genetikai betegség minden nap erős csapást mér az egészségére, amitől állapota drámaian romlani kezdett.

Mónika rejtélyes betegséggel küzd, ami kihat a járására is / Fotó: Beküldött fotó

Mi ez a rejtélyes betegség Mónikánál?

Az Akasztón élő nő gyermekkora óta sejtette, hogy valami megbújik a szervezetében, mígnem az állapota 2013-ban kezdett rohamosan romlani, majd 2018-ban a Ritka Betegségek Intézetében lesújtó diagnózis derített fényt az igazságra: egy veszedelmes kórság, a mitokondriális betegség tünetei jelentkeztek, gyógyíthatatlan beteg. A mitokondriumok az emberi sejtek „erőművei”, amik energiát állítanak elő és a többi között az izmainkra képesek hatni – ezeknek hála képesek összehúzódni és dolgozni a tartóizmaink.

Mónika teste a ritka betegség minden pokoli tünetét elszenvedi, így például:

fájdalmas izomgörcsök,

egyensúlyzavar,

epilepszia,

migrén,

izomgyengeség,

látászavar és halláskárosodás is jelentkezik nála.

A kórság miatt az immunrendszere nagyon nincs jól, hiszen egyetlen ártatlannak hitt vírusos fertőzés is komoly következményekkel járhat az egészségére nézve. Ezt sajnos tavaly, 2025 karácsonyán érezte meg először igazán: bélfertőzés terítette le, ami miatt rosszabbodott a gyógyíthatatlan beteg Mónika állapota, járni is alig bírt. Ez idén február végére súlyosbodott – a jobb lábát már nem érzi…

„Az izomgyengeségem egyre rosszabbodik mindkét lábamban, de a jobb lábam rosszabb, mint a bal. Úgy kell rakosgatnom a kezeimmel, mert konkrétan nem érzem. A jobb lábam folyamatosan összecsuklik. Nagyon sokszor izomfájdalmaim vannak” – részletezte korábban Mónika a Borsnak, amiről egy videót is megosztott a „Törékeny erő” – Mitokondriális betegek történetei és mindennapjai Facebook-oldalán. Ezt itt nézheted meg:

„Mi lesz néhány hónap vagy egy év múlva?”

A magyar nő a közösségi oldalát azért hozta létre, hogy tabut döntsön vele, a betegsége ugyanis olyan ritka, hogy kevesen tudják, mégis milyen nehézségekkel jár. Nőnap előtt, március 5-én újra posztolt, hogy az egészségi állapotáról valljon. Sajnos nagyon el van keseredve, a járása már annyit rosszabbodott, hogy depresszió is gyötri!