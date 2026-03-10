Újabb földrengésről érkezett hír a magyar-szlovák határról

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 10:05
Helyi idő szerint 9 óra 2 perckor 3-as magnitúdójú földrengés keletkezett.
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. március 10-én, helyi idő szerint 9 óra 2 perckor 3-as magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északi irányban. 

Földrengés történt a magyar-szlovák határnál / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.


 

 

