Újabb földrengésről érkezett hír a magyar-szlovák határról

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. március 10-én, helyi idő szerint 9 óra 2 perckor 3-as magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északi irányban.

Földrengés történt a magyar-szlovák határnál / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Földrengés történt a magyar-szlovák határnál

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.



