Tartós fogyás önsanyargatás és méregdrága csodaszerek nélkül – ez az ájurvédikus táplálkozás titka

Tartós fogyást csak akkor érhetsz el, ha nem azonnal akarsz megszabadulni minden feleslegtől, hanem adsz időt a testednek és a lelkednek a változásra. A csodaszerek, szélsőséges, drasztikus diéták és a fanatikus edzés lehet, hogy hamar eredményt hoz, de biztos lehetsz benne, hogy ezeket alkalomszerűen alkalmazva a hatásuk csak átmeneti lesz. Ellenben a szattvikus diéta és a gyógyító jóga együttesen nemcsak a felesleges kilóktól szabadít meg, hanem gyógyítja a tested és a lelked. Titka a szénhidrátok, zsírok, fehérjék egyensúlyában, az étkezések időpontjában és a testtípusodnak megfelelő táplálkozásban rejlik.

Tartós fogyás önsanyargatás és méregdrága csodaszerek nélkül is elérhető az Ájurvéda segítségével

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Tartós fogyás a cél? Kezdjük az alapoknál

Ugye te is ismered a mondást, miszerint a sovány tehén nem gazella. Ez az Ájurvédában annyit jelent, hogy a testtípusod meghatározza a testalkatod, a csontozatodat, és valamilyen mértékben a súlyodat is, valamint azt is, hogy mit kell enned – és mit nem – annak érdekében, hogy a fogyókúra sikeres legyen és elérd az álomsúlyodat. Három dósa, azaz alap testtípus létezik:

Vata

Vékony testalkatú, gyors, de könnyen fárad. Étvágya és emésztése változó. Mivel ez a típus a levegő és az éter elemekből tevődik össze, könnyű, légies és száraz. Ezért számára a meleg, olajos ételek fogyasztása javasolt, mint például meleg levesek, főzelékek, párolt zöldségek, fűszeres gabonák – rizs, köles, quinoa –, valamint meleg gyógyteák fahéjjal, gyömbérrel. Fontos a rendszeresség és a biztonságot nyújtó étkezési rutin kialakítása. Érdemes kerülni a hideg, nyers, szárító, túl könnyű ételeket, például salátákat, joghurtot, jeges italokat vagy túl sok kávét.

Pitta:

Közepes testalkatú, jó étvágyú és emésztésű. Eleme a tűz és a víz. Számára a hűsítő hatású nyers és hideg, enyhén édes, kesernyés és fanyar ízű ételek a legideálisabbak, mint a zöld leveles zöldségek, uborka, koriander, édes gyümölcsök, kókusztej, friss tejtermékek és mentás, édesköményes gyógyteák. Az ételek ne legyenek túl forrók és erős fűszerezésűek. Érdemes kerülni a csípős, túl sós vagy túl savas ételeket, például chilit, ecetet, fokhagymát, erjesztett ételeket, alkoholt.