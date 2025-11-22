Tartós fogyás önsanyargatás és méregdrága csodaszerek nélkül – ez az ájurvédikus táplálkozás titka

Tartós fogyást csak akkor érhetsz el, ha nem azonnal akarsz megszabadulni minden feleslegtől, hanem adsz időt a testednek és a lelkednek a változásra. A csodaszerek, szélsőséges, drasztikus diéták és a fanatikus edzés lehet, hogy hamar eredményt hoz, de biztos lehetsz benne, hogy ezeket alkalomszerűen alkalmazva a hatásuk csak átmeneti lesz. Ellenben a szattvikus diéta és a gyógyító jóga együttesen nemcsak a felesleges kilóktól szabadít meg, hanem gyógyítja a tested és a lelked. Titka a szénhidrátok, zsírok, fehérjék egyensúlyában, az étkezések időpontjában és a testtípusodnak megfelelő táplálkozásban rejlik.
Ugye te is ismered a mondást, miszerint a sovány tehén nem gazella. Ez az Ájurvédában annyit jelent, hogy a testtípusod meghatározza a testalkatod, a csontozatodat, és valamilyen mértékben a súlyodat is, valamint azt is, hogy mit kell enned – és mit nem – annak érdekében, hogy a fogyókúra sikeres legyen és elérd az álomsúlyodat. Három dósa, azaz alap testtípus létezik:
Vékony testalkatú, gyors, de könnyen fárad. Étvágya és emésztése változó. Mivel ez a típus a levegő és az éter elemekből tevődik össze, könnyű, légies és száraz. Ezért számára a meleg, olajos ételek fogyasztása javasolt, mint például meleg levesek, főzelékek, párolt zöldségek, fűszeres gabonák – rizs, köles, quinoa –, valamint meleg gyógyteák fahéjjal, gyömbérrel. Fontos a rendszeresség és a biztonságot nyújtó étkezési rutin kialakítása. Érdemes kerülni a hideg, nyers, szárító, túl könnyű ételeket, például salátákat, joghurtot, jeges italokat vagy túl sok kávét.
Közepes testalkatú, jó étvágyú és emésztésű. Eleme a tűz és a víz. Számára a hűsítő hatású nyers és hideg, enyhén édes, kesernyés és fanyar ízű ételek a legideálisabbak, mint a zöld leveles zöldségek, uborka, koriander, édes gyümölcsök, kókusztej, friss tejtermékek és mentás, édesköményes gyógyteák. Az ételek ne legyenek túl forrók és erős fűszerezésűek. Érdemes kerülni a csípős, túl sós vagy túl savas ételeket, például chilit, ecetet, fokhagymát, erjesztett ételeket, alkoholt.
Erősebb testalkatú, hajlamosabb a hízásra és a lustaságra, viszont erőnlétben és állóképességben verhetetlen. Eleme a víz és a föld. Neki a könnyű, meleg, fűszeres, szárazabb ételek ideálisak a megfelelő testsúly elérésének érdekében, és az olyanok, amelyek kimozdítják a komfortzónájából, tehát a szokatlan ételek kifejezetten ajánlottak a számára. Ilyen a csicseriborsó, vöröslencse, hajdina, sokféle fűszer – gyömbér, kurkuma, mustármag –, valamint reggelente a gyömbéres-citromos meleg víz. Érdemes kerülni a nehéz, zsíros, édes, tejtermékekben gazdag ételeket, a túl sok kenyeret, péksüteményt és az esti túlevést.
Mindenkiben, így benned is, mindhárom dósa megtalálható, csak más-más arányban. Ha tipikus Kapha testalkat vagy, akkor ne próbálj meg Vata lenni, mert az nem fog sikerülni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudsz és nem is kell fogynod, ha túlsúlyos vagy, hiszen az egészségednek és a lelkednek sem tesz jót a túlzott súlyfelesleg, csupán annyit jelent, ne a 36-os méret legyen a célod.
A jóga szerepe a fogyásban nem a gyors zsírégetésben keresendő, hanem abban, hogy növeli a BMR (Basal Metabolic Rate), magyarul alapanyagcsere értékét. Ez egy olyan mérőszám, amely megmutatja, hogy teljesen nyugalmi helyzetben mennyi energiára van szükséged az alapvető élettani funkciók fenntartásához. A jóga emellett egyedülálló módon megmozgatja és megmasszírozza a belső szerveket, ezzel is fokozva az emésztést, az anyagcsere folyamatokat, a méregtelenítést. A jóga segítségedre van abban is, hogy mélyebben tudj éjszaka aludni, kipihend magad, ezzel is támogatva a fogyást, a lelki és mentális egészségedet.
