Energiaválság: Dulin Metta életét megváltoztatta a krízishelyzet

Dulin Metta: „Már napok óta emlékezetből, vagy elemlámpával közlekedem, ha besötétedik”

No, de mit is tesz Dulin Metta annak érdekében, hogy az energiaválság kellős közepén minimálisra csökkentse áram és vízfogyasztását, ahogyan azt a magyar kormány kéri most minden jóérzésű magyar állampolgártól? Esetében a kérdés inkább így lenne helyes: Mit nem tesz?

Ezzel a kérdéssel most az elevenembe találtál, mert bár meglepő lehet, de én Kőgazdag Metta tudok, mi több, szeretek spórolni, ahol csak lehet.

„Fura ellentmondás ez, de ettől még igaz. Kezdeném azzal, hogy a balatoni otthonom egy átlagos estén sincs úgy kivilágítva, mint egy karácsonyfa. Amikor annak idején a villanyszerelő alkonykapcsolós világítást akart felszerelni, nem engedtem, mer semmi kedvem nem volt egy olyan otthonhoz, ami csak azért viszi a pénzt, hogy már az utca végéről látszódjon. Sima kézi kapcsoló van a kinti világításhoz, de már napok óta emlékezetből, vagy elemlámpával közlekedem, ha besötétedik, mert nem érek hozzá” – kezdte a Borsnak Dulin Metta, aki számos új, spórolási szokást is felvett, amióta berobbant az energiakrízis.

Dulin Metta dühös, ha látja, hogy a Balatonnál élő gazdagok locsolnak és medencéket töltenek fel (Fotó: MW)

Metta remekül kezeli az energiaválság miatt kialakult helyzetet

„Volt egy dilim, amit most teljesen elengedtem. Minden lefekvés előtt kényszeresen bekapcsoltam a mosogatógépet. Igen, akkor is, ha csak két tányér volt benne. Egyszerűen nem tudtam elaludni azzal a tudattal, hogy a konyhában mosatlan edények vannak. Hát, most megvárom, amíg fullra megtelik a masina, és nagyon figyelek rá, hogy még véletlenül se kritikus időzónában, vagyis délután öt és este tíz között indítsam el. Ugyanez vonatkozik a mosásra is. De ezek csak ilyen alap dolgok. Lett pár tényleg vad, spórolós ötletem, melyeket meg is valósítottam. Ilyen például a sötétben történő rántott hús sütés. Ezt senkinek nem javaslom, mert nem veszélytelen, de én megúsztam égési sérülések nélkül. De teljesen kioffoltam a bojlert is. Nyár van, szóval a hideg vizes tusolással nincs semmi baj. Sőt, jót is tesz a bőrnek. A konyhai elszívót is ignorálom és már nem 21 fokon küzd a légkondicionáló sem. Nem mondom, hogy néha nincs egy kicsit melegem, de nálam még ez is bőven belefér a siker érdekében” – magyarázta lapunknak Dulin Metta, aki bőven tudta még színesíteni a spórolási ötletek palettáját. „Az egyik legfurább új szokásom, hogy a kocsiban töltöm a telefonom és nem otthon. Viszont, mivel nem jó a kihangosítóm és vezetékes fülhallgatót használok, nem tudok vezetés közben telefonálni. Ez ténylegesen nagy áldozat tőlem, hiszen rengeteg időt töltök a kocsiban és ezt az időt használtam eddig arra, hogy telefonálgassak és ügyeket intézzek” – magyarázta Metta.