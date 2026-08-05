Energiaválság: Dulin Metta életét megváltoztatta a krízishelyzet

Talán furcsa szerencsét emlegetni a jelen helyzetben, amikor a tartós meleg okozta energiaválság mindannyiunkat takarékosságra ösztönöz. De gondoljunk csak bele, mit is jelent ez egy olyan ember számára, akinek eleve hóbortja a spórolás! Innen nézve bizony Dulin Metta szerencsésnek érzi magát, vagyis inkább megtalálta az apró örömöt, a szügyig érő ürömben. A Kőgazdag fiatalokból megismert híresség már-már mániás szintre emelte az energiatakarékos életvitelt, amivel egyébként tagadhatatlanul jó példát mutat a szűkebb és tágabb környezetének egyaránt. Metta módszerei radikálisak, így példája követését csak fekete öves Ebenezer Scrooge-oknak javasoljuk.
No, de mit is tesz Dulin Metta annak érdekében, hogy az energiaválság kellős közepén minimálisra csökkentse áram és vízfogyasztását, ahogyan azt a magyar kormány kéri most minden jóérzésű magyar állampolgártól? Esetében a kérdés inkább így lenne helyes: Mit nem tesz?
Ezzel a kérdéssel most az elevenembe találtál, mert bár meglepő lehet, de én Kőgazdag Metta tudok, mi több, szeretek spórolni, ahol csak lehet.
„Fura ellentmondás ez, de ettől még igaz. Kezdeném azzal, hogy a balatoni otthonom egy átlagos estén sincs úgy kivilágítva, mint egy karácsonyfa. Amikor annak idején a villanyszerelő alkonykapcsolós világítást akart felszerelni, nem engedtem, mer semmi kedvem nem volt egy olyan otthonhoz, ami csak azért viszi a pénzt, hogy már az utca végéről látszódjon. Sima kézi kapcsoló van a kinti világításhoz, de már napok óta emlékezetből, vagy elemlámpával közlekedem, ha besötétedik, mert nem érek hozzá” – kezdte a Borsnak Dulin Metta, aki számos új, spórolási szokást is felvett, amióta berobbant az energiakrízis.
„Volt egy dilim, amit most teljesen elengedtem. Minden lefekvés előtt kényszeresen bekapcsoltam a mosogatógépet. Igen, akkor is, ha csak két tányér volt benne. Egyszerűen nem tudtam elaludni azzal a tudattal, hogy a konyhában mosatlan edények vannak. Hát, most megvárom, amíg fullra megtelik a masina, és nagyon figyelek rá, hogy még véletlenül se kritikus időzónában, vagyis délután öt és este tíz között indítsam el. Ugyanez vonatkozik a mosásra is. De ezek csak ilyen alap dolgok. Lett pár tényleg vad, spórolós ötletem, melyeket meg is valósítottam. Ilyen például a sötétben történő rántott hús sütés. Ezt senkinek nem javaslom, mert nem veszélytelen, de én megúsztam égési sérülések nélkül. De teljesen kioffoltam a bojlert is. Nyár van, szóval a hideg vizes tusolással nincs semmi baj. Sőt, jót is tesz a bőrnek. A konyhai elszívót is ignorálom és már nem 21 fokon küzd a légkondicionáló sem. Nem mondom, hogy néha nincs egy kicsit melegem, de nálam még ez is bőven belefér a siker érdekében” – magyarázta lapunknak Dulin Metta, aki bőven tudta még színesíteni a spórolási ötletek palettáját. „Az egyik legfurább új szokásom, hogy a kocsiban töltöm a telefonom és nem otthon. Viszont, mivel nem jó a kihangosítóm és vezetékes fülhallgatót használok, nem tudok vezetés közben telefonálni. Ez ténylegesen nagy áldozat tőlem, hiszen rengeteg időt töltök a kocsiban és ezt az időt használtam eddig arra, hogy telefonálgassak és ügyeket intézzek” – magyarázta Metta.
A fiatal híresség egyébként szúrós szemmel néz azokra, akik a környezetében a kérés ellenére is locsolnak, és feltöltik a medencéjüket. „Jártamban-keltemben sajnos szembesülök vele, hogy a Balatonnál nyaralóval rendelkező figurák bőszen locsolják a gyepet és vígan töltögetik a kerti medencéjüket.”
Hogy őszinte legyek, nehezen állom meg, hogy rájuk ne szóljak, de egyelőre beérem azzal is, hogy eljátszom a felnégyelésük gondolatával”
- tette hozzá nevetve Dulin Metta, majd elárulta, hogy a napokban már éjjel sem olt villanyt a házában, ha megébredve dolga támad, sőt végre hasznosítja azt a szerény, 170 darab műanyag elemes gyertyát, amit évek óta őrizgetett a ház egy eldugott szegletében. „Hogy miért van ennyi műgyertyám? Mert voltam egyszer egy koncerten, ahol csak ilyenek égtek mindenhol és megtetszett a látvány. Eddig nem használtam őket, de most esténként ezek biztosítják a fényt, úgyhogy egy kilowattnyi áramot sem fogyasztok. Egyébként meg kell említenem az én tündéri, kilencvenkét éves nagymamámat, aki minden nap kétszer szokott zuhanyozni. Mióta energiaválság van, csak egyszer tusol egy nap. Ő így járul hozzá ahhoz, hogy eredményes legyen az össznépi megtakarítás. Ő is tisztában van vele, hogy ez a helyzet most nem az egyénről, hanem mindannyiunkról szól és mindannyiunkról állítunk ki bizonyítványt ezekben a napokban. Itt jegyezném meg, hogy az a pénz, amit most az energián és a vízen spórolok, az én pénztárcámban marad. Én szeretem a pénzt és a pénz is szeret engem. Hát minek is válnánk meg egymástól, ha nem muszáj? Sőt, egy-két új szokásomat szerintem véglegesíteni is fogom. Például azt, hogy ásványvízzel főzöm még a befogadott kiscicáknak szánt tojást is” – zárta mondandóját még egy spórolási trükkel Metta.
Papadimitriu Athina is mindent megtesz, hogy sporoljon az árammal és a vízzel:
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