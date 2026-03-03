Tűzoltók mentették ki a lakókat Dulin Metta lakásából: „Két emelet magasra csaptak fel a lángok…”

A Kőgazdag fiatalokból megismert Dulin Metta csak kapkodja a fejét és az elmúlt napok tükrében, úgy érzi, még az ág is húzza. A sikeres üzletasszony nemrég éppen a Borsnak mesélte el, hogy az iráni háború során Dubajt ért rakétatámadásban kigyulladt luxusszálloda alig egy kilométerre van az ő lakásától. Majd elárulta, rettegve hívta az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában élő barátait. Miközben pedig a térségben történtekről beszélgettünk, kiszaladt a száján, hogy a budapesti laskásánál hatalmas robbanás történt...

Dulin Metta dubaji kálváriája után a budapesti lakását tönkretette a tűz (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta: „Mindenki rögtön félredobott mindent...”

„Az egyik budapesti lakásomnál felrobbant az albérlőm autója. Két emelet magasra csaptak fel a lángok és a tűz átterjedt a lakásomra is.

A tűzoltók csodálatos munkát végeztek és a szomszédok is segítőkészen reagáltak.

Mindenki, rögtön félredobott mindent és az volt az elsődleges céljuk, hogy az emberek biztonságba kerüljenek” – kezdte lapunknak Dulin Metta.

Dulin Metta dubaji otthona is veszélybe került az iráni háború 2026-os történései miatt (Fotó: MW-AFP-Metta)

Dulin Metta kora hajnalban értesült a tűzesetről

Az Ázsia Expresszt is megjárt híresség végül részletesebben is elmondta, mi történt azon a hajnalon, amikor a tűzoltóknak kellett kimenteniük a lakásában élő családot. „Ahogy minden reggel, aznap is bekapcsolt az albérlőm autójának a fűtése, hogy mire lemegy, meleg legyen a kocsiban. Csakhogy, éjszaka valami kis nyest elrágott valami vezetéket. Amikor pedig elindult az elektronika, felrobbant a kocsi. Két emelet magasra csaptak fel a lángok. Berobbantak az ablakok, megolvadtak a teraszok üvegkorlátjai. A lakók pedig nem tudtak kijönni az épületből. Az egyik felső teraszról emelőkosaras megoldással mentették őket. Végül a tűzoltók elmentek és a kocsi visszagyulladt. Szóval volt ijedtség rendesen” – mesélte Dulin Metta, akit érthetően megviseltek az elmúlt napok eseményei. „Egyszerre próbálom feldolgozni, hogy az iráni háború miatt Dubajban is égnek és robbannak a dolgok és az aranyhegyi lakásomban is korom fekete minden”- zárta a tehetős üzletasszony, akinek tavaly év végén készült el luxuslakása az Emirátusokban.