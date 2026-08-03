A gyásztól összetört Gálvölgyi Jánosnak üzent jó barátja: Havas Henrik megható módon emlékezett meg Gálvölgyi Juditról

Ásó, kapa, nagyharang... Mondják a 17. század óta Magyarországon, ha a boldogító igent éppen kimondó párnak, élethosszig tartó szerelmet, boldogságot kívánnak. De hogy enne a szólásnak a valódi jelentőségét meg tudjuk mérni, meg kell történnie annak, amit ezt a három ártatlan szót, az élet egyik legnehezebb pillanatává szövi össze. Hiszen, amikor a friss házasok kilépnek a templom kapuján vagy elhagyják a házasságkötő termet, eszükbe sem jut, hogy tulajdonképpen az ásó, a kapa és a nagyharang is a halál elkerülhetetlenségére utal. Gálvölgyi János és a napokban elhunyt felesége, Judit 1971-ben léptek ki friss házasokként azon a bizonyos kapun, ami az 55 éven át tartó, közös útjukra nyílt. Sokunk számára ez egy elképesztő, ugyanakkor tiszteletet parancsoló intervallum. A színész 20 éves volt, amikor megismerte az akkor 18 éves Gács Juditot, aki időközben az ország egyik legismertebb műfordítójává vált Gálvölgyi Judit néven. Tolkien fordításai egyenesen a briliáns kategóriába emelték őt, de neki köszönhető több Mary Shelley és Agatha Christie kötet magyar fordítása is. Havas Henrik éppen ebbéli kimagaslását méltatta legújabb vlogjában, melyben megemlékezett a július 31-én elhunyt Gálvölgyi Juditról, akihez mondhatjuk, baráti kapcsolat fűzte. A tanár úr röviden említést tett arról is, hogy van most Gélvölgyi János, aki Judit személyében a jobbik felét veszítette el.

Gálvölgyi Judit és Gálvölgyi János 55 éven át voltak házasok (Fotó MW)

Havas Henrik a elhunyt Gálvölgyi Juditról: „Remek műfordító, egy tündéri nő volt...”

„Ezzel kellett volna kezdenem…” – mondta Havas Henrik a videó negyedik percében. Érzékeltetve ezzel, hogy egy hozzá közel álló személy halálhíre számára jóval fontosabb, mint az a téma, amivel nyitott. Majd a kezébe vett egy újságot, ami címlapon hozta Gálvölgyi Judit elvesztésének hírét. Ezután pedig megosztotta nézőivel személyes gondolatait. „A helyzet az, hogy mi családilag is érintettek vagyunk. Nem csak azért, mert a Jánossal barátok vagyunk. A barátságunk egyébként is kimerül abban, hogy egyszer-egyszer meglátogatjuk egymást és megállapítjuk, hogy ez az évenkénti, két együtt töltött délután pont elég a barátságunknak” – említette meg csak úgy zárójelesen Havas Henrik, majd elárulta, milyen, szoros kötelék fűzi őt a Gálvölgyi családhoz. „Judit és János lányának, Dorkának a keresztlánya az én unokám, Zsófi. Ezért aztán elég tájékozott vagyok sok mindenről, ahogy gondolom ők is. Ami Jutkát illeti… Bevallom őszintén, Agatha Christie-t még olvasom, olvasom. Ezek jelentős részét Jutka fordította. Az általa fordított könyvek közül túlságosan sokat nem olvastam, de néha megajándékozott eggyel-eggyel.

A lényeg az, hogy a tegnap elhunyt Gálvölgyi Judit saját jogon érdemelte ki, hogy bekerüljön a hírek közé. Remek műfordító volt.

„Amikor náluk jártunk, nagyon gyakran előhozott problémás mondatokat. Egy tündéri nő volt. Azt hiszem, kedvelt engem…” – mondta Havas Henrik.