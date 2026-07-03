Dulin Metta vallomása: „Se esküvő, se gyermekáldás”

Dulin Metta néhány nappal ezelőtt kavicsot dobott abba a bizonyos tóba azzal, hogy Lakatos Levente podcastjében bevallotta, hogy miközben egy ország hitte őt szingli Femme fatele-nak, valójában négy éve él boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatban. A Borsnak adott interjújából pedig most kiderül, hogyan vélekedik a családalapítástól és a gyermekvállalásról.

Dulin Metta élvezi az életet szerelme oldalán (Fotó: MW)

Dulin Metta nem vágyik konvencionális életre

Metta a TV2 képernyőjére vágyott kislányként

Sok pénze van, de nem költi fölösleges luxusra

Párja mellett rátalált a tökéletes összhangra

Nem lehet gyermeke, de nem bánja

Dulin Metta: „ Nem azzá váltam, akit kislányként vizionáltam”

De mielőtt rátérnénk a fent említett témákra, tudjuk meg, hogy Dulin Metta hogyan viszonyul a pénzhez és úgy általában a saját, tetemes vagyonához, illetve azt is, hogy hogyan áll álmai megvalósításával. „Sosem tervezgettem túlságosan előre, vagyis nem volt és most sincsen valamiféle ötéves tervem a jövőmet tekintve. Illetve ez így nem teljesen igaz, hiszen tini koromban én is elképzeltem magam ilyen-olyan szituációkban és természetesen nekem is voltak, képtelennek tűnő álmaim. Az egyik ilyen önmagamról kialakított vízióm tizenhárom éves koromban éppen a TV2 stúdiójában született meg. Kaptam egy jegyet a Megasztár élő show-jára, ahol láttam Görög Zitát és Till Attilát. Miközben őket figyeltem, azt kívántam, hogy egy napon én is a csatornánál dolgozhassak, mint képernyős. Ez az álom, végül valósággá vált. Egyébként nem azzá váltam, akit kislányként vizionáltam, de szerintem most sokkal jobb minden annál, amit anno el mertem képzelni.

Az élet szó szerint a tenyerén hordoz. Ha időnként álmodozom is erről-arról, az a tapasztalatom, hogy a valóság végül sokkal jobb lesz a képzeletemnél”

– kezdte lapunknak Dulin Metta, aki valóban jómódban él, de nem szórja a pénzt felesleges luxusra. Megfontoltan, az elvei mentén használja vagyonát, amit inkább gyarapít, mintsem költ. „Én az ”addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér” elvét követem. Persze lehet azt mondani, hogy könnyű dolgom volt, hiszen édesapám után szép kis vagyont örököltem, de az a vagyon már régen elfogyott volna, ha nem lennék pénzügyileg tudatos és nem igyekeznék a lehető legjobban bánni az anyagi lehetőségeimmel” – árulta el a Kőgazdag fiatalok és a Nagy Ő sztárja.