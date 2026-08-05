Egy tini mami vallomása: "13 évesen terhességi tesztet és alkoholt kaptam egy barátnőm anyjától"

13 évesen esett először teherbe. 14 évesen szülte meg első gyermekét és ment hozzá gyerekkori szerelméhez. 25 évesen négy gyermeke van és 12 órás műszakokban dolgozik, hogy el tudja tartani őket. Ez egy tini mami élete számokban, aki vallja: kamaszként semmit nem tudott arról, hogy kellene védekezni, ugyanis szinte semmilyen felvilágosítást nem kapott sem a szüleitől, sem az iskolában.

Hannah tini mamiként 14 évesen lépett a felnőttlétbe: ma már 4 gyermek édesanyja

Fotó: TikTok

Az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában élő Hannah Downs jelenleg négy gyermek édesanyja: a legidősebbet még általános iskolás korában hozta világra, amikor ő maga is gyerek volt, míg a legkisebb mindössze egyéves. Mint meséli, egy drogokkal teli házban nőtt fel, mind az anyja, mind az idősebb testvérei függők voltak. Hetedikes korában hagyta ott az iskolát. Egy barátnője anyját kérte meg, hogy vegyen neki egy terhességi tesztet, mert úgy sejtette, talán babát várhat. A nő visszatért a teszttel, valamint vett egy pakk italt is a lányoknak, akik meg is itták még aznap este. Hannah nem is tudta, hogy terhesen nem lenne szabad alkoholt fogyasztania, ráadásul a tesztet, ami az egész életét megváltoztatta, csak másnap csinálta meg.