Egy tini mami vallomása: "13 évesen terhességi tesztet és alkoholt kaptam egy barátnőm anyjától"

13 évesen esett először teherbe. 14 évesen szülte meg első gyermekét és ment hozzá gyerekkori szerelméhez. 25 évesen négy gyermeke van és 12 órás műszakokban dolgozik, hogy el tudja tartani őket. Ez egy tini mami élete számokban, aki vallja: kamaszként semmit nem tudott arról, hogy kellene védekezni, ugyanis szinte semmilyen felvilágosítást nem kapott sem a szüleitől, sem az iskolában.
Az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában élő Hannah Downs jelenleg négy gyermek édesanyja: a legidősebbet még általános iskolás korában hozta világra, amikor ő maga is gyerek volt, míg a legkisebb mindössze egyéves. Mint meséli, egy drogokkal teli házban nőtt fel, mind az anyja, mind az idősebb testvérei függők voltak. Hetedikes korában hagyta ott az iskolát. Egy barátnője anyját kérte meg, hogy vegyen neki egy terhességi tesztet, mert úgy sejtette, talán babát várhat. A nő visszatért a teszttel, valamint vett egy pakk italt is a lányoknak, akik meg is itták még aznap este. Hannah nem is tudta, hogy terhesen nem lenne szabad alkoholt fogyasztania, ráadásul a tesztet, ami az egész életét megváltoztatta, csak másnap csinálta meg.
"Nem tudtam, mi az a magzati alkohol szindróma. Nem tudtam semmiről, mert 13 voltam. Ha úgy tippelnéd, nem volt megfelelő példaképem, igazad lenne. Nulla példaképem volt" - mesélte Hannah a Daily Star oldalának, hozzátéve: azért fordult segítségért a barátnője anyjához, mert "menő anyukának" tartotta.
Most, anyaként tudom, hogy nem az az ember volt, akire szükségem lett volna
- tette hozzá.
Annak ellenére, hogy honnan jött, mivel indított, Hannah igyekszik mindent megtenni, hogy a lehető legjobb szülő legyen. 12 órás műszakokban dolgozik kisegítő ápolóként, emellett mások gyerekeire vigyáz, valamint sikeres TikTok-csatornát tart fenn, ahol a tini mami-lét nehézségeiről mesél követőinek. Videói több mint 1,6 millió kedvelést értek el eddig. Ráadásul párjával, akivel 14 évesen kelt egybe, a mai napig együtt van.
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