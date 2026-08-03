Egy gyönyörű kétgyermekes édesanya rosszul lett az otthonában: életét már nem tudták megmenteni

Megrendítő tragédia rázta meg az angliai Longridge közösségét: a mindössze 29 éves, kétgyermekes édesanya, Hannah Fry váratlanul rosszul lett otthonában, majd a kórházban életét vesztette. Halálának körülményei továbbra is tisztázatlanok, a rendőrség azonban már emberölés gyanújával is nyomoz.

Fotó: Lancashire-i Rendőrség

A rendőrök is a háznál voltak, amikor rosszul lett

A Lancashire-i rendőrség közlése szerint július 13-án egy longridge-i címre vonultak ki. Az intézkedés ideje alatt Hannah Fry rosszul lett, ezért mentőt hívtak hozzá.

Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a fiatal nő még aznap meghalt a kórházban. A hatóságok egyelőre "megmagyarázhatatlan halálesetként" kezelik az ügyet, miközben a nyomozás teljes gőzzel zajlik.

Két férfit is őrizetbe vettek

A nyomozás során egy 31 éves férfit először kényszerítő és kontrolláló magatartás gyanújával vettek őrizetbe, majd később emberölés gyanújával is kihallgatták.

Emellett egy 23 éves férfit is letartóztattak az eredeti rendőri intézkedéssel összefüggésben. Mindkettejüket feltételes óvadék mellett szabadlábra helyezték, miközben a nyomozás folytatódik.

Szívszorító búcsút vett tőle a család

Hannah szülei, Kevin és Sarah Harcup megható közleményben emlékeztek meg egyetlen lányukról.

Azt írták, hogy Hannah életük fénye volt, aki mindenekelőtt két kislánya odaadó édesanyjaként élt.

„Gyönyörű volt kívül-belül, mindig mosolyt csalt mások arcára. Fantasztikus humora, ragályos nevetése és végtelen kedvessége miatt mindenki szerette. Rendkívüli szeretetre, együttérzésre és hűségre volt képes. Pótolhatatlan ember volt” – fogalmaztak.

A család azt is elárulta, hogy Hannah középső neve, Eidann, azt jelenti: „Isten ajándéka”, és szerintük valóban ő volt a legnagyobb ajándék, amit valaha kaptak.

Még mindig keresik a válaszokat

A rendőrség továbbra is vizsgálja, pontosan mi vezetett a fiatal édesanya halálához. A nyomozók arra kérnek mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, hogy jelentkezzen.

Egyelőre nem közölték, mi okozta Hannah rosszullétét, és azt sem, hogy a két őrizetbe vett férfi milyen kapcsolatban állt vele. A hatóságok szerint a vizsgálat lezárásáig korai lenne következtetéseket levonni.