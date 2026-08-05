Palácsik Lilla és Visváder Tamás szigorú szabályt vezettek be a nyáron a gyerekenek: "Ha mégis mesét néznek..."

Izgalmas időszakot él meg Visváder Tamás és felesége, Palácsik Lilla. A házaspár két kisfiút nevel, és miközben a nagyobbik, Noah előtt már csak egy év van hátra az óvodából, egy másik fontos dologra is nagy hangsúlyt fektetnek: a gyerekek angol tanulására.

Visváder-Palácsik Lilla és Visváder Tamás két gyermeke már angolul tanul (Fotó: RTL)

Visváder-Palácsik Lilla és Visváder Tamás gyerekeihez angoltanár jár

Lilla elárulta, hogy a nyár elején döntöttek úgy, rendszeresen angoltanárt hívnak a gyerekekhez. Az órák játékos formában zajlanak: minden héten új feladatlapot kapnak, amelyeken állatokkal, ételekkel és más hétköznapi szavakkal ismerkednek meg, miközben színeznek és közösen gyakorolnak.

„Minden héten jön hozzánk az angoltanár, és mindig hoz egy új feladatlapot. Ilyenkor megtanulnak néhány új szót – például állatokat vagy ételeket –, aztán kiszínezik a feladatokat, mi pedig otthon is együtt ismételjük őket. Igyekszünk minden nap átvenni az addig tanultakat, és ez nagyon jól működik” – mesélte a Borsnak Palácsik Lilla.

Tamás szerint nem intenzív nyelvoktatásról van szó, inkább arról, hogy természetes módon találkozzanak az angollal.

„Ezt a nyáron kezdtük el, és úgy éreztük, hogy már időszerű. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerű szavakat tanulnak: színeket, játékokat, ételeket, azt, hogyan kérjenek valamit angolul. Ennek ellenére már néhány hét alatt rengeteget fejlődtek.”

A család a képernyőhasználat terén is tudatos szabályokat követ.

„Én eléggé képernyőellenes vagyok, ezért nálunk nagyon ritkán van mesenézés. Ha viszont mégis mesét néznek, akkor az kizárólag angolul mehet. Így legalább, ha már a képernyő előtt ülnek, tanulnak is közben” – mondta Visváder Tamás.

Lilla szerint a gyerekeknek külön örömet jelent, amikor felismernek egy-egy idegen nyelvű szót.

Nagyon büszkék magukra, amikor egyszer csak felkiáltanak, hogy ezt tudják. Olyankor mondják, hogy „yellow”, „green”, vagy felismernek egy másik szót, és látszik rajtuk, mennyire élvezik ezt az élményt.

Tamás szerint az angol tanulásnak már most érzik az előnyét a mindennapokban is.

„Régebben például, amikor külföldön voltunk egy szállodában, és volt gyerekmegőrző vagy játszószoba, mindig azt éreztük, hogy nem szívesen hagynánk ott őket, mert nem értenének semmit. Most viszont már annyi angol szót ismernek, hogy szerintem még ők maguk is örülnének egy ilyen helyzetnek. Látszik rajtuk, hogy nyitottak, kíváncsiak, és egyre bátrabban használják azt, amit eddig megtanultak.”