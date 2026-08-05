Palácsik Lilla és Visváder Tamás szigorú szabályt vezettek be a nyáron a gyerekenek: "Ha mégis mesét néznek..."

Izgalmas időszakot él meg Visváder Tamás és felesége, Palácsik Lilla. A házaspár két kisfiút nevel, és miközben a nagyobbik, Noah előtt már csak egy év van hátra az óvodából, egy másik fontos dologra is nagy hangsúlyt fektetnek: a gyerekek angol tanulására.
Lilla elárulta, hogy a nyár elején döntöttek úgy, rendszeresen angoltanárt hívnak a gyerekekhez. Az órák játékos formában zajlanak: minden héten új feladatlapot kapnak, amelyeken állatokkal, ételekkel és más hétköznapi szavakkal ismerkednek meg, miközben színeznek és közösen gyakorolnak.
„Minden héten jön hozzánk az angoltanár, és mindig hoz egy új feladatlapot. Ilyenkor megtanulnak néhány új szót – például állatokat vagy ételeket –, aztán kiszínezik a feladatokat, mi pedig otthon is együtt ismételjük őket. Igyekszünk minden nap átvenni az addig tanultakat, és ez nagyon jól működik” – mesélte a Borsnak Palácsik Lilla.
Tamás szerint nem intenzív nyelvoktatásról van szó, inkább arról, hogy természetes módon találkozzanak az angollal.
„Ezt a nyáron kezdtük el, és úgy éreztük, hogy már időszerű. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerű szavakat tanulnak: színeket, játékokat, ételeket, azt, hogyan kérjenek valamit angolul. Ennek ellenére már néhány hét alatt rengeteget fejlődtek.”
A család a képernyőhasználat terén is tudatos szabályokat követ.
„Én eléggé képernyőellenes vagyok, ezért nálunk nagyon ritkán van mesenézés. Ha viszont mégis mesét néznek, akkor az kizárólag angolul mehet. Így legalább, ha már a képernyő előtt ülnek, tanulnak is közben” – mondta Visváder Tamás.
Lilla szerint a gyerekeknek külön örömet jelent, amikor felismernek egy-egy idegen nyelvű szót.
Nagyon büszkék magukra, amikor egyszer csak felkiáltanak, hogy ezt tudják. Olyankor mondják, hogy „yellow”, „green”, vagy felismernek egy másik szót, és látszik rajtuk, mennyire élvezik ezt az élményt.
Tamás szerint az angol tanulásnak már most érzik az előnyét a mindennapokban is.
„Régebben például, amikor külföldön voltunk egy szállodában, és volt gyerekmegőrző vagy játszószoba, mindig azt éreztük, hogy nem szívesen hagynánk ott őket, mert nem értenének semmit. Most viszont már annyi angol szót ismernek, hogy szerintem még ők maguk is örülnének egy ilyen helyzetnek. Látszik rajtuk, hogy nyitottak, kíváncsiak, és egyre bátrabban használják azt, amit eddig megtanultak.”
A család számára ugyanakkor nemcsak az angol nyelvtanulás jelent nagy változást. A nagyobbik fiuk, Noah ősszel megkezdi utolsó évét az óvodában, ami a szülők számára érzelmileg is komoly mérföldkő.
„A kisebbik fiunk még középsős lesz, Noah viszont nagycsoportos. Mivel évvesztes, a két fiú között a korábbi közel két év korkülönbség az iskolai rendszerben gyakorlatilag egy évre csökken” – mondta Tamás.
Bár Noah még nem igazán foglalkozik azzal, hogy hamarosan iskolás lesz, a szülei már most sokat gondolnak az előttük álló időszakra.
„Szerintem minket jobban megvisel ez a változás, mint őt. Noah nagyon érzékeny, lelkis kisfiú, ezért tudjuk, hogy számára az új környezet, az új közösség és az, hogy nem lesznek mellette a mostani óvodás barátai, komoly kihívást jelenthet. Már most aggódunk emiatt. Az egyik legjobb barátja ráadásul idén iskolába megy, ami külön nehéz neki. Igaz, a kisfiú testvére ugyanabba a csoportba érkezik, így reméljük, valamennyire pótolja majd a hiányát” – árulta el Tamás.
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