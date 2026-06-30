Dulin Metta bevallotta: „Négy éve élek párkapcsolatban"

Dulin Metta mindig is azt a benyomást keltette, hogy őszintén, a világ felé kitárulkozva éli az életét. A tehetős híresség látszólag mindig kíméletlen őszinteséggel mesélt életéről és úgy tűnt, nem őrizget titkokat. Most a Creator TV-n futó Levente Klubja című műsorban mégis kiderült, hogy gyakorlatilag évek óta dédelget egy titkot, amiről most Lakatos Levente hatására fellebbentette a fátylat.

Dulin Metta négy éve örzi titkát (Fotó: creatortv.hu)

Dulin Metta tudatosan védte magánéletét A jómódú híresség már együtt is él párjával

Metta már szerelmes volt, amikor beköltözött a Nagy Ő villába

Nem ismeri a féltékenységet

Dulin Metta: „Ők tetszenek, ők mozgatnak meg…”

De mielőtt rátérnénk a meglepő vallomásra, tudjuk meg Mettától, hogy milyen férfitípus az, aki meghódíthatja a szívét.

„Tizenéves koromban is azt mondtam, hogy nekem azok a pasik tetszenek, kik őszülnek és ráncosak.

A pszichológusom szerint ez az édesapámmal való rossz viszonyomra vezethető vissza. Bár én ezt másképp látom, hiszen édesapám és édesanyám között huszonnégy év volt a korkülönbség, vagyis úgy nőttem fel, hogy számomra ez a természetes. Ezért fontos nekem, hogy a párom, legyen nálam jóval idősebb. Ők tetszenek, ők mozgatnak meg…” - kezdte a stúdióban Dulin Metta.

Dulin Metta csak annyit árúlt el a titogzatos férfiról, hogy jóvl idősebb nála és meglehetősen gazdag (Fotó: creatortv.hu/AI)

„Mindenkinek megvan a saját élete, miközben egy szuper egységet is alkotunk”

Lakatos Levente ezen a ponton ledobta vendégére az „atombombát”, mivel kamerák előtt mondta ki, hogy Metta jó ideje párkapcsolatban él.

„Bumm! Erre nem számítottam… Nos, ő odaköltözött hozzám Tihanyba. Értette, hogy nekem az a hely a szívem csücske és azt is hogy én ott vagyok boldog. Azt mondta, hogy ő pedig akkor boldog, ha én az vagyok. Négy éve tart ez a kapcsolat” – erősítette meg a műsorvezető leleplező állítását Dulin Metta. Ezzel pedig elgondolkodtatta Leventét.

„Mikor is volt a Nagy Ő, amiben szerepeltél? Négy éve?” – kapta meg a jogos kérdést Metta, aki meglepő választ adott.

Igen, négy éve volt a forgatás és éppen ő vitt engem a villába. Adtunk egymásnak egy puszit, majd otthagyott. Egyáltalán nem volt féltékeny. Egyáltalán nem olyan típus és én sem vagyok az. Nem is értem a féltékenységet. Mindenkinek megvan a saját élete, miközben egy szuper egységet is alkotunk.

Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ennyire a tenyerén hordoz és ennyire szeret. Mindenben támogat és azon dolgozik, hogy engem minél jobban felemelhessen. Azt hiszem, hogy soha, senkit nem szerettem annyira ezen a világon, mint őt!” – jelentette ki határozottan a fiatal híresség.