Dulin Metta bevallotta: „Négy éve élek párkapcsolatban"

Dulin Metta mindig is azt a benyomást keltette, hogy őszintén, a világ felé kitárulkozva éli az életét. A tehetős híresség látszólag mindig kíméletlen őszinteséggel mesélt életéről és úgy tűnt, nem őrizget titkokat. Most a Creator TV-n futó Levente Klubja című műsorban mégis kiderült, hogy gyakorlatilag évek óta dédelget egy titkot, amiről most Lakatos Levente hatására fellebbentette a fátylat.
Dulin Metta tudatosan védte magánéletét
De mielőtt rátérnénk a meglepő vallomásra, tudjuk meg Mettától, hogy milyen férfitípus az, aki meghódíthatja a szívét.
„Tizenéves koromban is azt mondtam, hogy nekem azok a pasik tetszenek, kik őszülnek és ráncosak.
A pszichológusom szerint ez az édesapámmal való rossz viszonyomra vezethető vissza. Bár én ezt másképp látom, hiszen édesapám és édesanyám között huszonnégy év volt a korkülönbség, vagyis úgy nőttem fel, hogy számomra ez a természetes. Ezért fontos nekem, hogy a párom, legyen nálam jóval idősebb. Ők tetszenek, ők mozgatnak meg…” - kezdte a stúdióban Dulin Metta.
Lakatos Levente ezen a ponton ledobta vendégére az „atombombát”, mivel kamerák előtt mondta ki, hogy Metta jó ideje párkapcsolatban él.
„Bumm! Erre nem számítottam… Nos, ő odaköltözött hozzám Tihanyba. Értette, hogy nekem az a hely a szívem csücske és azt is hogy én ott vagyok boldog. Azt mondta, hogy ő pedig akkor boldog, ha én az vagyok. Négy éve tart ez a kapcsolat” – erősítette meg a műsorvezető leleplező állítását Dulin Metta. Ezzel pedig elgondolkodtatta Leventét.
„Mikor is volt a Nagy Ő, amiben szerepeltél? Négy éve?” – kapta meg a jogos kérdést Metta, aki meglepő választ adott.
Igen, négy éve volt a forgatás és éppen ő vitt engem a villába. Adtunk egymásnak egy puszit, majd otthagyott. Egyáltalán nem volt féltékeny. Egyáltalán nem olyan típus és én sem vagyok az. Nem is értem a féltékenységet. Mindenkinek megvan a saját élete, miközben egy szuper egységet is alkotunk.
Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ennyire a tenyerén hordoz és ennyire szeret. Mindenben támogat és azon dolgozik, hogy engem minél jobban felemelhessen. Azt hiszem, hogy soha, senkit nem szerettem annyira ezen a világon, mint őt!” – jelentette ki határozottan a fiatal híresség.
Lakatos Levente tehát tudott Metta titkáról, így nem is nagyon firtatta, hogy eddig miért nem beszélt nyilvánosan az évek óta tartó kapcsolatáról. A Bors azonban rákérdezett.
Azt gondolom, hogy a magyar nyelv igencsak beszédes és van is erre egy csodálatos szavunk. Ez pedig a magánélet. Az a típus vagyok, aki fesztelenül kimondja azt, amit gondol, de úgy voltam vele, hogy az életem ezen szeletét megtartom magamnak, vagyis magunknak.
De megint itt a nyár és tele van a Balaton part. Én pedig már ismert ember vagyok, vagyis eljutottam oda, hogy a titkolózás miatt nem tudom megfogni a párom kezét, ha sétálni indulunk. Ha együtt lépünk az utcára, kapucnis felsőt húzok és lesütött tekintettel megyek mellette. Ez pedig nincs rendjén. Sok fejfájást okozott ez nekem és éreztem, hogy kezdenem kell valamit ezzel a helyzettel. Annyira szorongtam, hogy ez az állapot már kezdett negatív hatással lenni kettőnkre. A párkapcsolatom pedig sokkal fontosabb, mint az, hogy megőrizzem a titkot. Hát ezért mondtam el Leventénél…” – mondta lapunknak Dulin Metta.
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