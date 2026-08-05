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Csúcsra jár a kánikula, de közel már az enyhülés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hőmérséklet
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 07:00
forróságkánikula
Szerdán még trópusi idő várható, még éjszaka sem hűl le a levegő.

Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomolyfelhővel, csapadék nem várható A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Trópusi éjszaka várható, a minimum-hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.

Fotó: Pexels

Csütörtökön már több gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.

Az előrejelzések szerint pénteken már minimálisan csökken a hőmérséklet, szombaton pedig megérkezik a hidegfront. Bár így is csak 32 fokig "hűl" a levegő.

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